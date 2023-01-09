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Сергей Лебедев

Немцы сделали Крым филиалом польского Освенцима на Чёрном море

Наследие

Лагерь в бывшем симферопольском совхозе "Красный" на территории села "Мирное" был одним из самых страшных концлагерей в оккупированном немецкими фашистами Крыму. Говорят, что убежать оттуда было невозможно. Но если вспомнить русского Полетаева, угнавшего немецкий бомбардировщик, русским всё было возможно.

Немцы сделали Крым филиалом польского Освенцима на Чёрном море

Пол-Крыма пошло под нож немецких оккупантов

Историки утверждают, что в немецком концлагере было уничтожено более 11 тысяч военнопленных бойцов Красной армии и жителей полуострова. А это партизаны, подпольщики, члены их семей, да и просто попавшие под гитлеровскую облаву местные жители.

Крым для подпольный работы был весьма неудобным местом из-за рельефа местности и "пятой колонны", которую возглавили местные крымские татары. И здесь всё не так однозначно: Герои Советского Союза были и среди них. И также можно обвинять русских коллаборационистов в принадлежности к "пятой колонне". А их тоже было, по разным причинам, на территории СССР немало.

Понятно, что в годы хрущёвской "оттепели" нацистские лагеря в Крыму особенно не афишировались. Тем более, когда к власти пришли пронатовские неонацисты на Украине.

Гитлер резонно понимал, что Крым — это не только "житница и курорт", но и ключ для взятия России. Тёплое море для оккупантов, рядом дружественные Турция, Румыния и Болгария, но главное — стратегическое положение полуострова. Недаром же, крымские татары в течение нескольких веков ставили на уши московское государство. Но здесь, вероятно, больше "почему" к тому же Ивану Грозному, а не к "Гирееям". "Орднунг" по-русски во главе с Екатериной II расставил все точки над "i".

Но русские немцы — это не тамошние немцы. Жителям Крыма, как и всем, кто там проживал, — а это были

  • немцы,
  • украинцы,
  • греки,
  • русские,
  • татары

Гитлер уготовил жизнь рабов. Да и само слово "Крым" должно было исчезнуть с карты мира. Нацисты переименовали полуостров в Готенланд — "землю готов" (говорят, когда-то какие-то готы были здесь, как до них и питекантропы, древние греки, персы, древние римляне). Симферополь стал бы Готенбургом, а Севастополь (не смейтесь, своё надо защищать) — Теодорихсхафеном. В гитлеровском Берлине на волне взятия европейских "демократий" и "королевств" решили, что все остальные страны лягут под них за банку пива.

Любой крымский партизан достоин звания "героя"

Есть немало источников по организации партизанского движения в Крыму. Но тыл, как и рельеф местности, нёс огромные жертвы патриотам.

Немцы это прекрасно понимали, организовывая террор на полуострове. В ходе оккупации, они приняли все возможные меры для организованного уничтожения евреев, советских военнопленных, партизан и подпольщиков. Для этого в Крыму создали целую сеть тюрем и концентрационных лагерей. Одним из которых и был концлагерь в бывшем совхозе "Красный".

Зверства немецких оккупантов на территории СССР были описаны весьма подробно. Не будем травмировать читателей. Хотя, сегодня, читая криминальные сводки в постсоветской России, это может показаться "цветочками". Тем не менее, около 100 тысяч человек немцы и их союзники умудрились за три года уничтожить. Это очень много!

Многие факты и цифры приводились в ходе работы Нюрнбергского процесса после войны. Например, группенфюрер СС Олле Олендорф (для фанатов "Семнадцать мгновений весны": по званию — уровень Мюллера), который в 1941-1942 годах руководил специальной группой "Д". А это умерщвление евреев, цыган и коммунистов.

В 1950 году признали убийцей и фельдмаршала Манштейна. В той же Англии его приговорили к 18 годам заключения "за недостаточное внимание к защите жизней гражданского населения". Но через пару лет в Западной Германии, сидя на кофе и свиных ножках в заключении, крымский палач был освобождён и устроился советником правительства. Понятно, что не в Германской Демократической республике.

Напомним, что гитлеровский террор был "увековечен" мемориалом в урочище Дубки — на месте массовых расстрелов патриотов и местных жителей. Конечно, можно много сегодня говорить о том, что мы должны помнить предков, которые отдали жизни за нашу свободу. Но главное, чтобы эта история была вписана в учебники "Истории", которые их правнуки читают в российских школах.

Добавлю, что в Крыму немцами и их прислужниками были уничтожены около 100 тысяч мирных жителей и более 80 тысяч были угнаны на "работу" в Германию. В 1970 году на шестом километре шоссе Симферополь — Николаевка в ходе земельных работ обнаружили захоронения, где немцы производили массовые расстрелы патриотов и местных жителей. Извлечены около 2 тысяч останков жертв концлагеря "Красный".

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы крым война история германия черное море вторая мировая война
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