Города, повторившие судьбу Содома и Гоморры

Наверное, всем известен библейский миф о Содоме и Гоморре, жителей которых Бог покарал за грехи, послав на них с неба огонь и серу. Есть теория, что гибель этих двух городов могла быть связана со взрывом астероида. Но дело в том, что в истории упоминаются и другие города, якобы понесшие кару за зло, творимое их жителями…

Содом и Гоморра

Проклятие Порт-Рояля

В XVII столетии Порт-Рояль на Ямайке называли "пиратским гнездом". Действительно, три четверти его населения занимались различными криминальными промыслами.

В городе процветала работорговля. Вот с несчастными рабами и связывают постигшее Порт-Рояль проклятие. Якобы были среди них африканские или гаитянские невольники, которые решили прибегнуть к магии вуду, чтобы освободиться от своих поработителей.

Так или иначе, около полудня 7 июня 1692 года на Порт-Рояль обрушились разом все природные стихии. Дома начали рассыпаться от мощных подземных толчков, гавань захлестнуло цунами, сметавшее в море и здания, и людей, затапливая корабли.

А потом песок под городом (Порт-Рояль стоял на песчаной косе длиной в 16 километров) вдруг стал жидким и зыбучим и начал втягивать в себя людей. Кто ушёл в него по грудь, кто по горло. Затем песок вновь начал сохнуть. Выбраться из ловушки никто не смог. Рассказывают, что ещё несколько дней головы несчастных торчали из песка, и их обгладывали бродячие собаки.

Две трети городского населения погибли, 1800 из 2000 зданий превратились в развалины. Лишь немногим жителям удалось спастись.

Король-обманщик

1 ноября 1755 года, в День Всех Святых, в столице Португалии Лиссабоне произошло разрушительное землетрясение. Множество людей в это время находились на службах в городских храмах. Мгновенно волны гигантского цунами захлестнули сушу. Три четверти всех городских построек были разрушены. Тысячи людей погибли под руинами церквей. Многие бросились искать спасения в гавань, но волны просто сметали их в океан.

Всего за четверть часа погибло около 100 000 человек. До сих пор эта катастрофа считается самым масштабным стихийным бедствием в истории Европы.

Впоследствии заговорили о том, что катаклизм стал результатом Божьей кары или проклятия. В городе свирепствовала инквизиция, нещадно сжигавшая неугодных на кострах. Король пообещал защитить жителей от инквизиторов, если они выделят ему средства на постройку 36 галеонов, но в результате просто обобрал подданных, так и не выполнив данных обязательств. А ещё был первый министр, маркиз де Помбала, ограничивший права церковных властей… В общем, было кого проклинать и кого карать.

Грех — понятие относительное

Однако на земном шаре встречалось немало и других городов, жители которых совершали дурные поступки: от жестоких казней, инициированных светскими и религиозными властями, до самых зверских преступлений. Тем не менее далеко не все эти населённые пункты подвергались каким-либо бедствиям. Да и, если в городе много плохих людей, то чем виноваты хорошие? Почему они должны страдать вместе со злодеями?

Порой люди по доброй воле селились в районах с сейсмической опасностью, подверженных паводкам или селям. Можно ли считать это наказанием для них?

Увы, судить о том, кто причинил больше зла, а кто меньше, и кто какого наказания достоин, не так-то просто, тем более если вы не судья и не прокурор. Поэтому судьбу вышеописанных городов пока можно рассматривать всего лишь как мифический или исторический факт, а уж какую оценку ему давать — это ваше личное дело…