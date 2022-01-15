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Автор Дмитрий Соколов

Как дворяне создали СССР

Наследие » Россия

В этом году исполняется сто лет с момента создания Советского Союза, позиционирующего себя как государство рабочих и крестьян. Однако весь парадокс заключается в том, что ряд основателей СССР являлись дворянами, хотя и активно боролись с сословиями царского режима.

Как дворяне создали СССР

Эмиграция не для всех

После прихода к власти большевики 24 ноября 1917 года издали декрет "Об уничтожении сословий и гражданских чинов", отменявший деление на сословия, уровняв в правах всех граждан новой страны. Одновременно у дворян были изъяты имущество и земля.

Казалось бы, бывшие дворяне после окончания Гражданской войны должны были покинуть страну. Однако этого не произошло. До революции в России, согласно переписи населения, числился 125 640 021 дворянин. Но в эмиграцию уехали лишь половина из представителей упразднённого правящего класса. В свою очередь, оставшиеся постарались быть полезными своей стране при новом режиме.

Красная армия под руководством дворян

Можно было понять, если бы бывшие дворяне поступили на гражданскую службу к большевикам, но многие из них являлись кадровыми офицерами и честно продолжили службу в рядах Красной армии. Известно, что в царской армии было около 150 тысяч офицеров-дворян. После Октябрьской революции в Белом движении приняло участие лишь 35 тысяч из них в то время, как в ряды Красной армии поступило 62 тысячи офицеров-дворян.

Невероятно, но во многом именно представители, объявленного вне закона и лишённого собственности социального класса оказались опорой для нового столь жестоко обошедшегося с ними режима.

Интересно отметить, что начальником штаба верховного главнокомандующего после революции большевики назначили потомственного дворянина генерал-майора императорской армии Михаила Бонч-Бруевича, повысив его в звании до генерал-лейтенанта. Позднее на должность главнокомандующего вооружёнными силами советской республики был назначен дворянин Сергей Каменев. По сути, именно эти два человека и сформировали боеспособную Красную армию.

Подобных примеров было множество.

  • В частности, армию адмирала Колчака на Урале уничтожили подразделения Красной армии под командованием бывшего генерал-майора царской армии Владимира Ольдерогге.
  • В то же время с Антоном Деникиным на Южном фронте боролся генерал-лейтенант императорской армии дворянин Александр Егоров.
  • Даже в тот момент, когда встал вопрос о сдаче Петрограда приближающимся войскам генерала от инфантерии Николая Юденича, против него удачно выступили подразделения под командованием двух дворян: полковника царской армии Сергея Харламова и генерал-лейтенанта Сергея Одинцова.

Получается, что в Гражданскую войну воевали не бывшие дворяне с армией рабочих и крестьян, а одни дворяне против других.

Дворянское Политбюро

Высшее политическое руководство страны также частично состояло из дворян.

По данным историков, из 23 человек, входивших в довоенный состав Политбюро СССР, пятеро являлись потомственными дворянами.

Причём это были активные руководители революционного движения против эксплуатирующих классов:

  • Владимир Ленин,
  • Андрей Жданов,
  • Григорий Орджоникидзе,
  • Николай Крестинский,
  • Валериан Куйбышев.

В 1950-е годы на несколько лет страну возглавил дворянин Георгий Маленков.

Из первых советских министров-наркомов дворянское происхождение имели:

  • председатель ВЧК Феликс Дзержинский,
  • нарком просвещения Анатолий Луначарский
  • и нарком иностранных дел Георгий Чичерин.

Даже знаменитую индустриализацию проводили дворяне.

  • После знаменитого заявления Владимира Ленина: "Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны", — реализовывать данную задачу на практике было поручено дворянину Глебу Кржижановскому.
  • Образцы западной военной техники для воспроизводства в СССР заказывал начальник вооружений Красной армии дворянин Иероним Уборевич,
  • тогда как первый советский автомат изобрёл бывший генерал-лейтенант царской армии дворянин Владимир Фёдоров.

Советскую науку вперёд двигали

  • знаменитый физиолог дворянин Климент Тимирязев,
  • основатель мировой космонавтики польский дворянин Константин Циолковский,
  • учение о ноосфере создал дворянин Владимир Вернадский.
  • Президент АН СССР Мстислав Келдыш также происходил из дворянской семьи.

Подобных примеров большое количество.

Таким образом, можно констатировать, что Советский Союз в области науки, техники, военного дела и культуры являлся полноправным преемником Российской империи.

Николай Стариков: революция - зло, ставшее благом
Редактор: Елена Тимошкина
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