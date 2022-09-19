Историк: Горбачёв несёт персональную ответственность за развал СССР

Понимал ли Горбачёв отдалённые последствия своих реформ, какова его роль в развале величайшей державы того времени, и правда ли, что не меньше Горбачёва в этих событиях и их трагических последствиях виноват Борис Ельцин, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой д. ист. н, профессор Санкт-Петербургского университета Матвей Полынов.

— Матвей Фёдорович, какой была внутренняя политика Горбачёва?

— Очень сильное влияние на Горбачёва оказывал Александр Николаевич Яковлев. С Яковлевым он закулисно обсуждал все проблемы, которые нельзя было обсуждать с другими членами Политбюро. Кроме того, Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе очень сильно влиял на внутреннюю и внешнюю политику.

В январский Пленум 1987 года обсуждали вопросы демократизации, гласности. С этого Пленума начинается так называемое "раскрытие белых пятен истории". Начинается огромное количество публикаций, газеты становятся очень интересными, растут их тиражи.

— Весь Советский Союз смотрит заседание Верховного Совета по телевизору практически сутками.

— Это чуть позднее. Но при ликвидации белых пятен создавалось впечатление, что как будто бы одни преступления были в Советском Союзе.

С одной стороны, необходимо было публиковать статьи на эти темы; с другой стороны, эти публикации в глазах миллионов советских людей дискредитировали советский строй.

Кроме того, уже на XIX партийной конференции была объявлена реформа политической системы. Суть реформы — отстранение КПСС от власти и передача власти в руки Съезда народных депутатов СССР. С этого момента происходит радикализация всей общественно-политической жизни.

Сознание членов КПСС и рядовых советских людей в 1985 году было одним, а через 5 лет, к 1990 году, стало совершенно другим. Произошла резкая радикализация сознания от социалистических к рыночным ценностям.

Демократизация приводит к тому, что в стране появляются общественно-политические организации, народные фронты. Они появляются в Российской Федерации (в Москве, Ленинграде, Свердловске) и в союзных республиках. В союзных республиках народные фронты, как правило, возникали на националистической основе:

в трёх прибалтийских республиках,

Казахстане,

Грузии,

Армении.

— Радикализация и информационная политика целенаправленно дискредитировали советский строй? Ведь Александра Яковлева называли агентом влияния, который делал всё это сознательно.

— Историки-публицисты стали получать документы, открылись огромные возможности для публикаций. Но, по видимости, это был заказ сверху. Яковлев, который стал курировать СМИ, говорил, что "у нас демократизация, гласность, мы не можем вас бить по рукам". С январского Пленума ЦК объявляется разработка темы сталинизма. О сталинизме много писали в западной историографии.

Публикации сводились к тому, что сталинизм — это, прежде всего, серьёзные преступления, репрессии. Да, нужно было публиковать эти материалы, но в итоге это подрывало доверие к существующей системе.

Одновременно Рыжков, Абалкин и Горбачёв провели экономическую реформу, которая к 1989 году вызвала серьёзную инфляцию, сокращение товарной массы, в то время как денег на руках у населения становилось больше. И вот в этих условиях в 1989 году объявляются всеобщие демократические выборы. Но ведь можно было не торопиться с выборами! А так как положение КПСС к этому времени очень сильно ухудшилось, то, конечно, КПСС выборы проиграла.

— Горбачёв понимал, что делает? Он считал, что действует во благо своей стране или сознательно занимался разрушением?

— Горбачёв не мог не понимать, каковы будут результаты его политики. Сознательно он ставил перед собой задачу разрушения Советского Союза или нет, ответить невозможно, но любому человеку было понятно, куда ведут эти реформы. Они вели только к разрушению и разложению. Горбачёв этого не мог не знать.

Результатом его политики является разрушение нашей страны. И Горбачёв несет за это персональную ответственность. Вторым в этом списке будет Ельцин.

Он не меньшую роль сыграл в разрушении СССР, особенно с момента принятия Декларации о государственной независимости в июне 1990 года. Во главе российского сепаратизма стояли российские демократы во главе с Ельциным.

Но российский сепаратизм и сепаратизм других союзных республик, во многом, появился благодаря Горбачёву.