Как русский Робинзон стал миллионером

Благодаря знаменитому писателю Даниэлю Дефо имя героя его романа Робинзона Крузо давно стало нарицательным. С тех пор все моряки, оказавшиеся в одиночестве на необитаемом острове, зовутся Робинзонами. Но одно дело выживать в тропиках и совсем другое — в суровых условиях русского севера. Именно подобная доля выпала Сергею Лисицыну, который не только сумел выжить на необитаемом острове в Охотском море, но и несказанно разбогател!

Бухта в Охотском море

Бессердечный капитан

Русский человек любит погулять! Так было всегда. Особенной удалью в этом вопросе славились дворяне XIX века. Как-то раз в 1847 году Сергей Лисицын, молодой аристократ двадцати четырёх лет от роду, решил совершить вояж из Российской империи в Северную Америку. Развеяться.

На корабле именитого и весёлого пассажира встретили радушно. В честь отплытия Сергей Петрович на собственные средства устроил корабельным офицерам пышный банкет. Все остались довольны. Вот только с утра у молодого повесы болела голова, а организм требовал продолжения банкета. Однако пить в одиночку пассажир не захотел, а его вчерашние собутыльники вышли на вахту и от алкоголя отказались.

Дальше произошло невообразимое. Молодой аристократ всё-таки напился, надерзил капитану и попытался подбить команду на бунт. Это стало последней каплей, после чего пьяного в стельку Сергея Лисицына связанного высадили на безлюдный остров у побережья Охотского моря.

Необитаемый остров

Горе-дебошир даже не понял, что с ним произошло, и тут же уснул. Когда Сергей Лисицын проснулся, сумел развязаться и понял, что с ним случилось, то пришёл в неописуемый ужас. Герой дворянских пирушек понятия не имел, как выживать в одиночку в диком лесу. По распоряжению капитана ему оставили лишь палатку, несколько пар сапог, кинжал, шашку, пару пистолетов, спички, бритву, топор, часы, записные книжки и зачем-то две сотни гаванских сигар.

Запас провизии у русского Робинзона оказался крайне скудным: фляга с водкой, чай, сахар и сухари. Оставалось одно — напиться и застрелиться. Сначала Лисицын так и думал поступить, но затем решил всё же попытаться выжить.

Наперекор судьбе!

Поскольку островок был лесистым, Сергей Лисицын с помощью топора быстро соорудил вполне сносную избушку. Мало того, открыв в себе талант печника, дворянин построил печь-каменку, а также простую мебель. Логично решив поберечь патроны, охотиться на дичь он предпочёл с помощью самодельных лука и стрел. В целом всё оказалось не так страшно, как показалось молодому человеку сначала. Зимой отшельнику посчастливилось убить медведя, и мяса хватило до весны.

Когда сошёл снег, русский Робинзон неожиданно получил подарок: сразу двух "Пятниц", которыми оказались отец и сын с потерпевшего крушение корабля рыбаков. Втроём отшельники построили баню, разбили огород, начали производить масло, козий сыр и сметану. Море давало в избытке рыбы, а лес — мяса дичи.

Золотые прииски

Спустя несколько лет пребывания на острове Лисицын случайно обнаружил несколько золотых жил. Во время вынужденного отшельничества драгоценный метал был ему ни к чему, но в случае освобождения из заточения сулил огромные барыши.

Сложно сказать, сколько времени прожил бы на острове С. П. Лисицын и его собратья по несчастью, если бы не китайские пираты. Однажды в гавань острова, спасаясь от русской эскадры, вошёл корабль контрабандистов. Высадившись на сушу, китайцы вступили в бой с отшельниками. К счастью, у Лисицына и его товарищей оказалась пушка, снятая с затонувшего рыболовецкого судна. С помощью орудия им удалось сдерживать натиск пиратов до подхода русской военной экспедиции.

В благодарность за борьбу с контрабандистами Сергей Петрович был доставлен на большую землю. Впоследствии он написал книгу о своих приключениях, а на острове основал несколько золотых приисков, которые сделали его несказанно богатым человеком.