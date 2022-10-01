Никодим Ротов: Смерть русского митрополита вызывает вопросы

Скоропостижная кончина русского митрополита Никодима Ротова до сих пор вызывает массу вопросов. Дело в том, что произошла она на приёме у Римского папы в Ватикане. Митрополиту исполнилось всего 48 лет.

Духовная карьера

Борис Георгиевич Ротов появился на свет 15 октября 1929 года в деревне Фролово под Рязанью. Окончив школу, он сначала учился в Рязанском педагогическом институте, но затем выбрал религиозную стезю. В 1949 году Ротов был рукоположен в иеромонахи под именем Никодим и назначен настоятелем храма в одно из сёл Ярославской области.

Сейчас для получения священнического сана, как правило, требуется специальное образование. Но тогда времена были другие. Достаточно было того, что молодой человек пришёл к вере и принял иеромонашество. Впрочем впоследствии Ротов всё же поступил сначала в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию.

Все церковные назначения в те годы плотно контролировались КГБ. Комитет госбезопасности как раз и порекомендовал Священному Синоду назначить архимандрита Никодима Ротова председателем Отдела внешних церковных сношений. Это произошло в 1960 году. Далее Ротов последовательно занимал различные высокие посты в Церкви, уже став митрополитом.

После перенесенного в 1972 году инфаркта Ротов попросил освободить его от должности председателя ОВЦС, но продолжал возглавлять Комиссию по вопросам христианского единства и межцерковных сношений. А в 1974 году последовало ещё одно назначение — Патриаршим Экзархом Западной Европы. И, наконец, его избрали Президентом Всемирного совета церквей.

"Никодимовщина"

Иначе говоря, Ротова сделали ответственным за международные контакты Русской православной Церкви. Хотя идеологические институты постоянно твердили, что "религия — опиум для народа", церковь в стране вела довольно активную деятельность, о которой, впрочем, светски настроенной публике почти ничего не было известно, так как об этом почти не писали в СМИ и не рассказывали по радио и телевидению. В частности, советское руководство было заинтересовано в установлении дипломатических контактов с Ватиканом. Их-то и предстояло курировать Ротову.

Власти СССР планировали использовать это в пропагандистских целях — таким образом они надеялись укрепить влияние на умы тех советских граждан, которые были верующими. Между тем из числа российских религиозных деятелей далеко не все приветствовали "дружбу" с представителями Римской католической церкви. После назначения Ротова в их среде даже появился презрительный термин — "никодимовщина". Так противники этого плана называли укрепление отношений со Святым Престолом.

Роковой кофе

В сентябре 1978 года делегация Русской православной церкви, возглавляемая митрополитом Ротовым, выехала в Ватикан, чтобы участвовать в интронизации папы Иоанна Павла I. На утро 5 сентября понтифик назначил им аудиенцию в своей резиденции.

В ходе аудиенции участникам принесли кофе. Никодим выпил свою чашку — и вскоре начал оседать на пол… Выяснилось, что у митрополита остановилось сердце.

Тело спешно отправили в Ленинград. Останки митрополита упокоились на Никольском кладбище при Александро-Невской Лавре. А 28-го пришёл и черед самого римского папы. Официальной причиной смерти также стал инфаркт.

Разумеется, тут же начали возникать разнообразные версии. Так, люди, тяготевшие к конспирологии, считали, что, мол, иностранные спецслужбы задумали отравить папу, чтобы потом обвинить во всем КГБ и не допустить "дружбы" между Католической и Православной церковью. Однако чашка кофе, которая предназначалась для понтифика, по ошибке попала к Ротову.

Утверждалось также, что существовал сговор между Никодимом и тогдашним шефом КГБ Юрием Андроповым. Оба они якобы предвидели крах Советского Союза и решили спасти Россию. А для этого, по их мнению, необходимо было объединить все христианские Церкви мира. Возглавить их, по замыслу двух чиновников — светского и духовного — предстояло папе Римскому, но надо было "посадить" на этот пост своего человека. И предполагалось, что это будет как раз Никодим. Однако о "проекте" якобы узнали представители некоей влиятельной тайной западной организации — и приняли меры.

Конечно, скорее всего, кофе просто-напросто спровоцировал сердечный приступ у Никодима, который ранее перенёс инфаркт, и тут нет ничьего злого умысла…