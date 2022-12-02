Польша опозорилась и увековечила свой позор на маленькой бумажке

В новой России, как и в СССР, много не говорили о советско-польской войне 1920 года.

В новой России больше нажимали на сталинские репрессии и строили войну вокруг треугольника Сталин-Будённый-Тухачевский. Из-за чего, в частности, и отправили под нож героя польской кампании советского маршала Тухачевского. А после 1945 года с об этой войне вообще предпочитали не говорить. Хотя, во второй половине 1920-х в СССР издавали воспоминания и маршалов Пилсудского, и Тухачевского. Понятно, что с преамбулой. Но издавали.

"Чудо на Висле" обернулось 1939 годом

Польша, сытая и вооружённая до зубов странами Антанты (а по нынешнему — НАТО), смогла лишь добраться до Киева, откуда стремительно была выкинута обескровленной и голодной Красной армией, которая имела в Крыму хорошо вооружённые белые части Врангеля. Причём, "красные" были остановлены и откинуты поляками лишь под Варшавой.

С тех пор белополяки предпочитали, пусть и против советской России, но уже не устраивать откровенные военные провокации. Они лишь устраивали кровавые набеги бежавших украинских националистов, банд махновцев и белогвардейцев, снабжаемых западными спецслужбами. Но свою пиррову победу, когда крах польского диктатора Пилсудского многим казался очевиден, новая Польша пытается реанимировать. При этом, полностью замалчивая и искажая начало и ход боевых действий той далёкой и всеми забытой войны.

Речь о когда-то состоявшейся презентации почтовой марки, посвящённой 100-летию годовщины "победного сражения с Красной армией под Варшавой". Кстати, к этому теперь и приурочен в постсоветской Польше День вооружённых сил.

Вся прежняя история вымарывается не только в школьных учебниках. До 1989 года День народного Войска польского отмечали 12 октября, и был он приурочен к битве под Ленино на территории Белоруссии в 1943 году. Тогда против немецких фашистов ковали "братство по оружию" советские и польские бойцы, войдя позже вместе в гитлеровский Берлин.

Понятно, что те бойцы теперь не в фаворе, зато культивируются "герои" с большевизмом 1920 года и террористы, снабжаемые США и Англией, засылаемые с кровавыми заданиями на территорию Польши и Советской Украины после 1945 года.

Вот и перенесли день главного военного праздника ближе к "Варшавской битве", в ходе которой поляки остановили наступление красноармейцев и красных казаков под командованием Тухачевского и Будённого. Сейчас тамошние историки снова вспомнили её старое название — "Чудо на Висле".

Но ещё раз повторюсь. Момент для польской истории выбран не совсем хвалебный. Можно ли хвастаться победой над страной, ведущей не первый год гражданскую войну? Где разруха и голод будут давать знать о себе не один год. А нынешнему президенту Украины стоит напомнить, что недолго музыка играла. 14 мая в Белоруссии начинается контрнаступление Тухачевского, а 5 июня Первая конная прорывает фронт и вынуждает поляков бежать из Киева. Полагаю, перед 1939 годом в генштабе Гитлера хорошо изучили стратегию советского маршала Тухачевского.

"Свинья, дрессированная в Париже"

Советско-польская война в истории — уникальная война. Идея мировой революции была тогда в моде, и на революционном энтузиазме полуодетая армия имени "взятия Бастилии парижскими коммунарами" чуть не берёт военную цитадель европейского уровня — Варшаву. Вообще-то, стыдиться надо таким фактом, а не гордиться через 100 лет. Босоногую армию победила Антанта, но не до конца же. В 1940 году потомки Антанты легли у ног немецких армий.

Кстати, это и отметили в США. Бывший советник Госдепартамента США Ксавьер Мессинг по линии контрразведки заявил:

"Польская элита провела психологическую диверсию против своего народа, отмечая столетие Варшавской битвы, которая трактуется нами, как сражение, остановившее дальнейшее продвижение коммунизма".

Он также говорил, что "Чудо на Висле" может стать идеальным моментом для активации коллективных психологических механизмов, которые можно использовать для управления и укрепления национальной гордости, идентичности и морального духа довольно простым способом.

Хочется напомнить новым хозяевам Варшавы, что она так и не построила, обещанные ранее Музей Варшавской битвы и Триумфальную арку. Может быть, президент США вкупе с Зеленским помогут деньгами "польской истории". Байден — из американского бюджета, а Зеленский — из бюджета, залезшей по уши в долги, Украины.

Американец был прав. Психологическая обработка — двигатель будущих войн. А то, чем она кончится, — другой вопрос. Кстати, русские большевики, которые вроде и боролись с царизмом, но свою историю знали неплохо. И с пропагандой у них было всё хорошо. Особенно с изобразительной. На одном из "постеров" — "Свинья, дрессированная в Париже" — можно видеть французского генерала, обнимавшего "ясновельможного пана" в образе свиньи в польской конфедератке. Свинка держала свиток с датой — 1772 год. Год, когда начался раздел Польши.

И жаль, что наш новый МИД проигнорировал такое событие в мире филателии. Пусть даже и польской. А Лаврову надо было бы напомнить польскому президенту, что разделов Польши было три. И к каждому издавать памятную марку? Такой плодовитости польским историкам и филателистам можно только "позавидовать".