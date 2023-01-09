Немцы сделали Крым филиалом польского Освенцима на Чёрном море

Лагерь в бывшем симферопольском совхозе "Красный" на территории села "Мирное" был одним из самых страшных концлагерей в оккупированном немецкими фашистами Крыму. Говорят, что убежать оттуда было невозможно. Но если вспомнить русского Полетаева, угнавшего немецкий бомбардировщик, русским всё было возможно.

Пол-Крыма пошло под нож немецких оккупантов

Историки утверждают, что в немецком концлагере было уничтожено более 11 тысяч военнопленных бойцов Красной армии и жителей полуострова. А это партизаны, подпольщики, члены их семей, да и просто попавшие под гитлеровскую облаву местные жители.

Крым для подпольный работы был весьма неудобным местом из-за рельефа местности и "пятой колонны", которую возглавили местные крымские татары. И здесь всё не так однозначно: Герои Советского Союза были и среди них. И также можно обвинять русских коллаборационистов в принадлежности к "пятой колонне". А их тоже было, по разным причинам, на территории СССР немало.

Понятно, что в годы хрущёвской "оттепели" нацистские лагеря в Крыму особенно не афишировались. Тем более, когда к власти пришли пронатовские неонацисты на Украине.

Гитлер резонно понимал, что Крым — это не только "житница и курорт", но и ключ для взятия России. Тёплое море для оккупантов, рядом дружественные Турция, Румыния и Болгария, но главное — стратегическое положение полуострова. Недаром же, крымские татары в течение нескольких веков ставили на уши московское государство. Но здесь, вероятно, больше "почему" к тому же Ивану Грозному, а не к "Гирееям". "Орднунг" по-русски во главе с Екатериной II расставил все точки над "i".

Но русские немцы — это не тамошние немцы. Жителям Крыма, как и всем, кто там проживал, — а это были

немцы,

украинцы,

греки,

русские,

татары

Гитлер уготовил жизнь рабов. Да и само слово "Крым" должно было исчезнуть с карты мира. Нацисты переименовали полуостров в Готенланд — "землю готов" (говорят, когда-то какие-то готы были здесь, как до них и питекантропы, древние греки, персы, древние римляне). Симферополь стал бы Готенбургом, а Севастополь (не смейтесь, своё надо защищать) — Теодорихсхафеном. В гитлеровском Берлине на волне взятия европейских "демократий" и "королевств" решили, что все остальные страны лягут под них за банку пива.

Любой крымский партизан достоин звания "героя"

Есть немало источников по организации партизанского движения в Крыму. Но тыл, как и рельеф местности, нёс огромные жертвы патриотам.

Немцы это прекрасно понимали, организовывая террор на полуострове. В ходе оккупации, они приняли все возможные меры для организованного уничтожения евреев, советских военнопленных, партизан и подпольщиков. Для этого в Крыму создали целую сеть тюрем и концентрационных лагерей. Одним из которых и был концлагерь в бывшем совхозе "Красный".

Зверства немецких оккупантов на территории СССР были описаны весьма подробно. Не будем травмировать читателей. Хотя, сегодня, читая криминальные сводки в постсоветской России, это может показаться "цветочками". Тем не менее, около 100 тысяч человек немцы и их союзники умудрились за три года уничтожить. Это очень много!

Многие факты и цифры приводились в ходе работы Нюрнбергского процесса после войны. Например, группенфюрер СС Олле Олендорф (для фанатов "Семнадцать мгновений весны": по званию — уровень Мюллера), который в 1941-1942 годах руководил специальной группой "Д". А это умерщвление евреев, цыган и коммунистов.

В 1950 году признали убийцей и фельдмаршала Манштейна. В той же Англии его приговорили к 18 годам заключения "за недостаточное внимание к защите жизней гражданского населения". Но через пару лет в Западной Германии, сидя на кофе и свиных ножках в заключении, крымский палач был освобождён и устроился советником правительства. Понятно, что не в Германской Демократической республике.

Напомним, что гитлеровский террор был "увековечен" мемориалом в урочище Дубки — на месте массовых расстрелов патриотов и местных жителей. Конечно, можно много сегодня говорить о том, что мы должны помнить предков, которые отдали жизни за нашу свободу. Но главное, чтобы эта история была вписана в учебники "Истории", которые их правнуки читают в российских школах.

Добавлю, что в Крыму немцами и их прислужниками были уничтожены около 100 тысяч мирных жителей и более 80 тысяч были угнаны на "работу" в Германию. В 1970 году на шестом километре шоссе Симферополь — Николаевка в ходе земельных работ обнаружили захоронения, где немцы производили массовые расстрелы патриотов и местных жителей. Извлечены около 2 тысяч останков жертв концлагеря "Красный".