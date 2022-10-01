Скоропостижная кончина русского митрополита Никодима Ротова до сих пор вызывает массу вопросов. Дело в том, что произошла она на приёме у Римского папы в Ватикане. Митрополиту исполнилось всего 48 лет.
Борис Георгиевич Ротов появился на свет 15 октября 1929 года в деревне Фролово под Рязанью. Окончив школу, он сначала учился в Рязанском педагогическом институте, но затем выбрал религиозную стезю. В 1949 году Ротов был рукоположен в иеромонахи под именем Никодим и назначен настоятелем храма в одно из сёл Ярославской области.
Сейчас для получения священнического сана, как правило, требуется специальное образование. Но тогда времена были другие. Достаточно было того, что молодой человек пришёл к вере и принял иеромонашество. Впрочем впоследствии Ротов всё же поступил сначала в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию.
Все церковные назначения в те годы плотно контролировались КГБ. Комитет госбезопасности как раз и порекомендовал Священному Синоду назначить архимандрита Никодима Ротова председателем Отдела внешних церковных сношений. Это произошло в 1960 году. Далее Ротов последовательно занимал различные высокие посты в Церкви, уже став митрополитом.
После перенесенного в 1972 году инфаркта Ротов попросил освободить его от должности председателя ОВЦС, но продолжал возглавлять Комиссию по вопросам христианского единства и межцерковных сношений. А в 1974 году последовало ещё одно назначение — Патриаршим Экзархом Западной Европы. И, наконец, его избрали Президентом Всемирного совета церквей.
Иначе говоря, Ротова сделали ответственным за международные контакты Русской православной Церкви. Хотя идеологические институты постоянно твердили, что "религия — опиум для народа", церковь в стране вела довольно активную деятельность, о которой, впрочем, светски настроенной публике почти ничего не было известно, так как об этом почти не писали в СМИ и не рассказывали по радио и телевидению. В частности, советское руководство было заинтересовано в установлении дипломатических контактов с Ватиканом. Их-то и предстояло курировать Ротову.
Власти СССР планировали использовать это в пропагандистских целях — таким образом они надеялись укрепить влияние на умы тех советских граждан, которые были верующими. Между тем из числа российских религиозных деятелей далеко не все приветствовали "дружбу" с представителями Римской католической церкви. После назначения Ротова в их среде даже появился презрительный термин — "никодимовщина". Так противники этого плана называли укрепление отношений со Святым Престолом.
В сентябре 1978 года делегация Русской православной церкви, возглавляемая митрополитом Ротовым, выехала в Ватикан, чтобы участвовать в интронизации папы Иоанна Павла I. На утро 5 сентября понтифик назначил им аудиенцию в своей резиденции.
В ходе аудиенции участникам принесли кофе. Никодим выпил свою чашку — и вскоре начал оседать на пол… Выяснилось, что у митрополита остановилось сердце.
Тело спешно отправили в Ленинград. Останки митрополита упокоились на Никольском кладбище при Александро-Невской Лавре. А 28-го пришёл и черед самого римского папы. Официальной причиной смерти также стал инфаркт.
Разумеется, тут же начали возникать разнообразные версии. Так, люди, тяготевшие к конспирологии, считали, что, мол, иностранные спецслужбы задумали отравить папу, чтобы потом обвинить во всем КГБ и не допустить "дружбы" между Католической и Православной церковью. Однако чашка кофе, которая предназначалась для понтифика, по ошибке попала к Ротову.
Утверждалось также, что существовал сговор между Никодимом и тогдашним шефом КГБ Юрием Андроповым. Оба они якобы предвидели крах Советского Союза и решили спасти Россию. А для этого, по их мнению, необходимо было объединить все христианские Церкви мира. Возглавить их, по замыслу двух чиновников — светского и духовного — предстояло папе Римскому, но надо было "посадить" на этот пост своего человека. И предполагалось, что это будет как раз Никодим. Однако о "проекте" якобы узнали представители некоей влиятельной тайной западной организации — и приняли меры.
Конечно, скорее всего, кофе просто-напросто спровоцировал сердечный приступ у Никодима, который ранее перенёс инфаркт, и тут нет ничьего злого умысла…
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