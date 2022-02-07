Как известно, в нацистской Германии проповедовалось первенство нордической, или "арийской" расы, к которой якобы относились немцы, над всеми остальными. Но фюрер и его соратники понимали, что одной голословной теории недостаточно — требуются убедительные научные доказательства. Такими исследованиями и занимался профессор Евгений (Ойген) Фишер.
Ойген Фишер появился на свет 5 июля 1874 года в Карлсруэ. В 1898 году он получил докторскую степень в Университете Фрайбурга и в 1900 году был принят на должность доцента кафедры антропологии и анатомии того же университета.
Но кабинетная наука мало интересовала амбициозного исследователя. В 1908 году Фишер вместе с двумя своими коллегами Фрицем Ленцем и Эрвином Бауэром отбыл в одну из немецких колоний в Намибии. В качестве объекта изучения антропологов интересовали местные жители, являвшиеся потомками от смешанных браков между белыми и чернокожими африканцами. Результатом изысканий стало заключение, что такие полукровки чаще других страдают психическими расстройствами. Так родилась знаменитая теория расовой гигиены, впоследствии взятая на вооружение нацистами. Ссылаясь на неё, в 1912 году правительство Германии запретило представителям белой расы, проживающим на южноафриканских территориях, находившихся под немецкой юрисдикцией, вступать в брак с аборигенами.
В 1913 году Фишер издал научный труд под длинным названием "Рехоботские полукровки и проблема смешанных браков (и просто связей) между европейцами и готтентотскими женщинами, в г. Рехоботе". На его страницах автор приводил аргументы, якобы доказывающие воздействие на развитие человека уже открытых к тому времени генетических законов.
Позднее у Фишера появились последователи, занимавшиеся изучением вопросов евгеники — так назвали зародившееся к тому времени в Англии учение о селекции человека и способах улучшения его наследственных свойств.
В 1921 году вышел в свет двухтомник за авторством Фишера, Ленца и Бауэра "Генетика человека и расовая гигиена". Авторы книги предлагали в качестве мер "расовой гигиены" ограничить количество межрасовых браков, а также стерилизовать представителей "низших" рас.
В 1927 году Ойген Фишер стал директором Института антропологии, а в 1932 году возглавил Берлинское общество антропологии, этнологии и предыстории. Когда в стране пришли к власти национал-социалисты, Фишер являлся ректором Берлинского университета.
У учёного не было сомнений по поводу того, кому отдать свои симпатии. Едва это стало возможным, он сразу же вступил в партию нацистов.
Во многом благодаря "научно подкреплённой" теории Фишера в 1935 году в Германии были приняты Нюрнбергские законы, вводившие запрет на межрасовые браки.
В 1937 году Фишера избрали в Прусскую академию наук. Завоевав прочный авторитет в немецком научном сообществе, он сформировал исследовательскую группу, занявшуюся изучением так называемых рейнландских бастардов. Их матерями являлись немки, а отцами — чернокожие солдаты родом из французских колоний Африки. В 20-е годы, после окончания Первой мировой войны, войска Антанты оккупировали Рейнскую область, и у некоторых местных жительниц родились дети от солдат-оккупантов. Всего команда Фишера обнаружила 600 таких подростков. Проведённое исследование, разумеется, подтвердило их "неполноценность", и 400 из них впоследствии были подвергнуты стерилизации в целях "предотвращения наследственных заболеваний".
Учёный не раз публично заявлял о том, что евреи принадлежат к более "низкому" биологическому виду, чем "арийцы", и потому следует кардинально "ограничить" их "распространение".
Заслуги Ойгена Фишера были достаточно высоко оценены нацистскими властями. Так, в июне 1944 года ему вручили Орден Орла со щитом.
Фишер благополучно пережил Вторую мировую войну, даже не прерывая своей профессиональной деятельности. В 1951 году он стал членом Берлинско-Бранденбургской академии наук, а в 1952 году был избран почётным членом немецкого антропологического общества. Скончался учёный в возрасте 93 лет.
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