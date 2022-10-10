Советский "принц" и первая леди США: удивительная история из 1970-х

Имя американского президента Джона Кеннеди известно не только на Западе, но и в России тоже. Даже постсоветской. Не только потому, что он был из состоятельного клана Кеннеди, но и потому, что его убийство 22 ноября 1963 года до сих так и не раскрыто, а, кроме того, именно в годы его правления наш "президент" Никита Хрущёв оспаривал с ним место главного мирового лидера, грозя атомной дубинкой. Погрозив друг другу, Кеннеди и Хрущёв, к радости мирового сообщества, завершили на время военное противостояние под названием "Карибский кризис".

Но у покойного Кеннеди была жена, которая чуть позже, после гибели мужа, затмит все его былые заслуги — Жаклин Ли Бувье. Она же Джекки Кеннеди, а чуть позже — Джекки Онассис.

Любовь зла, полюбишь и...

Несмотря на первые скромные газетные снимки после похорон президента США, когда многие посчитали, что Джекки будет нести крест мученического, но исполненного достоинства вдовства, всё оказалось наоборот. Победила "романтическая нотка", и буквально через год она уже во всю крутила любовь с героем-любовником Марлоном Брандо. Писатель Гор Видал, который оказался родственником Джекки, пусть и дальним, ещё в годы замужества Джеки с Джоном Кеннеди, говорил:

"Она вместе с мужем всегда любила посплетничать и болтать о чьей-нибудь интимной жизни. Её так же интересовал секс, как и Джона".

Правда, и Брандо был в чём-то похож на покойного мужа — борец за гражданские права, но и отъявленный бабник. К тому же, в его "коллекции" была та же Мэрилин Марло. Но если Кеннеди ввиду своего статуса приходилось прятаться, то Брандо смаковала вся пресса мира.

Конечно, о звёздах (неважно каких — политики, кино или музыки) можно писать книги, а тем более об их достижениях в области "чувств". Это любят читать, об этом любят и говорить. Поэтому, отметив, что "романтические" чувства Джеки также были связаны и с другими актёрами и политиками, "любила" она и родного брата Джона (увы, также убитого через пять лет после смерти первого) — Роберта Кеннеди.

Будучи в Испании в 1966 году на корриде, Джекки даже сумела утереть нос княгине Монако — Грейс Келли. В прошлом звезда мирового киноэкрана, а теперь жена богатейшего европейского князя, была проигнорирована прославленными матадорами. Своих первых убитых быков они посвятили Джекки Кеннеди.

Но всех шокировала через два года её свадьба с греческим миллиардером Аристотелем Онассисом. Завистники из СМИ, в частности, орали, что "Джекки вышла замуж за банковский чек". На что модельер Коко Шанель, тоже отнюдь не строгих правил в молодые годы, едко заметила:

"Чувство собственного достоинства у неё отсутствует. И глупо от женщины с налётом вульгарности требовать, чтобы она всю жизнь посвятила покойнику".

Но, как бы там ни было, быть замужем за шестым по богатству в мире мужчиной, пусть даже, если ему и за 60 лет, не так плохо. Она и сама говорила, что лучше богатого человека может быть только ещё более богатый. К тому же, Аристотель ещё и "забавный". Нередко его могли видеть на его яхте "Кристина" во время попоек в женском нижнем белье.

Их "чувства" били через край, но деньги всё перевесили. По крайней мере, у Джекки. Пока Онассис укатил к бывшей любовнице Марии Калласс, молодая жена вернулась в Нью-Йорк и начала сорить деньгами. И брак стал давать трещину. Ведь наследство папино принадлежало не только ей, но и дочери Аристотеля — Кристине. Которая, как и папа, знала толк в бизнесе. И деньгами не сорила.

Что делать, когда под окном не даёт спать грейдер

В честь дочери Кристины папа когда-то назвал и свою роскошную яхту "Кристина О", переоборудованную из военного корабля. Яхта, больше похожая на плавающий дворец, несколько лет служила Онассису в качестве его постоянной резиденции.

Сама Кристина, как и её брат, получила хорошее образование, обучаясь в лучших школах и колледжах Западной Европы. Любопытно, что после смерти отца Кристина отказалась от гражданства США, оставив гражданство Греции, а позже ещё став и аргентинской подданной.

В нашей истории, в отличие от новой суженой отца — Джеки, которая вышла замуж за денежный мешок, пусть и не первой свежести — она могла похвастаться в своей коллекции советским гражданином, который, пусть и на год, стал "сказочным принцем". Хотя, по меркам её папы, он был обычным бедняком. К тому же, и с паспортом СССР.

Ещё в начале 1970-х годов по Москве ходили байки, как Кристина за свои деньги сумела за несколько часов отремонтировать на одной из московских улиц, поставленный на профилактический ремонт трубопровод. Если сейчас горячую воду отключают где-то на неделю, в 1970-е годы это неудобство для граждан продолжалось больше двух недель. Если не больше. А тут ещё и весь двор перекопают. Шум от работающей техники, грязь и другие сопутствующие гадости.

Именно в такую ситуацию и попала однажды Кристина, загостившись у своего советского "принца" в обычном панельном московском доме. Богатые любят поспать допоздна. Ночью гуляют, днём нежатся в постели. В Москве такие вещи не прошли. В стародавние времена уже в 9 утра на улице обычно никого не было. Все трудящиеся на работе, учащиеся в школе. А старики плохо слышат.

Вот и начался однажды утром промышленный бедлам возле новокупленной квартиры Кристины, а вернее, прямо под окном миллиардерши: работает экскаватор, гремит отбойный молоток, на своём жаргоне весело кричат во всё горло рабочие. Разве здесь уснёшь.

Но Кристина терпеть не стала. Понятно, в СССР не первый раз, знает в какие органы обратиться. На ее жалобы был данный резонный ответ — плановое мероприятие. Когда кончится? Раньше, чем через неделю и не надейтесь.

Не привыкшая к советским реалиям, когда у них за пару недель можно все Елисейские поля укатать, она просто спросила:

"Сколько это стоит? Чтобы быстро…"

Не помню, сколько попросили у мадам, но ответили, надеясь, что у миллиардерши денег не хватит на советский ремонт. Хватило — дала. По крайней мере, через несколько часов и вода была, и больше не шумели.

Кстати, звали нашего счастливчика Сергей Каузов. Не будем из-за отсутствия и места, и времени говорить, кто он был такой. Версий было много, но главное — наш человек на Западе из "Совфрахта". Всё-таки Кристина владела танкерным флотом, а СССР было что на нём перевозить.

Писали ли у нас об этой свадьбе — конечно, нет. Так всех русских мужиков иностранные миллионерши разберут. Зато отмечается, что в "Вашингтон пост" вышел репортаж о бракосочетании Онассис и Каузова уже на следующий же день после свадьбы — в августе 1978 года.

Понятно, что иностранным журналистам Каузов утверждал, что его не интересуют деньги невесты, а невеста желает вернуться к "простой жизни". "Медовая" жизнь их закончилась через полтора года. Кристина, наверное, устала от "простой жизни" и при странных обстоятельствах умерла позже в Аргентине. А Каузов, как сообщали СМИ, проживает где-то на Западе. Всё-таки даже год жизни с миллиардершей — это вам не фунт изюма. От "простой жизни" тоже устаёшь.