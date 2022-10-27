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Автор Ирина Шлионская

Женщина по имени Сара утверждает, что является старшей дочерью короля Великобритании

Наследие » Мир

Личности знаменитых людей зачастую окружены различными мифами. Не обошли они стороной и королевскую семью Великобритании.

Женщина по имени Сара утверждает, что является старшей дочерью короля Великобритании

Портал The Nuts недавно опубликовал любопытную историю о старшей дочери принца Чарльза Уэльского (ныне короля Карла III) и его первой супруги, принцессы Дианы Спенсер.

Царственные яйцеклетки

Но ведь на самом деле у Чарльза и Дианы родилось только двое сыновей — Уильям и Гарри! — воскликнете вы. Откуда же могла у них взяться дочь?

Если верить источнику информации, как только у королевской семьи возникли планы по поводу женитьбы Чарльза на Диане, королева Елизавета II якобы заставила потенциальную невестку пройти так называемые гинекологические тесты, дабы убедиться, что та сможет родить наследника трона. У Дианы изъяли яйцеклетки и оплодотворили спермой наследного принца.

Далее будто бы врач, проводивший процедуру, имплантировал одну из яйцеклеток Дианы собственной жене. 29 июля 1981 года состоялась свадьба Чарльза и Дианы, а в октябре того же года у жены врача родился ребёнок — девочка. Принц Уильям появился на свет только 21 июня 1982 года.

Сара, наследница престола

Так что, биологическим первенцем Чарльза и Дианы являлась девочка, которую назвали Сарой. И, в соответствии с Законом о престолонаследии от 2013 года, именно она должна была со временем унаследовать британский престол.

Сейчас Саре 41 год. Она сама поведала прессе свою историю. Женщина уверяет, что узнала о своём истинном происхождении только после гибели приёмных родителей в автоаварии. Также Сара сообщает, что, когда она попыталась получить информацию о настоящих родителях, ей стали приходить угрожающие сообщения с требованием срочно прекратить расследование. Получается, что не только врач с женой были в курсе произошедшего!

По словам Сары, из-за угроз она вынуждена была эмигрировать в США. Кстати, доказательством того, чья она дочь, является её удивительное сходство с покойной принцессой Дианой.

Казалось бы, мало ли публикуется фейков, и мало ли самозванцев, пытающихся выдать себя за известных персон! И изменить внешность, чтобы стать на кого-то похожим, в наши дни не проблема. Кроме того, в начале 80-х годов прошлого века экстракорпоральное оплодотворение хоть уже и практиковалось, но всё ещё являлось большой редкостью… В общем, история весьма сомнительная.

Королева умерла, да здравствует королева!

Ещё одна конспирологическая версия утверждает, что на самом деле Елизавета II скончалась аж за несколько месяцев до дня своей "официальной" смерти 8 сентября 2022 года. Во время публичных выступлений её заменяли голограммой, которую демонстрировали по телевидению и в Интернете.

А как же личная встреча королевы с Лиз Трасс, так бесславно окончившей свою карьеру премьер-министра Великобритании? Как известно, две Элизабет встретились в замке Балморал в Абердиншире (Шотландия), где королева утвердила кандидатуру Трасс на пост первого министра. Тогда весь мир облетело фото, где старшая Елизавета пожимает руку младшей. А через два дня было объявлено о смерти королевы.

Конспирологи предполагают, что фото было просто смонтировано, и в данном случае с Лиз Трасс также беседовала голограмма. Конечно, сама Трасс была в курсе ситуации, но никому не выдала секрета.

Но зачем потребовалось скрывать кончину монархини? Возможно, чтобы хватило времени на подготовку "официальной" смерти, так как она влекла за собой целый ряд событий, в том числе похороны по сложному регламенту и некоторые политические перестановки. Кому-то было выгодно, чтобы номинально королева пока оставалась у власти.

Тем более, как выяснилось, выражение о том, что "королева царствует, но не правит", не совсем верно. Всё-таки английские монархи принимают определённое участие в решении государственных вопросов. Да ещё премьер-министров они должны утверждать…

А члены американского конспирологического сообщества QAnon The Patriot Voice, супруги Джон и Эми Сабал, и вовсе выдвинули предположение, что Елизавета была убита! Только кому и зачем это могло понадобиться? Тем более, Елизавете на момент смерти исполнилось уже 96 лет. И в последнее время здоровье стало серьёзно её подводить.

Не забудем, что информация владеет миром, и даже самая абсурдная громкая теория непременно привлечёт внимание к тому, кто является её автором. Так что, цель "разработки" очередных конспирологических "проектов" — скорее всего, пиар отдельных "экспертов" и сообществ.

Карл III - конец Британской империи?
Темы англия история елизавета ii принц чарльз принцесса диана
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