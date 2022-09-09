Нацистские дирижабли не стеснялись шпионить в СССР

Известная британская рок-группа "Led Zeppelin" неслучайно взала себе это название. Дедушки и бабушки музыкантов ещё помнили налёт этих воздушных дирижаблей, похожих на гигантские сигары, на Лондон в годы Первой мировой войны.

Налёт, отметим, поднял панику среди жителей Великобритании.

Дирижабль — сильная штучка

Бомбардировка Лондона 8 сентября 1915 года стала успешной операцией против Великобритании, осуществлённой воздушными силами Германской империи. Постарались дирижабли L-13 из состава Дивизиона дирижаблей Имперского германского флота под командованием Хайнриха Мати.

Напомним, что немцы начали бомбардировочные операции против Англии в январе 1915 года. Однако, Лондон длительное время был исключён из списка возможных целей для атаки: это было связано с наличием родственных отношений между кайзером Вильгельмом II и британской правящей династией.

"Цеппелины" взорвали склады к северу от Собора Святого Павла, которым был нанесён тяжёлый ущерб. Сам собор уцелел по чистой случайности, когда 150-кг бомба взорвалась на соседней улице. Только после этого британцы, наконец, осознали, что находятся под атакой, включили зенитные прожекторы и открыли огонь из зенитных орудий. В воздух поднялись пять аэропланов: однако, ни один из них даже не заметил огромных дирижаблей.

В результате рейда "Цеппелинов" в британской столице погибло 22 человека и 87 были ранены. Общий материальный урон составил 534287 фунтов стерлингов. Бомбардировка накрыла саваном настроение англичан. Внезапная атака без предупреждения и беспомощность противовоздушной обороны вызвали панику и страх.

Что скрывала обычная воздушная почта

Советская Россия, в отличие от своих западных соседей, начинала индустриализацию, и о войне не помышляла. К тому же, и тогдашней Германии, накануне прихода к власти Гитлера, было выгоднее заручиться поддержкой Советов, находясь в экономической изоляции от стран Антанты. Франция, Англия и все те, кто получил кусок пирога после победы в годы Первой мировой, использовали Германию, только как поставщицу дешёвых проституток и авангардных фильмов.

Вот и прилетел в начале лета 1930 года по иницитативе газеты "Правда" из Эссена дирижабль ЛЦ-127 — "Граф Цеппелин". На борту была в основном служебная корреспонденция, которая сразу же была спрятана в архивах СССР. Это и МИД, и Внешторг, и ещё кое-чего, о чём другим не положено было знать.

В сентябре экипаж немецого "Цеппелина" отправился домой, а российский штемпель отметил это исторической надписью: "Граф Цеппелин из Москвы в Фридрихсхафен".

Вероятно, не ошибемся, отметив, что уже тогда прилёт немецкого дирижабля не был только коммерческим заходом и пропагандистской заявкой о выходе Германии из изоляции стран Антанты.

Уже на следующий год "Граф Цеппелин" вновь появляется над русской территорией. В Северном Ледовитом океане в 1931 году он в бухте Тихой встречается с архангельским ледоколом "Малыгин". На первый взгляд, обычный обмен почтой, а при ближайшем рассмотрении — разведка русского Северного морского пути.

Официально, кроме сброса почты, совместная с Германией экспедиция на "Цеппелине" имела и научные цели. Это и подборка информации о подвижке льдов, фотографирование трассы СМП. Действительно, преимущества этого пути очевидны — магистраль (14 тысяч километров от Архангельска до Владивостока) на 10 тысяч километров короче аналогичного морского пути через южные моря. Но собранные данные можно было использовать и в военных целях. И их использовали, но только не мы.

По следам шпиона-дирижабля

Летом 1940 года с согласия СССР по трассе прошёл вспомогательный крейсер гитлеровских ВМС "Комета", так как после пакта Молотова-Риббентропа было достигнуто соглашение о проводке с запада на восток двух немецких сухогрузов, а с востока на запад — 26 нацистских вымпелов.

"Комета", замаскированная под торговое судно, шла в сопровождении ледоколов "Иосиф Сталин", "Ленин", "Лазарь Каганович". Рядом была подлодка Щ-423.

История всегда забавна, для тех, кому удаётся остаться в живых. Покинув советское сопровождение, немецкое "торговое судно" умудрилось потопить после этого в Тихом океане пять английских судов. Но главное — на штурманских картах нацистов появились трассеры Северного морского пути. А уже в сентябре 1941 года гитлеровцы запланировали операцию по блокировке этой трассы.

В частности, компания "Siemens" в 1940-м году изготовила 26 станций, способных аккумулировать и отправлять в эфир на частоте 3940 кГц через каждые три часа информацию. Известно, что пять станций действовали вблизи трасс Северного морского пути, в том числе на мысе Пинегина и мысе Медвежий, острове Междушарский. Только после войны они были обнаружены, демонтированы или просто взорваны.

А что "граф Цеппелин"?

Как эпилог, замечу, что после прилета немецкого "разведчика" у нас начался сбор средств на постройку советских дирижаблей. В Ленинграде были построены воздушные дирижабли В-1, В-2 и В-3. И это не было пустым заявлением, вместе с дирижаблем "Комсомольская правда" они приняли участие в воздушном параде 7 ноября 1932 года в Москве на Ходынке. Это вам не реновация с потолка.