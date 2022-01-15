В этом году исполняется сто лет с момента создания Советского Союза, позиционирующего себя как государство рабочих и крестьян. Однако весь парадокс заключается в том, что ряд основателей СССР являлись дворянами, хотя и активно боролись с сословиями царского режима.
После прихода к власти большевики 24 ноября 1917 года издали декрет "Об уничтожении сословий и гражданских чинов", отменявший деление на сословия, уровняв в правах всех граждан новой страны. Одновременно у дворян были изъяты имущество и земля.
Казалось бы, бывшие дворяне после окончания Гражданской войны должны были покинуть страну. Однако этого не произошло. До революции в России, согласно переписи населения, числился 125 640 021 дворянин. Но в эмиграцию уехали лишь половина из представителей упразднённого правящего класса. В свою очередь, оставшиеся постарались быть полезными своей стране при новом режиме.
Можно было понять, если бы бывшие дворяне поступили на гражданскую службу к большевикам, но многие из них являлись кадровыми офицерами и честно продолжили службу в рядах Красной армии. Известно, что в царской армии было около 150 тысяч офицеров-дворян. После Октябрьской революции в Белом движении приняло участие лишь 35 тысяч из них в то время, как в ряды Красной армии поступило 62 тысячи офицеров-дворян.
Невероятно, но во многом именно представители, объявленного вне закона и лишённого собственности социального класса оказались опорой для нового столь жестоко обошедшегося с ними режима.
Интересно отметить, что начальником штаба верховного главнокомандующего после революции большевики назначили потомственного дворянина генерал-майора императорской армии Михаила Бонч-Бруевича, повысив его в звании до генерал-лейтенанта. Позднее на должность главнокомандующего вооружёнными силами советской республики был назначен дворянин Сергей Каменев. По сути, именно эти два человека и сформировали боеспособную Красную армию.
Подобных примеров было множество.
Получается, что в Гражданскую войну воевали не бывшие дворяне с армией рабочих и крестьян, а одни дворяне против других.
Высшее политическое руководство страны также частично состояло из дворян.
По данным историков, из 23 человек, входивших в довоенный состав Политбюро СССР, пятеро являлись потомственными дворянами.
Причём это были активные руководители революционного движения против эксплуатирующих классов:
В 1950-е годы на несколько лет страну возглавил дворянин Георгий Маленков.
Из первых советских министров-наркомов дворянское происхождение имели:
Даже знаменитую индустриализацию проводили дворяне.
Советскую науку вперёд двигали
Подобных примеров большое количество.
Таким образом, можно констатировать, что Советский Союз в области науки, техники, военного дела и культуры являлся полноправным преемником Российской империи.
В соцсетях начали распространять информацию, что теперь в России будут облагать налогом воду из колодцев, так как это "полезное ископаемое".