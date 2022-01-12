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Автор Дмитрий Соколов

Мощи Ярослава Мудрого: исторический детектив длится по сей день

Наследие » Россия

Одним из самых известных древнерусских князей считается популяризатор русской письменности Ярослав Мудрый, чьё правление длилось более сорока лет, а останки были захоронены в соборе Святой Софии в Киеве вместе с останками его жены шведской принцессы Ингигерды. Однако во время вскрытия гробницы в 2009 году неожиданно выяснилось, что мощи Ярослава Мудрого украдены.

Мощи Ярослава Мудрого: исторический детектив длится по сей день

Как вскрылась пропажа мощей Ярослава Мудрого

Усыпальница Ярослава Мудрого в Софийском соборе на протяжении многих столетий являлась одной из наиболее почитаемых святынь Киевской Руси, где в многотонном саркофаге с XI века покоились мощи князя и его жены.

Долгое время останки Ярослава Мудрого считались наиболее древним генетическим материалом правителей Киевской Руси. Но во время вскрытия гробницы для изучения материалов ДНК князя в сентябре 2009 года учёные с удивлением обнаружили множество неидентифицированных костей. Проведенная ДНК экспертиза показала, что останки принадлежат двум разным женщинам. Кроме того, в саркофаге были обнаружены обрывки газет "Правда" и "Известия" за 1964 год.

Изумлению учёных не было предела.

Сколько раз вскрывали саркофаг Ярослава Мудрого

Вскоре выяснилось, что в XX веке саркофаг Ярослава Мудрого вскрывался трижды:

  1. в 1936-м,
  2. 1939-м
  3. и 1964-м годах.

Во время первого вскрытия в 1936 году учёные зафиксировали нахождение в гробнице останков мужчины и женщины. Причём обладатель мужского скелета при жизни хромал, имел ранение в ногу и умер в диапазоне от 65 до 75 лет, что полностью соответствовало описанию внешности Ярослава Мудрого.

В 1936 году после вскрытия саркофага в Киев прибыл советский антрополог Вульф Гинзбург. Учёный забрал кости князя и княгини в Институт этнографии и антропологии АН СССР для их изучения.

Экспертиза подтвердила, что скелет принадлежит Ярославу Мудрому. В то же время идентифицировать женский скелет как принадлежащий княгине Ингигерде не удалось. Дело в том, что жена Ярослава Мудрого умерла на четыре года раньше супруга в Новгороде и, скорее всего, там же была похоронена. Получается, в гробнице князя находилось постороннее ему тело.

Разгадать данную загадку не получилось, и в 1939 году останки князя решили вернуть обратно в саркофаг. Гробницу вскрыли во второй раз, но поместить мощи на их историческое место не успели. Началась война, во время которой ящики с княжеским скелетом находились в специальном хранилище в Киеве.

Только в 1964 году у учёных дошли руки до мощей Ярослава Мудрого, которые, по официальной версии, вернули на место.

Однако, как показало вскрытие саркофага в 2009 году, это были вовсе не останки Ярослава Мудрого, а кости неизвестной женщины.

Где могут находиться мощи Ярослава Мудрого

Во время поисков настоящих мощей Ярослава Мудрого киевские историки провели настоящее детективное расследование и пришли к выводу, что останки князя пропали из хранилища в годы немецкой оккупации.

Были найдены свидетели, которые подтвердили, что мощи были похищены представителями Украинской автокефальной церкви, покинувшими Киев вместе с отступавшими немцами в 1943 году.

Цепь расследования замыкалась на архиепископе Никаноре, который вывез из Софийского собора чудотворную икону XIV века Николы Мокрого. При этом если кража иконы является доказанным фактом, то можно предположить, что вместе с ней архиепископ забрал и настоящие мощи Ярослава Мудрого.

Представители украинской диаспоры в США рассказали журналистам, что вывезти реликвии из Киева архиепископу Никанору помог полковник немецкой жандармерии украинского происхождения Пауль фон Денбах. Он забрал икону и ящик с мощами для передачи священнослужителю, но опоздал на поезд. Тогда предатель отправился с украденными артефактами в Польшу. Находясь на территории сопредельного государства, Денбах познакомился с архиепископом Украинской православной церкви Палладием, которому и передал драгоценный груз.

Из Польши Палладий выехал в Германию, а затем в США, где передал реликвию священнику Ивану Ткачуку, который 20 лет хранил уникальную реликвию у себя под кроватью в квартире в Нью-Йорке. После его смерти ящичек с мощами Ярослава Мудрого оказался в руках Украинской православной церкви в США, а икона Николы Мокрого представлена в храме Святой Троицы в Бруклине.

При этом если судьба иконы на сегодняшний день доподлинно известна, то местонахождение останков Ярослава Мудрого остаётся тайной.

Ночь в музее. Мощи Ярослава Мудрого
Редактор: Елена Тимошкина
Темы сша киев украина вторая мировая война
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