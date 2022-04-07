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Автор Игорь Буккер

Первая женщина-сыщик США спасла президента Линкольна

Наследие » Мир

За 245-летнюю историю США было убито 4 президента. Пятое покушение на Рональда Рейгана не удалось. Первым убитым был Авраам Линкольн, но и его однажды уберегли. Это сделала сотрудница знаменитого детективного агентства Аллана Пинкертона.

Первая женщина-сыщик США спасла президента Линкольна

Первая женщина-сыщик США

Жарким летним днём 1856 года детектив Аллан Пинкертон увидел в чикагском Национальном детективном агентстве Пинкертона молодую женщину. Узнав, что 23-летняя вдова пришла по объявлению о найме на работу, шеф поспешил было отправить её восвояси, пояснив, что пока не ищет секретаршу. Однако приехавшая из Нью-Йорка Кейт Уорн (Kate Warne) заговорила о работе сыщика.

Большинство тогдашних американцев полагали, что это не совсем подходящая работёнка для леди. Однако Кейт удалось убедить Пинкертона, что представительницам прекрасного пола легче проникнуть туда, куда не пустят мужчин, подружиться с жёнами и подругами подозреваемых и тому подобное.

После её слов, что "женщины больше обращают внимание на детали и являются отличными соглядатаями", Пинкертон сделал её сотрудницей своего агентства. И не пожалел.

Шотландец Аллан Пинкертон, бондарь по профессии, перебрался за океан в 1842 году. Первоначально он занимался своим делом, то есть торговал бочками, но вскоре заинтересовался работой в полиции. Послужив заместителем шерифа в двух округах Чикаго, он стал специальным агентом почтового отделения в этом городе. В 1850 году Пинкертон основал собственное частное детективное агентство — первое в Соединённых Штатах. Его люди занимались расследованием преступлений в среде "белых воротничков", раскрывая кражи и случаи мошенничества.

Пинкертон в таких словах описал свою новую сотрудницу: "властная особа, с резко очерченными, выразительными чертами лица… стройная шатенка, грациозная в движениях и выдержанная. Её внешность, хотя и нельзя назвать красивой, определённо принадлежала к интеллектуальному складу… её лицо было честным, что заставило бы человека, попавшего в беду, инстинктивно выбрать её в качестве доверенного лица".

Не прошло и четыре года, как впечатлённый результатами работы Кейт Уорн Пинкертон доверил ей пост руководительницы недавно созданного Женского детективного бюро. Неизвестно точно, сколько всего женщин трудились под её началом, но все они шпионили в пользу Северян во время Гражданской войны в США.

Заговор с целью убийства Авраама Линкольна

В феврале 1861 года Сэмюэль Фелтон, президент Филадельфийской, Уилмингтонской и Балтиморской железной дороги, нанял сотрудников агентства Пинкертона, чтобы они внедрились в тайные организации сепаратистов, которые готовили провокации на железнодорожных путях в штате Мэриленд. Кейт и её коллегам удалось узнать о заговоре с целью убийства Линкольна во время его инаугурации.

Под псевдонимами миссис Черри и миссис Барли, Уорн вошла в доверие к жёнам и сёстрам заговорщиков, выяснив подробности покушения. С Линкольном должны были покончить по дороге в Балтимор. Будущему президенту доложили, что на него объявлена охота. Линкольн не хотел зря рисковать, но и вносить коррективы в свои планы было не в его характере. Чтобы сорвать Балтиморский заговор, Пинкертон предложил следующее: загримированный Линкольн притворяется инвалидом, который едет в специальном вагоне вместе с "сиделкой", роль которой исполняла Кейт Уорн.

Считается, что Пинкертон придумал для своего агентства слоган "Мы никогда не спим" в результате того, что Уорн охраняла Линкольна в ту ночь. Историки полагают, что именно Уорн спасла президента от гибели, хотя тогдашняя пресса трубила о её достижениях в поимке убийц и грабителей банков.

Кейт Уорн скончалась в возрасте 34 или 35 лет от гиперемии и отёка лёгких. Пинкертон стоял у её смертного ложа и позаботился о том, чтобы его сотрудницу похоронили на участке, принадлежавшем его семье. По завещанию Пинкертона этот участок не может быть продан.

10 000 долларов за президента Венесуэлы
Редактор: Людмила Черткова
Темы сша авраам линкольн
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