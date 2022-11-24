Бисмарк хорошо знал о силе России и сделал Германию великой

Отто фон Бисмарка (1815 — 1898) можно сравнить по реформам и интуиции с Великим Петром I, российским самодержцем. Правда, последнему было проще. Он был царь, в его руках была неограниченная власть и, главное, также неограниченные людские ресурсы. А, кроме того, на Руси никакими либералами, демократами не пахло. Были только бояре и крестьяне. Или дворяне крестьянского уровня. Бисмарку было намного сложнее, хотя и его можно подтащить под уровень крестьянского дворянина. По-немецки — юнкер.

Бисмарк, которого уже при жизни назвали "Железным канцлером", создал Германскую империю, с которой начали считаться во всём мире. Бисмарк прекрасно разбирался во внешней политике, хорошо знал состояние европейских государств. О России он вспоминал с лёгкой ностальгией. Не один год жил в Санкт-Петербурге, будучи послом Пруссии.

Шесть выстрелов не остановили прусского канцлера

Уже к 1866 году он "поднимает боевой дух" прусского короля Вильгельма I, который при "демократической" поддержке парламента был готов уладить тлеющий конфликт с Австро-Венгерской монархией. Спор был из-за нескольких северных территорий Германии, которая в середине позапрошлого века представляла собой кучку разношёрстных княжеств и королевств. По-русски — областей, которые были связаны одним языком, традициями, менталитетами, но "губернаторы" тянулись или были зависимы от Англии, Франции или Австрии.

Отметим, что на агрессивную политику Бисмарка тогда ополчилась вся Пруссия — от обывателей до крон-принцев. Королю нужна была армия только для подавления внутренних неурядиц, Бисмарку — для объединения Германии.

Тем не менее, король делает его премьер-министром и министром иностранных дел. Рычаги власти есть, и Бисмарк урезает свободу печати, а позже вообще разгоняет парламент. Он, в отличие от нынешних времён, не ходил под охраной десятка секьюрити.

Как результат, некий террорист Фердинанд Коэн-Блинда стреляет в него на улице Берлина шесть раз. Но неудачно. Дырки в одежде, но не в теле.

Приехав из Англии, потомок германского революционера 1848 года, почему-то невзлюбил нового канцлера Пруссии. Позже он кончает жизнь самоубийством в тюрьме, а заряженный револьвер террориста прописывается на письменном столе Бисмарка.

Бисмарк, как великий прагматик, вскоре пользуется усилением своих позиций и ещё решительнее ведёт Пруссию к войне. Откровенно, войну не хотели в Берлине, зато она была нужна ему, как политику. Или он бы проиграл.

Бисмарк начинает провоцировать военные действия вокруг Шлезвига и Гольштейна, которые де-юро были под протекторатом Пруссии и Австрии. А главное, заключает сепаратный союз с Италией, которая была, как кость в горле, у Вены.

Кстати, не хотела воевать и Австрия. Но Бисмарку нужна была северная Германия и полное признание Пруссии, как равноправной державы.

Трагикомедия в том, что Пруссия уже полвека, по сути, не воевала. Зато австрийцы всё время пробовали свои штыки, особенно в раздробленной Италии. А революцию, в той же Венгрии, австрийский император оставлял на российские штыки. Время показало, что нам там делать было нечего. Даже "спасибо" не сказали.

Но на русских опереться было австрийцам уже нельзя. Не тот был коленкор.

К тому же, Бисмарк ранее не один год был послом Пруссии в Российской империи, где даже успел закрутить роман с княгиней Орловой. Кто бы знал, что из-за неё чуть не сорвалось объединение Германии.

Любительница поплавать, княгиня слишком далеко заплыла в море, а весьма тучный, уже в то время друг "по переписке" начал тонуть, подхваченный течением. Служащие маяка всё-таки вытащили Бисмарка, как и будущее Германии, на берег.

Как одна битва решила будущее Германии

Но всё, конечно, решилось не на море, а на поле сражения при Садове, в нынешней Чехии. Долго описывать ход сражения, тактические и стратегические ходы обеих сторон, новшества вооружений, особенно у пруссаков. Замечу, что в битве участвовало, в общей сложности, около 400 тысяч человек. Но разгром австрийцев был катастрофическим. Неслучайно австрийцы (а это общий язык и религия), сдаваясь пруссакам, кричали: "Ребята, привет!"

Жертвы были. Много ли для 200-тысячной армии 15 тысяч убитых — решайте сами. Пруссаки потеряли в два раза меньше. Но австрийцы бежали, открыв фронт на Вену. А Бисмарку больше и не надо. Все его требования по присоединению главных земель Германии к Пруссии пошли, как по маслу. А позже немцы уже займут и Париж. А это всё до 1940 года. Начнут колонизировать Африку и острова Тихого океана.

До сих пор исследователи жизни и карьеры Бисмарка спорят, был ли заряд на войну у него аферой, интуицией или чётко просчитанным политическим шагом. Ведь в одной только битве Бисмарк шёл ва-банк, уговорив и подчинив своей воле и кайзера. Позже он написал:

"Устроив войну 1866 года, я выступил против общественного сознания. Победа оправдала меня. В случае поражения выходом для меня была бы смерть. Память обо мне была бы проклята нацией".

Хорошо известны слова Бисмарка, которые сегодня наши русофобы почему-то ставят под сомнение:

"Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя".

С Россией его связывают не только романтические воспоминания, но и награды. А это

ордена Святого апостола Андрея Первозванного,

Святого Александра Невского,

Белого орла,

Святой Анны 1-й степени,

Святого Станислава 1-й степени.

Под конец жизни он снова у нас. В 1896 году Бисмарк приезжает в Москву, чтобы присутствовать на коронации русского царя Николая II. Позже, в 1898, здоровье экс-канцлера ухудшилось. 30 июля он умер на 84-м году жизни. Но Германия стала единой и сильной.