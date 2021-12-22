Зачем Агата Кристи организовала собственное похищение

Историки литературы утверждают, что популярные писатели в жизни часто сталкиваются с сюжетами, близкими к тем, которые они ранее сочинили для своих книг. В данном отношении интересна история, произошедшая со знаменитым автором детективов Агатой Кристи, которая в пылу ревности однажды чуть было не подвела собственного мужа под уголовное дело.

Куда пропала писательница

Днем 4 декабря 1926 года неожиданно стало известно, что писательница бесследно исчезла. Поводом для беспокойства послужил автомобиль Агаты Кристи, найденный пастухом на краю крутого обрыва вблизи небольшого города Ньюлендс-Корнер. Машина стояла с включенными фарами, распахнутыми дверьми и совершенно пустая.

Информация попала в газеты. Разразился грандиозный скандал. Однако после тщательно проведённого расследования ни самой писательницы, ни её тела, обнаружено не было. Полиция считала, что Агата Кристи похищена или убита.

Причём следователи были уверены, что виновником исчезновения популярного автора детективов является муж писательницы. Подобный вывод полицейские сделали, учитывая то обстоятельство, что мужчина планировал уйти от Агаты Кристи к молодой любовнице. При этом жил супруг автора детективов на её деньги, а в случае смерти жены получил бы крупное наследство.

Тем не менее сам мужчина наотрез отказался от своей причастности к исчезновению супруги, хотя и не отрицал планов развестись с ней.

Неверный муж и ревнивая жена

Несмотря на подозрения, павшие на Арчибальда Кристи, мужчина имел незапятнанную репутацию, работал юристом и арестовать его было совсем не просто.

В юности муж писательницы окончил лётное училище по профессии военного лётчика и вскоре познакомился с молодой девушкой по имени Агата Миллер. Остроты отношениям добавляла Первая мировая война, когда Арчибальд мог погибнуть в любой момент. Желая быть полезной своей стране, Агата Миллер поступила на работу в военный госпиталь. Во время одного из отпусков Арчибальда Кристи в 1914 году молодые люди поженились.

После войны Арчибальд Кристи подал в отставку, занявшись коммерцией. Но торговые дела шли неважно и у семьи возникли проблемы с деньгами. Решить проблему помогла Агата Кристи, которая на спор со своей сестрой сочинила роман "Таинственное происшествие в Стайлз", за который ей заплатили 25 фунтов стерлингов. Солидный по тем временам гонорар позволил женщине поверить в свои силы и всерьёз попытать свои силы в литературном труде. Вскоре на свет появились любимые миллионами читателей герои Эркюль Пуаро и капитан Гастингс.

Однако увлеченная своей литературной деятельностью Агата Кристи перестала уделять внимание своему мужу. Не удивительно, что мужчина загулял. Его любовницей стала некая Нэнси Нил, которая видела в Арчибальде бравого лётчика, а не мужа известной писательницы, как остальные знакомые пары.

В 1926 году мужчина нашёл в себе силы признаться Агате Кристи, что любит другую и хочет развода. По словам Арчибальда, скандала не последовало. Жена выслушала его спокойно, молча развернулась, села в машину и уехала. Больше её никто не видел.

Мистический поворот

Полиция считала делом времени обнаружение трупа писательницы и арест её мужа. Но в дело неожиданно вмешался сэр Артур Конан-Дойл. Дело в том, что литературный отец Шерлока Холмса являлся страстным поклонником спиритических сеансов, на которые собирался весь цвет Лондона.

Узнав об исчезновении, писатель попросил у семьи писательницы перчатки Агаты Кристи с целью провести спиритический сеанс и выяснить, жива она или нет. Получив перчатки, сэр Артур Конан-Дойл отнёс их популярному в Великобритании медиуму Горацио Лифту. Ответ был однозначный — женщина жива!

Полиция отнеслась к словам медиума скептически, поскольку с момента исчезновения Агаты Кристи прошло уже 11 дней, тогда как газетчики попросили откликнуться всех жителей страны, кому было хоть что-то известно о возможном местонахождении Агаты Кристи. На данный призыв откликнулись музыканты, выступавшие в холе отеля "Хидро". Они заявили, что не раз во время своих выступлений за последнюю неделю видели похожую женщину в холе отеля.

Когда полиция проверила регистрационную книгу гостиницы, то была сильно удивлена. Дело в том, что женщина, внешне похожая на Агату Кристи, зарегистрировалась под именем Терезы Нил, любовницы Арчибальда Кристи. Когда счастливый муж примчался в "Хидро", то тут же опознал в таинственной постоялице свою пропавшую жену.

На этом инцидент был завершён, хотя полиция была уверена, что Агата Кристи специально таким необычным образом отомстила своему неверному супругу.