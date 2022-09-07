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20 идей по развитию России
Автор Сергей Лебедев

Россия всегда за "дружбу" расплачивалась золотом — и чёрным тоже

Наследие

Только с открытием Урала и Сибири Россия получила доступ к золотым запасам. Америку мы не открывали, Африку не колонизировали, что не умаляет, а, может быть, наоборот, возвышает наших первопроходцев, начиная с Ермака Тимофеевича. Ведь наши пионеры осваивали Север, а не тёплые страны с бананами и авокадо.

Россия всегда за "дружбу" расплачивалась золотом — и чёрным тоже

Речь идёт о том, что золота в стране не было, вот и приходилось завозить этот драгметал из-за границы, складывая его в государственной казне. А уж оттуда золото шло в виде ювелирных изделий или в виде наградных "медалей" только за особые заслуги.

"Золотой" за воссоединение с Россией

Именно такие "золотые" получили в ознаменование воссоединения Украины с Россией от имени тогдашнего царя Алексея Михайловича малороссы. В Московском царстве были отчеканены жалованные монеты разного достоинства. Здесь были и золотые копейки, и червонцы для награждения почти двадцатитысячного казацкого войска гетмана Богдана Хмельницкого.

Отметим, что сам Хмельницкий получил "золотой" в десять червонцев (ориентировочно 34 грамма). Его зам по "идеологической" работе, Иван Выговский, был награждён в шесть, а младший сын гетмана Юрий — в четыре червонца.

Для любопытных отмечу, что "медаль" с "чепью" (для ношения на шее) была отчеканена штемпелями, не пошедшего в люди серебряного рубля 1654 года. Сам царь был на коне, а надпись уже была сделана с учётом новых для московитов геополитических реалий:

"Божию милостию Великий государь и Великий князь Алексей Михайлович Всея Великия и Малыя России".

"Золотой" был повешен на грудь гетмана главой русского посольства, боярином Василием Бутурлиным. Он также вручил Хмельницкому знамя и булаву — символ гетманской власти.

Теперь тамошним "гетманам" золотые вручают другие цари, но не русские.

Как "ABBA" хотела подзаработать на русском "чёрном золоте"

Когда-то нефть называли "чёрным золотом". Справедливо. Стоило и стоит оно недёшево, а человек получает из него не только топливо для обогрева своих квартир (особенно в странах с холодным климатом), но и кучу разных полезных вещей в быту и главное — топливо для миллиарда автомобилей во всём мире. Как бы ни говорили об электрическом транспорте и поисках замены бензина в тех же бананах и апельсинах, нефти пока замены нет.

А цены на нефть кусались и кусаются. Вот и приходилось странам "объединённого Запада" раскошеливаться, перекладывая законно свои издержки на обывателя.

Соцстраны никогда не касался энергетический кризис 1970-х годов на Западе. Советская Россия исправно закачивала в нефтепровод "Дружба" тонны нефти, шедшие нашим тогдашним друзьям.

В середине 1970-х, когда в центре внимания поп-музыки был бум на шведский ансамбль "АBBА", польские промоутеры вышли на менеджера группы Стига Андерсена. Последний раскатал губёшки, зная, что поляки задёшево получают нефть из СССР. "Волк" в шоу-бизнесе, он посчитал возможным менять нефть на виниловые пластинки. А что, "АBBА" — Петролеум" — звучит? Но шоу и нефть даже рядом не лежат.

Его надеждам не суждено было сбыться. Так что, поляки ни с кем не хотели делиться советским "чёрным золотом" за какие-то ноты. Выгоднее было его перепродать, о чём мечтал и Андерсен.

Отмечу, что группа побывала в Польше, но вместо "чёрного золота" получила всего лишь "злотые".

Списанные "золотые" международные долги

В середине 1990-х годов прошлого века я познакомился с пожилой француженкой, которая ещё помнила Первую мировую. Была девочкой. Отец был на фронте. В отличие от населения России, она миллион раз сказала "мерси" тогдашнему президенту Ельцину.

Речь шла о погашении властями постсоветской России миллиардных "задолженностей" (понятно, что не рублями), которые образовались за почти столетие после кредитов, которые царская Россия брала у Франции накануне Первой мировой. Французы, при этом, не очень напирали на память о миллионах погибших русских, которые не раз спасали французов от разгрома в 1914-1917 годах.

Дама из Парижа через 80 лет получила свою долю от раздела СССР, зато россияне, вероятно, матерились, когда посыпалась, как из рога изобилия, волна списания долгов нашим бывшим "друзьям" во всём мире. Особенно это касается наших бывших друзей из бывшего соцлагеря. Сколько это золотыми червонцами — страшно подумать.

Кстати, "друзья" выставили нам свои претензии — накачанная МВФ новая Россия постаралась и здесь. Расплачиваться за кредиты будем опять мы.

Стоит напомнить, что сегодня, по требованию бывшего президента США Трампа, все наши "друзья", входящие в НАТО, довели свои военные расходы до уровня 2% от ВВП. А не за счёт ли российского золота?

"Распад СССР начался в 1943 году" - доктор политических наук Алексей Фененко
Редактор: Алексей Ткаченко
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