Опасная работа: за какие профессии можно было поплатиться жизнью

Если у среднестатистического обывателя спросить, какие виды профессиональной деятельности он считает наиболее ужасными, то, скорее всего, вы услышите что-то типа "уборщица" или "мусорщик". Между тем в этих занятиях ничего ужасного нет, они просто не слишком престижны. А вот в далёком прошлом практиковались специальности, которые были по-настоящему опасны и грозили смертью.

Гребец на галерах

Добровольно на галеры никто, конечно, не отправлялся. Туда попадали только рабы или же люди, наказанные за какие-то серьёзные преступления. Это являлось разновидностью каторги.

Специально гребцов не умерщвляли. Как правило, они умирали сами максимум через несколько лет после того как оказывались на этой "работе". Дело в том, что гребцы были постоянно прикованы цепями к скамье, вёслам и к товарищам по несчастью. Помимо того, что цепи натирали кожу до кровавого пота, их ещё очень скудно кормили и жестоко избивали за малейшую провинность.

Цепи никогда не снимали: все естественные потребности следовало отправлять не сходя с "рабочего места". Ведь, оказавшись хоть ненадолго на свободе, гребец мог броситься в воду и либо сбежать, либо утопиться.

Если же судно шло ко дну, гребцы часто тонули вместе с ним, так как не могли освободиться.

Кстати, в наши дни, когда хотят сказать о ком-то, что он тяжело работает, то нередко употребляют выражение "как гребец на галерах".

Дегустатор при дворе

Практически все монархи и правители держали при себе "особых" людей, в обязанность которых входило пробовать все кушанья, подававшиеся на стол. Казалось бы, ну и чего тут такого страшного?

Дело в том, что в древности и Средневековье яд был самым распространённым способом убийства. И его нередко применяли, если требовалось "убрать" кого-то из сильных мира сего.

А врагов у таких людей находилось немало. Поэтому большинство слуг-дегустаторов долго не жили. И, разумеется, назначая человека на такую должность, его не спрашивали, согласен он или нет: все знали, чем чревата такая "приятная работа".

Номенклатор

В Древнем Риме высокопоставленные лица специально держали при себе рабов с хорошей памятью, в обязанности которых входило запоминать всю необходимую информацию: имена, даты, события и проч. Разве не проще было всё записывать? Но на это ушла бы гора письменных принадлежностей, а они тогда были в дефиците. Вот и использовали невольников.

Конечно, вы догадываетесь, что происходило с номенклатором, если он что-нибудь забывал: его казнили.

Весталки

"Трудиться" жрицей в древнеримском храме считалось довольно престижным занятием. Отдавали в весталки обычно девочек в возрасте от 6 до 10 лет с согласия родителей.

У весталок существовали различные особые привилегии. Но вот терять девственность до 30 лет они не имели права.

А в 30 девушка и в наше время считается "не первой свежести", что уж говорить о той исторической эпохе, когда продолжительность жизни была гораздо меньше, чем теперь!

Так вот, если обнаруживалось, что весталка "согрешила" до указанного возраста, её ждало вовсе не увольнение из жриц, а смертная казнь. Причем девушек не просто казнили, а заживо закапывали в землю! Представьте, каково им приходилось…

Всё по закону!

Разумеется, и в наше время существуют формы рабства, когда люди вынуждены заниматься тяжёлым трудом, который по большей части не оплачивается и приводит к потере здоровья, а то и жизни.

Но такой труд не узаконен, по крайней мере у цивилизованных народов, и удержание человека в рабстве считается преступлением. А вот в прошлом вышеописанные профессии носили совершенно официальный характер, и никто не возмущался тем, что это не гуманно.