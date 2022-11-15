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Автор Ирина Шлионская

Александр Флеминг спас не только Черчилля, но и весь мир

Наследие » Мир

Британский микробиолог, сэр Александр Флеминг, известен как первооткрыватель пенициллина, благодаря которому люди перестали умирать от бактериальных инфекций. Но какое отношение к этому имеет премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль? Об этом ходят любопытные слухи.

Александр Флеминг спас не только Черчилля, но и весь мир

Сын фермера

Александр появился на свет 6 августа 1881 года на ферме Лохфильд, расположенной неподалёку от Дарвела, в шотландской области Айршир. У его отца, фермера Хуга Флеминга, было восемь детей от двух браков.

Рассказывают, что однажды Хуг увидел в болоте тонущего малыша и спас его. В знак благодарности отец мальчика, аристократ Рэндольф Черчилль, оплатил детям фермера образование.

Так юный Александр вслед за старшими братьями уехал в Лондон, где поступил в медицинскую школу, а затем в университет. Ещё будучи студентом, он начал заниматься микробиологией.

Открытие века

Пенициллин был открыт совершенно случайно. Летом 1928 года Флеминг начал изучать свойства стафилококков (Staphylococcus aureus). В августе он уехал с семьёй в отпуск, оставив бактериологические культуры, с которыми до этого работал, на столе в углу лаборатории.

Вернувшись в начале сентября, учёный обратил внимание на то, что в одной из чашек Петри, где находились колонии стафилококков, выросли плесневые грибы. При этом стафилококки оказались уничтожены, их клетки разрушились, хотя с колониями других бактерий этого не случилось. Ни Флемингу, ни его коллегам до этого не приходило в голову, что плесневые грибы могут убивать бактерии.

Поскольку выросшие на пластинах грибы относились к роду пеницилловых, Флеминг стал именовать полученное вещество пенициллином (Penicillium notatum).

В процессе исследований учёный выяснил, что пенициллин способен помочь при таких недугах, как

  • пневмония,
  • скарлатина,
  • дифтерия,
  • менингит.

Во время Второй мировой войны пенициллином стали успешно лечить раненых. Также подтвердились предположения Флеминга о том, что вещество не является токсичным для организма, хотя его получают из плесени.

К середине ХХ столетия пенициллин начали производить не только из естественного сырья, но и синтезировать искусственным путём. Стало возможным лечить им такие тяжёлые заболевания, как

  • сифилис,
  • гангрена,
  • туберкулёз,

ранее считавшиеся приговором для больного и унёсшие немало жизней.

Ложные сведения

Ещё одно предание гласит, что Уинстон Черчилль, якобы спасённый в детстве Хугом Флемингом, вылечился от тяжелейшего воспаления лёгких именно с помощью пенициллина, открытого одним из сыновей его спасителя… Выходит, что если бы отец Александра не спас тогда ребёнка, и если бы благодаря щедрости отца Уинстона, Флеминг не занялся бы медициной, то политик мог бы умереть.

Хотя, сам Флеминг это начисто отрицал. По крайней мере, отрицал то, что Черчиллю вводили пенициллин. Он писал своему другу и коллеге Андре Грации:

"Я не спасал жизнь Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны. Когда Черчилль заболел в Тунисе в 1943 году, он был спасён лордом Мораном, который, не имея опыта работы с пенициллином, использовал сульфаниламиды".

Слух породила ложная информация, опубликованная 21 декабря 1943 года в "Дейли телеграф". В заметке действительно сообщалось, что Черчилль излечился при помощи пенициллина. Однако, на самом деле, это был сульфапиридин — новый препарат группы сульфаниламидов.

Его производила фирма "Мэй и Бэйкер Лтд" из Эссекса — дочерняя компания французской корпорации "Рон-Пуленк". Возможно, упоминать об этом не стали по политическим причинам — ведь первый препарат этой группы пронтозил, который также стал первым в мире синтетическим антибактериальным препаратом, выпускался немецкой лабораторией "Байер". А Великобритания тогда находилась с Германией в состоянии войны. Вот и придумали такой "патриотический" ход.

Была ли на самом деле какая-то связь между Флемингом и Черчиллем? Официально эта информация никогда не подтверждалась. Но, как известно, вокруг выдающихся личностей всегда ходит много слухов и легенд.

Темы англия ученые болезни история медицина шотландия лекарства туберкулез исследование великобритания александр флеминг
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