Между четырьмя царями: метания гетмана Богдана Хмельницкого

Никто не сомневается в величии гетмана Запорожского войска Богдана Хмельницкого.

Тем не менее, есть немало документов и воспоминаний современников, которые указывают на его двоедушие. Особенно на его политическое коварство, которое можно проследить не только в отношениях с Москвой, но и с Варшавой. Хотя, и последние не всегда были откровенны с гетманом.

Современники отмечали честолюбивые, своекорыстные и эгоистические стремления гетмана и его влечение к горилке.

Да и на борьбу с польским игом его толкнули личные обстоятельства, а общественные условия создали ему благодарную почву для этой борьбы. Но нужны были необычайные изворотливость и энергия, чтобы умело воспользоваться обстоятельствами, справиться со всевозможными кознями, затруднениями и препятствиями, выяснить средства и цели, найти себе союзников и довести до конца свои начинания.

Надо отдать должное, Хмельницкий всегда умел находить союзников, даже в патовой ситуации. Был неплохим дипломатом и мужественным воином, неоднократно принимал личное участие в сражениях.

Обратная стороная Переяславской Рады

В историю России и Украины Хмельницкий вошёл как один из отцов воссоединения малороссов с царством Московским, что свидетельствовало о его политической прозорливости и, как отмечали историки, присутствии сильного православно-национального чувства. Конечно, разрешение такого сложного вопроса, как малороссийский, не могло совершиться легко и скоро, без промахов и ошибок, без колебаний и уклонений в стороны.

8 января 1664 года гетман войска Запорожского Богдан Хмельницкий обратился в Переяславле к громадному скоплению народа.

"Панове Полковники, Есаулы, Сотники и всё войско Запорожское, и все православные Христиане! Всем вам ведомо, как нас Бог свободил из рук врагов, гонящих церковь Божию и озлобляющих всё Христианство нашего православия Восточного, хотящих нас искоренить так, чтобы и имени Русского не помянулось в земли нашей. Всем нам уже стало несносно, и, видимо, нельзя нам больше жить без Царя. И мы собрались здесь, чтобы вы с нами избрали себе государя из четырёх, какого захотите. Первый царь — турецкий, второй — хан Крымский, третий — король польский, четвёртый — царь православный Великия России Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, всея России Самодержец Восточный, которого мы уже шесть лет безпрестанными молениями нашими себе просим. Царь турецкий есть бусурман. Всем ведомо, как братии наши, православные христиане греки, беду терпят. Крымский хан тоже бусурман, которого мы по нужде в дружбу приняли. Какое пленение, какое нещадное пролитие крови христианской от польских панов, никому напоминать не надо. А православный Великий Государь есть с нами единого благочестия Греческого закона, единого исповедания", — говорил гетман.

Рада поддержала гетмана, получив от русского царя жалованную грамоту. Имея широкие права, вплоть до личных переговоров с зарубежными послами, гетман был только ограничен на сношения с турецким султаном и польским королем.

В отличие от Зборовского мира, который поляки подписали под угрозой казацкой войны, запорожцы и народ больше выигрывали, идя под царскую руку. Главное, что получала "Украйна" — это выработанный Москвой уклад государственной упорядоченной жизни. Шляхетский анархизм уступил место московскому самодержавию.

Но достаточно местной старшины было против Рады. В частности, киевское духовенство во главе с митрополитом Сильвестром Коссовым отказалось присягать царю. И ещё полвека сохраняла свою независимость, вплоть до того, как твёрдо встал на ноги Пётр I.

Винницкий полковник Богун выступил за привычную анархию, отказавшись подчиняться полякам и русским. Что, кстати, сразу отметили поляки, написав несогласным письмо. Отмечая, что "злобный изменник Хмельницкий запродал вас на вечное мучение московскому царю", шляхта призывала несогласных в свой лагерь.

Тем не менее, после начала военных действий поляков с Россией никто из старшины украинской не встал под знамя короля.

Между четырьмя царями не усидеть

Уже в 1655 году, то есть, всего через полтора года после воссоединения с Россией, Хмельницкий входит в сношения с турецким правительством. И здесь гетман сумел оправдать в глазах султана свой союз с Москвой, после чего получил от "великого и великолепного" грамоту с изъявлением султанского благоволения и обещанием помогать казакам во всех их начинаниях.

Вероятно, именно в это время, когда, можно сказать, в одном месте схлестнулись поляки, русские, шведы и татары, в голове гетмана начало появляться неудовольствие действиями Москвы. Опуская перипетия кровопролитной войны, отметим, что в 1656 году русские и поляки заключают Виленский договор, который, по мнению Хмельницкого, ставил на его карьере самостийного правителя Украины крест.

Неслучайно после жалоб на московского царя Хмельницкий ведёт переговоры уже со шведским королём и заключает союз с семиградским князем Ракоци. После заключения тройного союза гетману были обещаны южнорусские провинции и полная независимость от Польши. Её должен был получить король Швеции.

Понятно, что узнав о таких делах запорожского гетмана, царь московский влепил ещё недавнему соратнику строгача. Но дни гетмана были сочтены. В 1657 году он умер, так и не сумев твёрдо сесть на трон, на который мечтал ещё усадить своего старшего сына.

Лелеявший мысль быть родоначальником собственной казацкой династии, он пытался уже при жизни передать гетманскую булаву младшему сыну Юрию. Но склонить казацкую старшину на предварительное избрание сына не удалось. Позже продажность Юрия ещё отклинится кровью москвичам.