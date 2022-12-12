Наши предки всегда боролись со змием на земле, в небесах и на море

Наши предки — вятичи, кривичи и другие всегда с сочувствием относились ко всем змеюкам. Это можно проследить не только по былинам, но и по сказкам.

Правда, не всегда было доброжелательное отношение к змеям летающим. Если на западе и на востоке были одноголовые летающие драконы, то нам на Русь почему-то предпочитали прилетать трёхголовые змеи-горынычи. Понятно, что с такой напастью было сложнее справиться нашим богатырям, чем какому-то мифическому немцу Готфриду (или по-аглицки, Джеффри), которым было проще срубить голову одноголовому змею. Пусть даже и с крылышками.

Как Святой Георгий встретился со змием

Но вот причём здесь святой Георгий, поражающий крылатого змия, который на офицерском имперском кресте был выполнен в эмали, а на солдатском выдавливался вместе с металлом.

Георгий — подвижник первого христианства, который не побоялся в римском сенате в 3 веке н. э. обличить тогдашнего императора Диоклетиана в массовых убийствах христиан. После, как обычно, последовали пытки молодого легионера. Садизм по отношению к нему, даже по сегодняшнему времени, превышает все мыслимые и немыслимые пытки. Но, как утверждают христианские историки, его мучения подвигли многих римлян принять христианство, как и жену римского императора.

А причём здесь летающий змей? И святой Георгий, убивающий летающего гада?

Сказание сообщает, что в окрестностях Ливанских гор страдалец за веру Христову, Георгий, который жил и после смерти, по Божьему соизволенью желая спасти нас, гибнущих, пришёл избавить город от змея и оказался в нужном месте в виде простого воина, говорит средневековый список о "Чуде Георгия о змие".

"Осенив себя крестным знамением и призвав Господа, со словами: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа", — устремился на коне на змея, потрясая копьём и, ударив его с силою в гортань, поразил его и прижал к земле. Конь же святого попирал змея ногами. А герой говорил: "Не бойтесь, если веруете в Христа, в которого верую я, то увидите ныне спасенье своё".

Георгий Победоносец уже со времён Дмитрия Донского считается покровителем Москвы, поскольку город был основан тезоименным ему князем Юрием Долгоруким (Гюргий по-старому). Изображение всадника, поражающего копьём змея, с рубежа XIV-XV веков, появляется в московской геральдике. Во время правления Ивана III изображение всадника-змееборца утвердилось как герб Московского княжества. В 1710-х годах первым всадника на московском гербе назвал святым Георгием Пётр I. В России щит с фигурой всадника, поражающего змия, был частью Большого государственного герба империи.

Чёрно-оранжевую ленточку героя видели издалека

Высшей наградой для офицеров русской императорской армии всегда был знак Георгиевского ордена, и только в 1807 году для "рядового и сержантского" состава был учреждён "Знак отличия Военного ордена", который и получил название Георгиевского креста. Кстати, в годы Великой Отечественной войны мобилизовали много людей старших возрастов, среди которых были участники Первой мировой войны, награждённые Георгием. Такие военнослужащие носили награды явочным порядком, в чём им никто не препятствовал, и пользовались в армейской среде законным уважением.

Отмечу, что после 1916 года Первой мировой войны серебряные георгиевские кресты стали обычными "железками" из-за экономии драгметалла. "Золотые" покрывались плёнкой, а на кресты наносилась соответствующая аббравеатура "ж м" или "б м". Жёлтый или белый металл.

А нам стоить напомнить, что георгиевская ленточка была утверждена ещё во времена императрицы Екатерины II и символизировала:

оранжевый цвет — огонь,

чёрный — порох.

Всё то, без чего независимость России невозможна.

В уставе главной награды России говорилось, что к Военному ордену Св. Великомученика и Победоносца Георгия причисляется Георгиевский крест, установленный для нижних воинских чинов в награду за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, против неприятеля в бою оказанные. Также отмечалось, что Георгиевский крест имеет четыре степени. А именно:

Первая высшая степень: золотой крест, носимый на груди, на Георгиевской ленте, с бантом; в кругу креста на лицевой стороне изображение Св. Георгия, а на обратной — вензель Св. Георгия; на поперечных концах обратной стороны креста вырезан тот нумер, под которым имеющий крест первой степени внесён в список пожалованных сею степенью, и на нижнем конце креста надпись: "1-я степ". Вторая степень: такой же золотой крест, на Георгиевской ленте, без банта; на поперечных концах обратной стороны креста вырезан нумер, под которым имеющий крест второй степени внесён в список пожалованных сею степенью, и внизу надпись: "2-я степ". Третья степень: такой же крест серебряный, на Георгиевской ленте, с бантом; на поперечных концах оборотной стороны креста вырезан нумер, под которым имеющий крест третьей степени внесён в список пожалованных сею степенью, и внизу надпись: "3-я степ". Четвёртая степень: такой же серебряный крест, на Георгиевской ленте, без банта; на поперечных концах обратной стороны креста вырезан нумер, под которым пожалованный крест четвёртой степени внесён в список пожалованных сею степенью, и внизу надпись: "4-я степ".

Число нижних чинов, могущих получить Георгиевский крест, не определялось. И что немаловажно, получение раны или контузии не обусловливает непременной возможности "удостоения" Георгиевским крестом, если таковое ранение не было соединено с подвигом.

Знак отличия "Георгиевский крест" был восстановлен в РФ в 1992 году Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации.