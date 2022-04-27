Как Павел I вызвал королей Европы на дуэль

В отечественной истории император Павел I представлен как человек упрямый, страстный поклонник порядка и милитаризации государства. В то же время при изучении биографии данного правителя проявляются черты настоящего патриота, переживающего за свою страну. Однажды Павел I даже официально вызвал всех европейских монархов на дуэль, чтобы прекратить их козни против России.

За клевету ответите

В последние несколько десятилетий наша страна сталкивается с беспрецедентными развязанными против неё информационными войнами со стороны стран Запада. Данное положение дел сложилось не вчера, а существует на протяжении вот уже нескольких столетий.

Клеветнические заявления в адрес нашей страны, а также непрекращающиеся постоянные интриги очень расстраивали романтично настроенного императора, который однажды попытался решить данный вопрос раз и навсегда, наивно рассчитывая на человеческую порядочность западных монархов. Выступая перед своими придворными, Павел I, риторически обращаясь к своим невидимым западным оппонентам, заявил: "У Вас претензии к России и её внешней политике? Я за неё в ответе!"

После обращённой в пустоту тирады российский монарх решил перейти от слов к делу.

Великодушный Павел I не стал объявлять Западу войны, а попытался решить проблему в стиле воинов древности, когда при встрече двух армий исход противостояния решал поединок лучших воинов или глав двух армий. Российский император на полном серьёзе предложил своими противникам решить все вопросы, которые у них накопились к нашей стране, в честном поединке.

Вызов на поединок

Имея особенность доводить все свои начинания до логического завершения, Павел I решил оформить вызов на дуэль правителей Европы официальными образом. Для этой цели на приём к императору был приглашён популярный немецкий писатель, в это время находившийся в Санкт-Петербурге — Август фон Коцебу.

Взяв в руки перо, литератор красивым почерком записал на бумаге письменный вызов европейских монархов на дуэль Павлом I.

Надо сказать, что данное предложение не только имело внушительный политический вес, но и грозило правителям европейских держав серьёзной опасностью, поскольку российский император не только великолепно фехтовал, но также метко стрелял из любого вида огнестрельного оружия тех лет. В честном поединке противостоять ему было практически невозможно. Не удивительно, что выбор оружия Павел I предоставил своим противникам.

После того как приглашение на дуэль было должным образом записано и оформлено, российский император потребовал, чтобы его немедленно разместили на первых страницах популярных европейских газет.

Ход был стратегически верный, поскольку в этом случае отказ от дуэли с российским императором означал для европейских монархов потерю своего лица перед собственными подданными. Кстати, за свою нехитрую работу Август фон Коцебу получил щедрый гонорар — табакерку, украшенную бриллиантами чистейшей воды.

Выбирайте оружие: табакерка

По правилам дуэли, опубликованным в прессе, все европейские монархи, принявшие вызов Павла I, должны были собраться вместе и по очереди драться с российским монархом в честном поединке.

Текст вызова первыми напечатали газеты Гамбурга, потом "Лондонский вестник", после которого информация распространилась по всей Европе. К сожалению, несмотря на широкий общественный резонанс, ответа Павел так ни от кого и не получил. Европейские монархи просто испугались драться с ним на дуэли.

Конфликт разрешился в иной плоскости.

По заданию из Лондона английский посланник организовал в России заговор, в ходе которого Павел I был убит ударом шкатулки в висок, а на его место взошёл более покладистый в международной политике Александр I. Причём убийство произошло 12 марта 1801 года, спустя всего два месяца после вызова Павлом европейских монархов на дуэль.