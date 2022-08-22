Единство и патриотизм: у Вьетнама нужно учиться побеждать

Единство, патриотизм и правильная идеология — не пустой звук. Полвека и даже больше — порядочный срок, чтобы оценить героизм вьетнамского народа.

Ханой всегда достанет "Возвращённый меч"

Августовская революция 1945 года во Вьетнаме — национально-освободительная революция, свергшая марионеточный прояпонский режим Вьетнамской империи, короткое время существовавшей на территории Вьетнама в конце Второй мировой войны.

Августовская революция явилась закономерным результатом борьбы вьетнамского народа против французских колонизаторов, захвативших страну во второй половине XIX века, и японских оккупантов, подчинивших Вьетнам в 1940 году в годы Второй мировой.

Вьетнам был освобождён от японских захватчиков и марионеточного режима Бао Дая, открыв путь компартии к установлению своей власти в стране, и оказал влияние на развитие национально-освободительного движения в соседних Лаосе и Камбодже. Снимаем шляпу перед СССР и КНР. В то же время, революция не освободила Вьетнам окончательно от иностранного господства. В частности, от Франции, не желавшей смириться с потерей французского Индокитая.

В конце 1945 года Париж, ещё недавно благодаря американцам освободившийся от немецкой оккупации, ввёл во Вьетнам войска, что положило начало Первой Индокитайской войне, известной во Вьетнаме как "Война Сопротивления". Разгром французов под Дьен Бьен Фу, иностранный легион которых состоял из немецких нацистов, сумевших удрать после 1945 года из Германии, и был вооружён американскими вертолётами и танками, поразил весь мир.

Советские журналы "Огонёк" 1950-х. Кто бы думал, что навязанное нам романами Дюма восприятие французской нации как суперцивилизации и джентльменства окажется фейком. Самое простое у французов в той войне — выдирать у вьетнамцев ногти из пальцев рук. Позже в Алжире такой садизм французы просто не замечали.

В 1960-1970-х годах следующим агрессором стали США. Потеряв миллионы мирного населения от химоружия, напалма и беспрецедентной жестокости американской армии, Вьетнам товарища Хо выстоял. Единство, патриотизм и правильная идеология — не пустой звук. Полвека и даже больше — порядочный срок, чтобы оценить героизм вьетнамского народа.

В конце 1970-х Китай (забавно, тоже коммунистический) довольно быстро обломал зубы о коммунистический Вьетнам, несмотря на покупку Пекином новейших британских истребителей вертикального взлёта "Харриер".

Русский октябрёнок и паренёк из Сайгона

Повторюсь, я, как и все мои сверстники, с детства всегда восхищался народом Вьетнама в его борьбе с французами, американцами и китайцами. О войне в Ханое мы, пацанва, читали в "Мурзилке" и других детских изданиях в 1960-1970-х годах. Понятно, что родители черпали сведения из новостных программ телевидения и прессы.

Об этом можно писать много и, наверное, нужно. Особенно в нынешней России. Но патриотизм и самопожертвование вьетнамцев для меня, тогдашнего второклассника, не пустой звук. Так уж получилось, что я, маленький человечек, подружился с вьетнамцем… У каждого из нас есть своя история.

Увы…хочется верить, что он жив, и у него всё хорошо… Тем более, что таких ребят не забывают, даже через полвека…

В 1969 году я отдыхал у бабушки в Тульской области (Крапивна). Председатель колхоза попросил бабушку приютить на пару-тройку недель студента из Ленинграда. Как оказалось, это был студент из лесотехнического вуза. Его звали Лам Суан Шан. Мне было 9 лет, ему — лет 20. Что не мешало нам всё время бродить по лесу: он ходил с маленьким топориком, чуть срезал кору и что-то записывал в книжечку. Ваш покорный слуга учил его собирать русские грибы. Корзина мухоморов у вьетнамца — это было забавно.

Лам не знал, что такое сахар, всегда говорил "Вкусно". Лам, кажется, был родом из тогдашнего проамериканского марионеточного Сайгона (Южный Вьетнам) и пострадал от проамериканского режима… Как у вьетнамского патриота, принимавшего участие в антиамериканских демонстрациях в Сайгоне, у него были выбиты зубы полицией Лон Нола. Хорошо, что хоть живой остался.

Потом Лам уехал. И к зиме прислал открытку с поздравлением с 52-й годовщины Октябрьской революции…

Насколько помню, здесь изображен Нгуен Ван Трой (Чой) — герой Южного Вьетнама (1 февраля 1940 — 15 октября 1964, Сайгон) — партизан Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. После неудавшегося покушения на посла США в Южном Вьетнаме и министра обороны США был публично казнен в Сайгоне.

В Ханое есть озеро "Возвращённого меча". Об этом мне рассказывал Лам. Уверен, что именно этот меч и охраняет жителей Вьетнама. Удачи вам, ребята.