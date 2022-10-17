Из 15 девушек, работавших личными дегустаторами Гитлера, выжила лишь одна

Несколько лет назад в зарубежных СМИ появились сообщения о женщине по имени Марго Вёльк, якобы трудившейся дегустатором у самого Гитлера. Выполняя свои обязанности, Марго и её сослуживцы ежедневно рисковали жизнью. И только ей одной в итоге повезло.

Предложение, от которого нельзя отказаться

Если верить самой Марго Вёльк и архивным источникам, она была коренной жительницей Берлина. Незадолго до начала Второй мировой войны девушка, которой тогда было чуть за 20, вышла замуж за парня по имени Карл Вёльк и устроилась секретарём в страховую компанию.

Вскоре Карла забрали на фронт, а дом в районе Шмаргендорф, где находилась квартира супругов, разрушило бомбёжкой. Случилось это в самом начале 1942 года. Марго решила, бросив работу, переехать к свекрови.

Так молодая женщина очутилась в небольшом городке Гросс-Партч, расположенном в Восточной Пруссии. Недалеко от городка находилась тогдашняя ставка фюрера. Она называлась "Вольфшанц" ("Волчье логово").

Как-то раз в дом свекрови Марго явились несколько офицеров СС. Они спросили младшую фрау Вёльк и заявили, что теперь она должна будет работать в штаб-квартире Гитлера. При этом, ей назначалось жалованье в 300 марок.

Это было не предложение, а приказ. Дело в том, что фюрер, как и многие диктаторы, был параноиком и постоянно ожидал покушений на свою жизнь. В числе прочего он опасался и отравления. И вот, ему пришло в голову нанять кого-то, кто бы дегустировал предназначавшиеся для него блюда.

Гитлер распорядился, чтобы в дегустаторы набирали только девушек-ариек не моложе 20 лет. По каким критериям отобрали именно этих девушек (всего их было 15), неизвестно.

"Вкусная" работа

Рабочий день Марго и её новых коллег проходил так. Каждый день около 8 утра за ними заезжал автобус. По прибытии на место их уже ждали накрытые в банкетном зале столы. Задача каждой девушки заключалась в том, чтобы попробовать кушанье с одной из тарелок.

Обычно в меню Гитлера, который был вегетарианцем, входили макароны, рис, овощи, различные соусы, фрукты и десерты. Также Фюрер любил побаловать себя сладким — шоколадом, пирожными, сгущёнкой…

Шла война, и рацион большинства обычных немцев состоял лишь из хлеба, маргарина и эрзац-кофе. Однако, хотя им предлагались вкусные и изысканные блюда, аппетита у дегустаторш не было. Все они опасались, что в пище окажется яд. Кстати, остальная обслуга так и прозвала их — "ядовитая бригада".

Порядок был таков. Если через два часа после дегустации ни у кого не появлялось признаков отравления, то блюда подавали фюреру и его ближайшему окружению. Впрочем, за всё время службы Марго попыток отравления не было сделано ни разу.

Самого Гитлера Марго видела только один раз, издали, когда он играл на лужайке со своей овчаркой по кличке Блонди.

Чудом выжившая

20 июля 1944 года в бункере произошёл взрыв, который устроили покушавшиеся на фюрера оппозиционеры. Но Гитлер выжил. В Вольфшанце было решено усилить меры безопасности. Дегустаторшам объявили, что теперь они будут жить прямо в ставке. Им выделили пустующее здание местной школы.

Так начались несчастья Марго. Как-то ночью один из офицеров проник через окно в комнату, где она спала, заткнул ей рот и надругался. Пожаловаться на эсэсовца его начальству молодая женщина не посмела.

Осенью пошли слухи о том, что дела на Восточном фронте плохи, и скоро сюда придут советские солдаты. Лейтенант Герхард Лагранж, с которым Марго связывали дружеские отношения, помог ей сесть на поезд до Берлина.

Вернувшись в Берлин, Вёльк вынуждена была скрываться и жить у знакомых, чтобы её не отыскали. Её муж попал в плен к русским и вернулся домой лишь в 1946 году.

Уже в послевоенные годы Марго случайно встретила Лагранжа и узнала от него, что все остальные девушки, работавшие у Гитлера дегустаторами, погибли. Скорее всего, их убили свои же, или их вынудили совершить самоубийство. Выходит, Марго оказалась единственной, кому посчастливилось остаться в живых.

Тайна, унесённая в могилу

Марго много лет никому не рассказывала о своём прошлом. Даже её собственный муж оставался в неведении. Фрау Вёльк прожила долгую жизнь и только в 2012 году, перед тем как ей должно было исполниться 95, решила дать интервью журналу "Шпигель", а впоследствии ещё нескольким изданиям.

В конце концов, биографией Марго Вёльк заинтересовалась итальянская писательница и журналистка Розелла Посторино. Она написала роман "Дегустаторши", в основу которого легли интервью с Вёльк.

Увы, к моменту выхода книги в свет главной героини уже не было в живых, и проверить информацию практически невозможно — свидетелей больше не осталось…