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Автор Сергей Лебедев

Джордж Сорос воспользовался развалом СССР, чтобы манипулировать Россией

Наследие » Мир

В новой России как-то уже стали подзабывать господина из США Сороса, который весьма часто мелькал в 1990-х годах в российских СМИ. И которому мы обязаны нашей нынешней "деструктивной", по его словам, "экономикой".

Джордж Сорос воспользовался развалом СССР, чтобы манипулировать Россией

А если ещё добавить слова о том, что "его фонд проделал большую работу, особенно на Украине. И появилась новая Украина, так что четверть века работы окупились". То весьма странным становится увядшая любовь наших руководителей к человеку, который пытался в течение десятилетий развалить Россию. Но не получилось.

Филантроп с ножом за спиной

Джордж Сорос — венгерский еврей 1930 года рождения. В годы оккупации Венгрии  гитлеровцами в 1944 году его отец сумел достать фальшивые документы, и Джордж выжил. В 1947 году его семья перебралась в Англию, а в 1956 году Сорос уже был в США, где занялся покупкой и продажей ценных бумаг, валют...

Нового он ничего не открыл, но понял, что можно получать хорошую прибыль от колебаний курсов валют, перебрасывая деньги из одной страны в другую.

Говоря об американце, входящем в когорту самых богатейших людей на Земле, стоит отметить, что, оказывается, он был и филантропом. А по-русски, "меценатом". После которого там, где он появлялся, население нищало.

На Западе уже давно известна формула успеха таких благодетелей.

  • Во-первых, сделать миллиарды сомнительным путём, чтобы само имя у многих, в том числе и у налоговиков, вызывало ненависть.
  • Во-вторых, вложить часть денег в школы, институты, библиотеки. Последнее больше запоминается, и публичное возмущение постепенно переходит в уважение.

Понятно, что первая ипостась была главной. Иначе бы мир не знал Сороса. Даже по словам американской прессы, как независимый делец, он делал свои миллиарды, играя на рынках так, что все проворовавшиеся банкиры и министры в мире обвиняли во всех смертных грехах только его. Но дело в том, что он их знал. Подкидывая, если надо, ирисочку на сотню тысяч. Короче, сами политики были его инсайдерами.

Только за неделю в 1992 году Сорос смог "срубить" 1 миллиард долларов, играя против британского фунта. Неслучайно малазийский премьер назвал его в то время преступником.

Мол, Сорос подорвал курсы азиатских валют в отместку за то, что страны региона приняли в АСЕАН (политико-торговая организация Южной Азии) военный режим Бирмы. Но если бы в самом АСЕАН не сливали информацию Соросу, вряд ли бы он мог проводить политику США, изображая из себя гуманиста.

"Национальное достояние" США

Понятно, что его активность на внешней арене началась после развала СССР. Главная цель филантропии (читай, подрыв экономики и антироссийская политика) — Центральная и Восточная Европа.

Действуя по классической схеме подрыва монополии государства на информацию, Сорос завозит в Венгрию копировальные машины. Любопытно, что он также тратит сотню миллионов долларов на "помощь" советской науке. Может быть, поэтому сотни учёных потянулись из стран бывшего СССР в страны НАТО. А чаще всего, в США.

Не обошёл Сорос вниманием и гражданскую войну в Югославии, куда под видом ООН влезли войска НАТО. Десятки миллионов долларов, "пожертвованные" им на якобы спасение Сараево от разрушения сербами, скорее всего, пошли на закупку вооружения для "друзей" США или на банальный подкуп.

Но как развернулся Сорос в постсоветской России! Он говорил:

"Крах советской империи был исторической возможностью, и я воспользовался ею. На другие дела у меня не было времени".

Вот и понеслись его деньги на поддержку демократии, свободы слова и прав человека в России. Стоит ли говорить о нашем "образовании" в России, которое было успешно разрушено, вероятно, не без помощи из-за рубежа.

А "свободу слова" и "права человека" наши отечественные либералы с коммунистическим прошлым стали истолковывать по-своему. Короче, Сорос не остался в накладе. И, полагаю, его вклад Вашингтон оценил.

В своё время британская пресса сообщала, что в середине 1990-х годов Сорос выделил России на различные проекты около 60 миллионов долларов против 100 миллионов, полученных Кремлём, от правительства США. Куда они делись, и куда или кому "они ушли", — вопрос.

Когда-то замгоссекретаря Тэлботт заявил, что активность Сороса делает его "нашим национальным достоянием". Другой американский дипломат высоко оценил "работу" Сороса по развалу Югославии: "Его деньги принесли пользу".

Есть, конечно, критики деятельности Сороса и в США. Например, он выступает за легализацию наркотиков в Америке. Это не внове и актуально, потому что во многих американских фильмах можно видеть открытую пропаганду этого зелья.

Так что, деньги Сороса нескоро кончатся, а "мессианство" приведёт ещё не одну страну к политическому краху.

Сороса назвали в Венгрии Сатаной
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы оон сша нато ссср россия бизнес украина венгрия югославия джордж сорос
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