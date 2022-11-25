Американцы подсадили на никотин весь мир

Минздрав предупреждает, что курение вредно для жизни. И уже в прошлом веке, несмотря на засилье табачной рекламы в СМИ, во всём мире врачи твердо заявили: "Курение — малая наркомания". Но мир курил, курит и, вероятно…

"Американская" панацея для всего мира

Как писал автор книги "Похвальное слово табаку" Луи Пауэлс (книга, кстати, антитабачная):

"Один из римских императоров периода упадка империи пообещал свои богатства тому, кто сумеет открыть новое наслаждение. После 15 веков такое наслаждение появилось. Во Францию табак привёз посол Португалии Жуаву Нико. Вскоре заговорили об "американской" панацее".

Действительно, новая история выросла из табачного дыма. Никто не думал, а некоторые эскулапы даже утверждали, что табак абсолютно безвреден. А при определённых болезнях даже полезен. Кто не помнит, что от никотиновых капель даже лошадь дохнет.

Курение поощрялось не только на купеческом уровне, но и на государственном. Например, в Западной Европе солдатам для поддержания морального духа даже выдавали бесплатно табак. Кстати, и в русской армии тоже.

В России к табаку поначалу относились неоднозначно. Хотя, судя по указам первых Романовых, он через купеческие суда попадал в Россию и имел своих приверженцев. Пусть и нелегально. Иначе бы в 1634 году царь Михаила Фёдорович не требовал "учинить заказ крепкой под смертной казнью, дабы нигде русские люди и иноземцы всякие табаку у себя не держали".

Уже в Соборном Уложении 1649 года Алексея Михайловича говорится, что

"кто дважды или трижды будет приведён с табаком, тех пытать неоднократно, а после бить кнутом на торговой площади, а за многие приводы у тех людей вырывать ноздри и носы резать, и ссылать в отдалённые города".

Кстати, папы римские, хотя и были большими проказниками, судя по истории, но поначалу тоже относили к бесовскому проявлению пускание дыма из ноздрей. Папа Урбан VII даже заявил, что будет отлучать курильщиков от церкви.

Боролась с табаком и российская церковь. Хотя, в том же православном Киеве даже будущие священники, они же бурсаки, изучавшие теологию, баловались крепкой трубочкой. Ну, какой казак без дымящей люльки? Впечатляет, особенно по молодости. Но Киев был ещё в XVII веке польским, а какая же западная "цивилизация" без табака. Да и в басурманской туретчине табак жаловали.

За "грех" государство получает хорошие деньги

С получением западной "цивилизации" и на Москве началась легализация табачной промышленности. Тем более, со всё большей зависимостью населения от этого зелья, государство начало получать большие барыши. Указ Петра I "О свободном провозе табака, об отводе в Москве палат, а в городах постоялых дворов для торга табаком, о взимании с оного пошлины и об отдаче торга сего на откуп" заложил наше приобщение к "цивилизованному" миру.

Тем более, купеческий подход Петра был оправдан. Сильной стране нужны были деньги, да и за примером далеко не надо было ходить. Иноземные послы с трубками в зубах всегда могли дать хороший совет в области налогообложения.

Например, кардинал Ришелье раньше Петра понял, что табак — вещь полезная. И надо не преследовать, а наживаться на курильщиках. Вот и вводит он в 1622 году пошлину на табак, а в 1674 году министр финансов Кольбер при очередном Людовике вообще ввёл государственную монополию на это зелье.

До нашего времени табак был в фаворе. Сегодня он объявлен государственным "грехом", за который надо платить хорошие деньги. Сигареты дорожают, как и налоговые поступления в бюджеты от табачных компаний.

О вреде курения уже написано тонны литературы, сняты фильмы. Но люди курят, хотя, судя по соцопросам некоторых стран, где-то меньше, где-то больше.

Инновации несут нам электронные сигареты, которые тоже вредны. Есть и другие табакозаменители, от жвачек до пилюль. Но, мир пока никак не может отказать от этой зависимости. Как, например, и от алкоголя. Ведь даже Шерлок Холмс утверждал, что "эта проблема будет решена за восемь трубок". Напоминаю ещё раз, Минздрав предупреждает, что курить вредно. Да и дорого стало, однако, подымить.