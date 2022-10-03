Бабушкой британской королевы Елизаветы II могла быть простая служанка

Мать недавно скончавшейся королевы Елизаветы II и бабушка короля Карла III, которую тоже звали Елизаветой, принадлежала к старинному роду Боуз-Лайонов, которые носят также титул шотландских графов Стратморов и Кингхорнов. История этой семьи пестрит бурными событиями и, конечно, фамильными тайнами, одна из которых связана непосредственно с рождением королевы-матери.

Король и его отчим

Детство Элизабет Боуз-Лайон прошло в замке Глэмис, построенном ещё в XIV веке (его владельцы ещё носили титул лордов Глэмисов). В том же родовом поместье, подаренном когда-то шотландским королём Робертом II Брюсом одному из его верных вассалов, сэру Джону Лайону, появилась на свет и младшая сестра Елизаветы II, принцесса Маргарет.

Жизнь предков обеих королев не всегда была благополучной. На их долю выпало немало драматических испытаний. Взять хотя бы историю леди Джанет Дуглас, несколько веков назад обвинённой в колдовстве и сожжённой заживо по приказу короля Джеймса (Якова) V, отца будущей королевы Марии Стюарт.

Джанет была женой шестого лорда Глэмиса и приходилась сестрой Арчибальду Дугласу, графу Ангусу. Тот в своё время женился на королеве Маргарите Тюдор, родной сестре английского монарха Генриха VIII, которая была регентшей при своём малолетнем сыне, короле Джеймсе. Граф желал полной власти над Шотландией и, став регентом, фактически держал юного монарха в заточении в Эдинбургском замке. Когда юноше исполнилось 16, тот сбежал и устроил восстание против отчима. В результате шотландские дворяне изгнали Ангуса из страны.

Несчастная Джанет

Захватив власть, король решил отомстить и овдовевшей к тому времени Джанет. Её обвинили в том, что она использовала магию, чтобы отравить монарха.

Близких и слуг Джанет жестоко пытали, чтобы они дали показания против леди Глэмис. Саму Джанет терзали на глазах её несовершеннолетнего сына Джона, которого потом тоже подвергли пыткам. Затем леди Глэмис бросили в темницу. 17 июля 1537 года её сожгли на Замковой горе в Эдинбурге. Говорят, что собравшиеся посмотреть на казнь люди молчали. Никто не верил в виновность леди Джанет.

Пять лет спустя король умер, и находившемуся в тюрьме Джону вернули замок и титул.

В этом есть нечто символичное: и потомкам Якова V Стюарта, и потомкам Джанет Дуглас довелось впоследствии посидеть на английском троне.

Тайна рождения королевы-матери

С рождением Элизабет Боуз-Лайон, будущей королевы-матери, связана одна из фамильных тайн. Считается, что она родилась 4 августа 1900 года и была девятым по счёту ребёнком Клода Джорджа Боуз-Лайона, лорда Глэмиса, и Сесилии Нины Кавендиш-Бентинк. Однако, есть и другие версии её происхождения.

Британская писательница леди Колин Кэмпбелл, опубликовавшая несколько книг о королевской семье, утверждала, что биологической матерью Элизабет и её младшего брата Дэвида была кухарка-француженка Маргарита Родье. Якобы чете Боуз-Лайон пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери, так как Сесилия Нина после восьмого ребёнка не могла больше рожать. А в 1997 году американская журналистка Китти Келли выдвинула гипотезу, что настоящей матерью Элизабет была служанка родом из Уэльса.

Тогда вопрос — а кто был биологическим отцом? Всё-таки сэр Клод? И о каком суррогатном материнстве могла идти речь в начале прошлого столетия? Никакого искусственного оплодотворения тогда не существовало, зачинать детей можно было только естественным путём. Выходит, девочка просто была незаконнорожденной дочерью графа?

Однако, многие биографы английской королевской семьи опровергают эти версии. Так, Хьюго Викерс ссылается на явное внешнее сходство Элизабет с матерью. А Майкл Торнтон указывает на то, что факты, изложенные Кэмпбелл, невозможно проверить.

Будем помнить, что иногда легенды — это только легенды.