Пуля на вылет: как ранение Кутузова в голову спасло Россию

В этом году исполняется 210 лет со времени Отечественной войны 1812 года, когда знаменитый полководец М. И. Кутузов, сдав Москву врагу, сумел спасти армию и разбить войска Наполеона. При этом ряд исследователей считают, что своим полководческим талантом Михаил Илларионович обязан пулевому ранению в голову. Причём данная неприятность происходила со знаменитым военачальником дважды!

Михаил Кутузов

Первое знакомство

О том, что противоборствующими армиями во время Отечественной войны 1812 года командовал со стороны Российской империи Михаил Кутузов, а Франции — Наполеон Бонапарт, в наши дни знает каждый школьник. В то же время интересно отметить, что это была далеко не первая встреча двух полководцев, которые смогли хорошо изучить тактику ведения боевых действий друг друга.

Согласно историческим исследованиям, Кутузову до рокового 1812 года доводилось дважды встречаться с французами на поле брани. Впервые это событие произошло в 1805 году, закончившись для русских войск печально. Войска под командованием Михаила Илларионовича по роковому стечению обстоятельств оказались один на один с значительно превосходящими по численности французами под командованием Наполеона. Ради спасения армии русским пришлось отступить, периодически нанося болезненные для французов контрудары.

Похожая ситуация сложилась и во время битвы под Аустерлицем, когда объединённая военная группировка русско-австрийской армии проиграла французским войскам. Причём в обоих баталиях благодаря военному таланту Кутузова потери русских войск удалось минимизировать. Очевидно, что опыт, полученный во время предыдущих встреч с французами под командованием Наполеона, оказался полезным во время Отечественной войны 1812 года.

В ту войну М. И. Кутузов, назначенный Александром I командующим русской армией, старался уклоняться от крупных сражений, навязав противнику партизанскую войну, которая в итоге и привела к поражению французской армии. Однако решение оставить Москву у военных историков до сих пор считается неоднозначным, поскольку согласно канонам военной науки город должен был выстоять, как это произошло зимой 1941-1942 годов в гораздо более сложной обстановке во время сражения с немецко-фашистскими войсками.

Очевидно, что, сдавая город, Кутузов перестраховывался. В свою очередь, современные учёные склоняются к версии, что столь иррациональное, но успешное управление войсками М. И. Кутузовым было продиктовано двумя ранениями в голову, произошедшими в его молодости, шансы выжить после которых — один на миллион.

Роковые ранения

Наполеон I Бонапарт

Серьёзные исследования в попытках выяснить мотивы принятия Кутузовым полководческих решений несколько лет назад были предприняты объединённой группой врачей России и США. Впоследствии их результаты были опубликованы в популярном научном издании Neurosurgical Focus с комментариями специалистов из Неврологического института Барроу.

Факты, собранные медиками, поражают своей неординарностью. Дело в том, что во время одной из многочисленных русско-турецких войн в июле 1774 года молодой Михаил Кутузов в ходе боя под Алуштой получил страшное пулевое ранение в голову. Пуля вошла в левый висок, а вышла из правого, фактически прошив голову будущего полководца насквозь. Обычно, как в наше время, так и в XVIII веке после подобных ранений не выживают. Смерть наступает мгновенно. Но… Благодаря фантастическому стечению обстоятельств Михаил Илларионович остался жив. Мало того, закончив лечение, он вернулся в строй.

Прошло четырнадцать лет, и под Очаковом Кутузов вновь был поражён пулей в голову. На этот раз она вошла в щёку, а вышла у основания черепа. Казалось бы, на этот раз ничто не могло спасти полководца. Но нет! Михаил Илларионович снова выжил, причём по иронии судьбы его лечение проводил французский хирург Жан Массо. После второго ранения в армию Кутузов вернулся через четыре месяца.

Безусловно, столь страшные ранения не могли пройти бесследно для психики военачальника. Прежде смелый и решительный военачальник после второго ранения стал крайне осмотрителен, медлителен и осторожен. К тому же его постоянно мучили головные боли, а яркий свет вызывал раздражение. Тем не менее, вопреки распространённому мнению, Кутузов, хотя и носил чёрную повязку, пусть плохо, но видел обоими глазами.

По мнению медиков, проводивших исследования, после подобных ранений, когда у полководца была повреждена лобная доля мозга, отвечающая за принятие решений, он должен был или вовсе лишиться рассудка, или стать гениальным человеком. К счастью для России, произошло второе. Хотя многие генералы за спиной шептались, что Михаил Илларионович немного не в себе, но гениальность его военных решений никто не отрицал. Мало того, лишь благодаря правильно выбранной стратегии войны с армией Наполеона, а фактически объединённой Европы войска под руководством М. И. Кутузова смогли победить и дойти до Парижа!