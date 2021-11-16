Где можно напиться из источника вечной молодости

Весной этого года информационные агентства опубликовали необычное сообщение об обнаружении в Южной Америке неизвестного племени, чьи представители стареют значительно медленнее остальных жителей Земли. Данное обстоятельство вновь подняло интерес к поиску легендарного Эльдорадо — источника вечной молодости, по преданию, расположенного на границе Южной и Центральной Америки. Оказалось, данное место действительно существует…

Тайна загадочного племени

Внимательно изучив историю жителей южноамериканского племени цимане, учёные с удивлением обнаружили, что старики этого народа живут значительно дольше европейцев. Медицинские исследования отчётливо показали, что у представителей племени преклонного возраста лучше, чем у их ровесников из других регионов планеты работает мозг, а заболевания сердца не встречаются вовсе. В частности, было установлено, что цимане стареют в среднем на 70% медленнее всех остальных народов Земли.

Было бы логично предположить, что население данного племени ведёт какой-то особый образ жизни либо соблюдает некую специальную диету. Вовсе нет! Поскольку пища представителей племени полностью идентична рациону питания других племён Южной Америки, логично предположить, что причиной долгой жизни является вода. Вероятно, легенды об Эльдорадо, где изливается источник вечной молодости — не фантастика, а чудодейственный родник существует на самом деле.

Индейские легенды

Первое время после открытия европейцами Америки местные жители относились к белым пришельцам вполне благожелательно, в отдельных случаях принимая их чуть ли не за богов. В свою очередь алчные испанцы с жадностью впитывали рассказы туземцев о городах из золота и преданий об источниках вечной молодости. Причём индейцы уверенно заявляли, что испив воду из данных родников можно омолодиться, а её постоянное употребление гарантирует чуть ли не вечную жизнь. Неудивительно, что испанцы предприняли настойчивые попытки отыскать хотя бы один источник вечной молодости.

Поскольку на все расспросы о координатах подобных мест индейцы отвечали категорическим отказом, один из помощников Христофора Колумба по имени Хуан Понсе де Леона решил изучить все устные предания индейского эпоса о родниках с омолаживающей водой. Вскоре испанец отправил Папе Римскому Льву Х письмо, в котором заявил, что ему выпала редкая удача обнаружить координаты острова с родником, чья вода лечит болезни и даёт вечную жизнь. В завершении письма испанец просил понтифика благословить его на проведение экспедиции в поисках источника вечной молодости.

Допрос с пристрастием

По преданиям, ближайший из родников с омолаживающей водой располагался на расстоянии в триста двадцать миль от Гаити, на острове с названием — Бимини. Конкистадоры долго и настойчиво искали указанный остров, но безуспешно. По указанным индейцами координатам бушевало море. Правда, неподалёку находилось побережье Флориды. Причалив к берегу, испанцы жадно пили из всех родников, которые видели на своём пути. Но ни один из них долгожданного омоложения так и не принес.

Расстроенный Хуан Понсе де Леон вернулся в Испанию и предстал перед королём. Поскольку монарх был стар, а жить ему хотелось долго, он отправил конкистадора обратно в Америку на продолжение поисков. Однако вскоре после возвращения в Новый свет испанец был убит на Кубе представителями местных племен. Причём умирать знаменитому конкистадору было обидно вдвойне, поскольку незадолго до роковой стычки с индейцами он получил от одного из своих людей сообщение, что остров Бимини наконец-то был найден.

За вечной молодостью на Багамы

В наши дни остров, который с таким усердием искали конкистадоры, носит название Северный Бимини, он входит в группу Багамских островов. Найти его не составляет большого труда. На острове расположен достаточно крупный грот. Во время морского отлива его часть наполняется пресной водой, обладающей необычными свойствами. По легенде, именно это место индейцы считали источником вечной молодости.

Несмотря на то, что древние предания несколько преувеличили чудодейственное влияние воды из грота, омолаживающий эффект на здоровье человека она действительно оказывает. Научно доказано, что при регулярном употреблении данной воды внутрь люди испытывают резкий прилив сил, а также физическое омоложение всего организма. При этом болезни покидают тело человека. Вполне вероятно, что если жить вблизи данного источника на протяжении нескольких десятилетий, будет наблюдаться устойчивый эффект омоложения.

Одним из главных популяризаторов данного источника вечной молодости стал легендарный иллюзионист Дэвид Копперфильд. Фокусник даже за круглую сумму в пятьдесят миллионов долларов приобрёл четыре соседних острова, намереваясь построить на них курорты. В качестве доказательства чудодейственных свойств родника в гроте Дэвид Копперфильд заявил СМИ, что его вода способна оживлять засохшие ветки деревьев.

Очевидно, вода в гроте имеет какой-то особый уникальный состав, омолаживающий организм как человека, так и других живых существ и растений. В наши дни проверить чудодейственные свойства источника вечной молодости на Багамах может любой желающий, посетив Северный Бимини, где совершенно бесплатно можно попробовать воду из источника вечной молодости…