Боярская месть: почему русские монархи не могли жениться по любви

В советские годы в стране была популярна песня Аллы Пугачёвой, где утверждалось, что жениться по любви не может ни один король. Так было в средневековой Европе, где практиковались династические браки. В России всё обстояло иначе. Невесту выбирал сам монарх из нескольких сотен претенденток. Но если девушка оказывалась неугодна боярам, её ждала скорая смерть или монастырь.

Иван Грозный

Восточные традиции

Практика выбора монархами невест появилась на Руси в XVI веке, когда Иван III привёз в Великое Московское княжество свою вторую жену Софью Палеолог, родственницу Византийского императора. Будущая Великая княгиня привезла на Русь и традиции своей родины. В частности, появились новые правила подбора невесты для государя.

Императоры Византии считали себя наместниками бога на Земле и практически не заключали династических, а тем более родственных браков. В какой-то мере они проводили селекционную политику для появления лучшего потомства у своих детей. Начиная с VIII века в Византии практиковался выбор жены императором из самых красивых девушек империи, похожий на современный конкурс красоты.

Совершенно логично, что правители Византии желали видеть рядом с собой на троне здоровую, красивую и образованную молодую девушку. Для реализации этой задачи придворные поступали так, как это описано в известной сказке о Золушке. По всей стране разъезжались специальные люди, которые выбирали красивых и умных девушек, а затем прикладывали специальную мерку к их стопе. В то время считалось, что девушка должна иметь определённый размер ноги, чтобы быть признанной красивой.

Затем отобранных красавиц свозили в императорский дворец, где сам правитель во время смотрин выбирал себе супругу. Самым известным московским правителем, выбиравшим себе таким увлекательным образом жену, оказался внук Софьи Палеолог — Иван IV (Грозный).

Иван Грозный: кастинг нон-стоп

Иван IV Грозный

После восшествия на престол Иван Грозный по примеру своего отца также решил провести кастинг невест. Как и в случае с родителем, для молодого царя отобрали сотню красавиц, из которых монарх выбрал Анастасию Захарьину-Юрьеву. Девушке к моменту замужества исполнилось 17 лет. Анастасия была невелика ростом, но красива лицом, умна и невероятно обаятельна. Кроме того, природа наградила царскую невесту спокойным и приветливым характером. Жена одна умела гасить вспышки гнева своего супруга и хорошо с ним ладила. Пара родила шесть детей, из которых выжили двое — царевичи Иван и Фёдор. Казалось бы, живи и радуйся. Но царица была не родовита и властолюбива. Живя душа в душу с царём, Анастасия Захарьина-Юрьева игнорировала и постоянно конфликтовала с ближайшими советниками царя: окольничим Алексеем Адашевым и протопопом Сильвестром. Разумеется, имея на царя влияние в спальне, умная женщина умело управляла его отношением к окружающим.

Во дворце такие вещи не прощают, и спустя 13 лет брака в возрасте 30 лет и полном расцвете своих сил женщина неожиданно умерла. Царь был в гневе, утверждая, что страстно любимую им супругу отравили. Последние исследования учёных подтвердили, что Анастасию, действительно, отравили мышьяком.

При выборе своей третьей жены царь решил повторить византийские смотрины. На этот раз было подготовлено более 2000 девушек. Из них бояре, боясь повторить ошибку, показали царю 24 претендентки. Из них Иван Васильевич лично выбрал 12 финалисток, в итоге остановив свой выбор на Марфе Собакиной, происходившей из небогатых коломенских бояр. Начали готовить свадьбу.

Однако незадолго до венчания невеста заболела. Бояре попытались отговорить Ивана Грозного от брака, но царь, прельщённый красотой будущей жены, настоял на свадьбе, состоявшейся 28 октября 1571 года. Через две недели молодая жена умерла. Говорили, что её также отравили. Царь был в бешенстве.

Тут же, назло боярам, отговаривавшим его от женитьбы на Марфе Собакиной, монарх женился на Анне Котловской, которая заняла на кастинге невест второе место. Царю к этому моменту исполнился уже 41 год, тогда как молодой жене было всего 16, практически ребёнок. Неудивительно, что она быстро надоела Ивану Грозному и была сослана в Тихвинский Введенский монастырь.

Порченые невесты

Венчание Георгия Романова

Самое интересное, что после смены правящей династии порядки в выборе невест, как и козни бояр, остались прежними. В 1647 году Алексей Михайлович Романов задумал жениться и по традиции провёл смотрины невест. Первоначально в отборе участвовало 200 девушек, из которых до финала дошло шестеро. Царь выбрал себе в жёны Ефимью Всеволжскую. Очаровательную избранницу поместили в половину царицы и начали готовить к свадьбе.

Вот только бояре за что-то невзлюбили Ефимью, решив между собой не допустить неугодного им брака. По их приказу сенные девушки, одевая будущую царицу, слишком сильно перетянули ей волосы, отчего несчастная упала в обморок на глазах будущего мужа. Бояре только этого и ждали. Было объявлено, что женщина страдает падучей болезнью и не может родить царю достойное потомство. Семью Ефимьи обвинили в сокрытии данной "государственной важности" информации и сослали в Тюмень. Царь был очень расстроен, но поделать ничего не мог.

Примечательно, что история, приключившаяся с Алексеем Михайловичем, до этого произошла и с его отцом Михаилом Фёдоровичем Романовым. Он также в 1616 год провёл кастинг невест, выбрав себе в супруги Марию Хлопову. Данным решением царь разозлил бояр Салтыковых, прочивших ему в жёны свою родственницу. В качестве мести Салтыковы выждали момент, когда Мария чем-то отравилась, и на боярской Думе заявили, что девушка бесплодна и к "государевой радости не прочна". Свадьба расстроилась, а бедную Марию с её родственниками сослали в Тобольск.