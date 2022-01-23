Почему СССР в 1920-е годы не стал присоединять Афганистан?

У большинства жителей России "война в Афганистане" ассоциируется с боевыми действиями 1979-1989 годов. В то же время профессиональные историки заявляют, что Советский Союз вторгался на территорию соседней страны ещё в 1929 году. При этом боевые действия оказались настолько удачными, что красноармейцы чуть было не взяли Афганистан под свой полный контроль.

Афганистан

Не повезло с географией

Если со стороны посмотреть на историю Афганистана, может сложиться впечатление, что государство столетиями боролось за свою независимость, отражая попытки оккупации иностранными державами. Но зачем крупнейшим геополитическим игрокам воевать за территорию горной, с плохим климатом и полным отсутствием полезных ископаемых, страны?

Всё дело в географическом расположении. Территория Афганистана является символическим перекрёстком торговых путей из Европы в Азию. Начиная с XIX века Российская империя и колониальная Великобритания сражались за право контроля над Афганистаном. В XX веке битву за контроль над страной продолжили Советский Союз и США. В данном контексте интересно выглядят события 1928 года, когда СССР чуть было не подчинил себе Афганистан, имея все возможности для его полного присоединения.

Война компроматов

Во время государственного переворота в 1919 году к власти в Афганистане пришёл король Аманулла, дружественно настроенный к СССР и не питавший любви к англичанам. Вскоре правитель изгнал с территории страны военизированные подразделения Великобритании и полностью ограничил экономическое влияние англичан на территории всей страны.

При этом король задумал провести в Афганистане ряд демократических реформ, идущих вразрез с мусульманскими традициями основного населения страны. Король открыл школы для девочек, отменил калым за невест, а также запретил чиновникам сидеть на подушках, прислав в учреждения стулья. Но главное — были отменены законы шариата с введением судебной системы западного образца.

Спустя девять лет после начала реформ, вызвавших массовое недовольство в народе, англичане, обиженные на короля, решили подложить Амануллу свинью. В 1928 году в газетах с подачи английских шпионов появилась фотография жены короля Афганистана без чадры и в европейской одежде. Для афганцев это означало то же самое, что сфотографироваться голой. Первым против Амануллы выступил некий Хабибулла по прозвищу "сын водоноса". Мятежник быстро оброс множеством сторонников. Толпа захватила Кабул, а Аманулла бежал в Кандагар и обратился за помощью к руководству СССР.

Война с переодеванием

Командование Красной армии в Туркестанском военном округе обещало подготовить военные отряды из афганцев, оставшихся лояльными своему правителю, для освобождения столицы от мятежников, а Аманулла обещал направить Афганистан по коммунистическому пути развития. Однако афганцы оказались совершенно не способны к военной науке. Они не соблюдали дисциплину, не могли действовать скоординировано и отважно. Огнестрельным оружием они владели также плохо.

Делать было нечего, и 15 апреля 1929 года афганскую границу перешёл отряд красноармейцев численностью две тысячи сабель с 4 орудиями и 24 пулемётами. При этом бойцы Красной армии, чтобы не вызвать обвинений во вторжении на территорию суверенной страны, переоделись в одежду афганских военных. Командовал отрядом герой Гражданской войны Виталий Примаков, взявший псевдоним Рагиб-бей. Всему личному составу был отдан приказ взять местные имена, а в присутствии афганцев не разговаривать по-русски.

Боевые действия

Выбив мятежников из приграничного погранпоста, отряд красноармейцев двинулся вглубь страны. Одновременно из Кандагара навстречу переодетым союзникам вышли войска, лояльные Аманулле, численностью 14 000 человек. Дальше произошло объяснимое.

Город Келиф сдался без боя после первых залпов орудий. В следующем городе — Ханабад ситуация повторилась. Недолго длилась осада и второго по размерам города Афганистана Мазари-Шанрифа. Штурм длился всего два часа, за которые восставшие афганцы потеряли три тысячи человек, тогда как потери советских войск составили девять военнослужащих.

Причём губернатор города потребовал у представителя советского консульства объяснить происходящее. Но дипломат не мог сказать ничего путного, так как сам не знал об операции. На это ему было указано, что в ходе штурма якобы "афганские войска" кричали "Ура!" и матерились по-русски.

Отбить город восставшие не смогли. В ходе продолжившегося наступления замаскированные части Красной армии легко взяли ещё несколько крупных городов, повернув на Кабул. К этому моменту весь север страны перешёл под власть 2400 красноармейцев, при виде которых афганцы сдавались, даже не помышляя о вооружённом сопротивлении.

Возник вопрос, что делать со страной дальше, поскольку ещё немного — и Афганистан полностью перешёл бы под власть отряда Примакова. В этот момент военачальника вызвали в Москву для консультаций, а в сторону Кабула отряд красноармейцев повёл его заместитель Черепанов.

Бегство короля

Иосиф Сталин

Сложно сказать, чем бы завершилась данная история, если бы не трусливый поступок изгнанного народом Аманулла. Бывший король по неизвестной причине не стал дожидаться, пока советские войска вернут ему трон. Аманулла забрал золото из казны и бежал в Индию. В сложившейся ситуации Советское правительство могло привести к власти в Афганистане любого удобного для Москвы человека.

Однако И. В. Сталин решил, что раз король, позвавший на помощь Красную армию, скрылся, делать красноармейцам в Афганистане больше нечего, и отдал приказ о возвращении отряда Примакова домой. Расстроенные кавалеристы возвратились на территорию Советского Союза, по дороге уничтожив наиболее крупные базы басмачей.