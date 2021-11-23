Неловкая правда: факты о Великой Отечественной, которые не афишировались

Казалось бы, вся история Великой Отечественной войны исследована вдоль и поперёк. Однако есть факты, которые долгое время не то чтобы замалчивались, но и не афишировались, так как по определённым причинам их не хотели предавать широкой огласке.

Иосиф Сталин

"Дружба" Гитлера со Сталиным

Когда в 1933 году к власти в Германии пришли нацисты, СССР поначалу демонстрировал вполне лояльное отношение к Адольфу Гитлеру. Вероятно, И. В. Сталин видел в фюрере потенциального союзника в борьбе с западными государствами. К тому же советский вождь опасался, что страны Европы создадут антикоммунистическую коалицию с США.

Кроме того, Гитлер был, видимо, просто по-человечески симпатичен Сталину. Советский вождь восхищался харизмой фюрера, его умением сплотить нацию. Говорят, в 1934 году он восхищённо выразился о Гитлере: "Вот это вождь!". Оба являлись сторонниками тоталитарных методов правления и на многое смотрели одинаково.

В 1935 году Сталин пригласил Гитлера в СССР для личной встречи. Тот ответил согласием. Он даже стоял на трибунах рядом с Иосифом Виссарионовичем во время первомайского парада. Впоследствии, в июне, состоялись переговоры, казалось бы, ставшие началом продуктивного сотрудничества между Советским Союзом и Германией.

А 21 декабря 1939 года газета "Правда" опубликовала поздравление от фюрера в связи с шестидесятилетним юбилеем советского генсека. Ничто вроде бы не предвещало, что пройдёт всего полтора года — и "друзья" станут заклятыми врагами.

"Успешное" сотрудничество

СССР

По Германо-Советскому торговому соглашению от 19 августа 1939 года Советский Союз взял на себя обязательства по регулярной поставке нацистской Германии металлов, нефтепродуктов, хлопка, фуражного зерна и прочей продукции. Часть её имела военное назначение. В феврале 1940 года Германия получила право транзитного провоза через советскую территорию грузов, предназначавшихся для торговли с ближневосточными государствами. Кстати, в СССР немцы также поставляли разнообразное оборудование, в том числе и военную технику. Правда, в преддверии войны начались перебои с поставками.

23 августа 1939 года два министра иностранных дел — Молотов и Риббентроп — подписали знаменитый пакт о ненападении. Это событие настолько воодушевило советское руководство, что в сентябре 1939 года на "присоединённых территориях" Западной Украины и Белоруссии даже были проведены совместные парады, в которых участвовали подразделения Красной Армии и германских вооружённых сил.

Вторично Риббентроп посетил Москву в конце сентября того же года. На этот раз Советский Союз предложил Германскому рейху организовывать военные кампании против недружественно настроенных европейских стран. Хотя предложение деликатно отклонили, к тому времени такое сотрудничество уже фактически состоялось — Красная Армия вошла в Польшу.

Зачем брали Рейхстаг?

Знамя Победы над рейхстагом

Окончание войны официально связывают со взятием Рейхстага, на котором советские воины водрузили знамя Победы. Но на деле это событие сыграло чисто символическую роль. Рейхстаг никогда не являлся объектом стратегического назначения. Да, некогда он служил местом для заседаний германского парламента. Но после прихода Гитлера к власти все совещания стали проходить в Рейхсканцелярии. А здание Рейхстага просто стояло заколоченным.

Зачем же красноармейцы устремились на штурм Рейхстага? Дело в том, что 7 ноября 1944 года в своём выступлении по случаю очередной годовщины Октябрьской революции Сталин произнёс следующие слова: "Скоро наше знамя будет развиваться над Рейхстагом". Когда Красная Армия вошла в Берлин, командиры вспомнили речь вождя и отдали приказ о взятии Рейхстага.