По какому адресу в Москве прописан чёрт

Одним из наиболее известных разговорных выражений в нашей стране является присказка, отправляющая человека "к чёрту на кулички" — далёкое заброшенное место. Причём, по мнению историков, когда-то подобным образом называли один из районов Москвы, где по легендам действительно обитала нечистая сила.

Храм Николая Чудотворца в Москве

Полтергейст в богадельне

Согласно данным этнографов, территория, именуемая "у чёрта на куличиках", находилась на пересечении реки Яузы и Москвы-реки в границах многоугольника, очерченного улицами: Маросейка, Покровка, Солянка, Лубянский проезд, Покровский и Яузский бульвары. Впервые необычное словосочетание появилось в разговорной речи москвичей в 1660-х годах. Причиной стало проявление нечистой силы в нескольких храмах района Кулишки, вблизи современной станции метро Китай-город.

Согласно церковным источникам, осенью 1666 года в богадельне при церкви Троицы на Солянке неожиданно объявился чёрт, который хулиганил, устраивая различные мелкие проказы. Впрочем, чёртом назвать данное явление не совсем верно. Мохнатое существо с рогами, копытами и хвостом, разумеется, никто не видел. В наши дни специалисты по аномальным явлениям назвали бы данное явление полтергейстом.

Особенно переживали жившие в богадельне монахини. Сложно представить ужас верующих женщин, оказавшихся свидетелями того полтергейста, который разбрасывал обувь и скидывал больных с коек. В помещениях регулярно слышался чей-то неприятный каркающий голос, громко выкрикивающий скабрезные шутки и непристойности. Согласно легендам, дети, жившие в богадельне, непонятным образом взмывали в воздух, а затем падали на землю.

Чтобы справиться с нечистой силой, со всех концов Москвы в богадельню приезжали священники, пытавшиеся с помощью молитв изгнать злой дух. Дошло до того, что в процесс избавления богадельни и соседнего с ней храма от нечистой силы включился сам царь. Находившийся на московском троне Алексей Михайлович распорядился, чтобы священники сделали всё возможное, чтобы избавить город от чёрта. Но молитвы не действовали, а полтергейст с каждым днем становился лишь всё сильнее.

Чёрт против святого

Монах Зосима (Верховский)

Не зная как справиться со злым духом, в качестве последней попытки Алексей Михайлович обратился за помощью к будущему митрополиту Суздальскому и Юрьевскому преподобному Иллариону. Чудотворец, выслушав просьбу монарха, долго не хотел браться за столь непростое дело, но потом согласился.

Монах переехал в богадельню, оккупированную нечистым духом, где днём и ночью читал непрекращающуюся молитву, окропляя помещение святой водой. В ответ злой дух грязно ругался, грозя закидать священника камнями. Однако преподобный Илларион продолжал свою молитву.

Спустя три месяца борьбы с нечистой силой монах решил попробовать договориться с нечистым духом по-хорошему, в беседе убедив его по доброй воле оставить в покое богадельню и соседний храм. Во время беседы выяснилось, что беса зовут Игнатием. Кода-то его мать, потомственная дворянка, отказалась от своего ребёнка, отдав новорожденного сына на растерзание демонам в обмен на исполнение своих желаний. Душа младенца попала на службу к Сатане, якобы пославшего его в данную богадельню.

Впоследствии на месте Троицкой церкви, в богадельне, где происходили описанные в летописях события, построили храм Святых Кира и Иоанна на Кулишках в честь восшествия на трон Екатерины. Церковь просуществовала до 1930 года и была снесена, а на её месте по адресу: улица Солянка дом 4 строение 4, построили жилое здание. С тех пор никаких аномальных явлений в здании не наблюдалось. Очевидно, московский чёрт поменял адрес.

Ответный удар

Православный храм

После благополучного изгнания нечистого духа из богадельни храма Святых Кира и Иоанна на Кулишках несколько лет в центре Москвы всё было спокойно. Ситуация изменилась осенью 1666 года, когда в нескольких местных церквях прихожане обратили внимание на непонятное свечение, мерцающие тени и необъяснимые вспышки пламени под сводами храмов.

Как утверждали прихожане, периодически в церквях раздавался глухой стук, а из иконостаса выпадали иконы. В летописях сохранились записи, где говорилось, что в храмах поселился самый настоящий чёрт, не дающий покоя людям ни днём, ни ночью. Вскоре выяснилось, что это дух беса Игнатия вернулся в Китай-город. Своей штаб-квартирой злой дух выбрал храм Всех Святых на Кулишках, периодически проявляясь в других храмах района.

Священнослужители в страхе отказывались проводить службы, а в народе появилось устойчивое выражение "у чёрта на Кулишках". Со временем слово "Кулишки" трансформировались в "кулички", а сама присказка благополучно дошла до наших дней. Поговаривали, что даже колокольня церкви наклонилась из-за проделок нечистого духа.

После революции храм Всех Святых на Кулишках был закрыт. Сначала постройку хотели взорвать, но затем передали в ведение НКВД в 1930 году, что и спасло здание храма. В 1990-х годах храм Всех Святых на Кулишах отреставрировали и передали православной церкви.