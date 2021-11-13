Исчезновение Джеймса Грея: что случилось с самым знаменитым в мире программистом

Джеймса Николаса Грея считали гением компьютерного программирования. Именно ему человечество обязано появлением банкоматов и возможностью проводить электронные платежи. Но однажды Грей таинственным образом исчез…

Сын изобретателя

Грей появился на свет в 1944 году в Сан-Франциско, Калифорния. По-видимому, техническую жилку он унаследовал от своего отца: Джеймс Грей-старший увлекался изобретательством и даже смог прилично заработать на патенте, сконструировав картридж с лентой для пишущих машинок.

В 1961 году Джеймс поступил в Калифорнийский университет в Беркли и в 1966 году получил степень бакалавра в области инженерной математики. Вместе с первой женой Лореттой он переехал в Нью-Джерси, где занимался цифровым моделированием в компании Bell Labs и одновременно учился в магистратуре в Курантовском институте математических наук при Нью-Йоркском университете.

В 1969 году Грей получил докторскую степень по языкам программирования. Он разрабатывал и тестировал программное обеспечение в таких крупных корпорациях, как IBM, Tandem Computers и Microsoft. Именно его разработки легли в основу технологий баз данных и обработки транзакций для электронной коммерции, а также поисковых систем. Благодаря им человечество получилось возможность пользоваться банкоматами, заказывать товары и услуги в Интернете и искать информацию в Google. В 1998 году Грей был удостоен престижной премии Тьюринга, которая считается аналогом Нобелевской премии в области вычислительной техники.

Пропавшая лодка

28 января 2007 года Джеймс Грей, которому на тот момент было 63 года, отплыл из залива Сан-Франциско на своей 40-футовой парусной лодке под названием Tenacious. Он держал путь в сторону Фараллоновых островов, где находился заповедник дикой природы. Именно там его мать Анна Эмма, умершая несколькими месяцами ранее, завещала развеять ее прах.

Погода в тот день была совершенно ясной, море — спокойным. До островов требовалось проплыть целых 27 миль, но Грей был опытным моряком, и ничто не внушало опасений.

У Джеймса был с собой радиотелефон, и через какое-то время он позвонил своей второй жене Донне Карнес, сообщив, что находится сейчас в 15 милях от берега и позвонит снова, когда доберется до места. После этого он оставил голосовое сообщение для своей дочери:

"Я отвожу твою бабушку к её последнему пристанищу. Здесь меня окружают дельфины. Немного пасмурно, но очень приятно. Никаких китов, зато много дельфинов и очень красиво. Люблю и целую, береги себя, пока".

Когда Грей так и не позвонил жене, она попробовала позвонить ему сама. Но его номер не отвечал. Поскольку Джеймс Грей был очень известным человеком, поиски начались сразу же.

В течение четырёх дней шла масштабная поисковая операция. Хотя были прочёсаны 40 000 квадратных миль океана, никаких следов лодки Грея или хотя бы обломков от неё на поверхности найдено не было.

Коллеги Грея по Кремниевой долине применили для его поисков навигационные спутники. Была подробно исследована акватория в 132 000 квадратных миль между Южной Калифорнией и Орегоном. Но, несмотря на все эти колоссальные усилия, напасть на след доктора так и не удалось.

Жертва спецслужб?

Позднее начали выдвигаться различные теории по поводу того, что могло случиться со знаменитым программистом. Согласно одной из них, лодка столкнулась с каким-то тяжёлым предметом вроде бревна, который пробил дыру в её корпусе, и затонула.

Вторая версия состояла в том, что Грей мог покончить жизнь самоубийством. Но тогда обнаружили бы либо тело, либо остатки лодки.

Наконец, была выдвинута гипотеза, что учёному стали известны какие-то серьёзные тайны и он мог быть ликвидирован спецслужбами или мафией. Если так, то все следы действительно могли подчистить…

28 января 2012 года Джеймса Грея формально объявили умершим. Ежегодно корпорация Microsoft вручает премию его имени одному из выдающихся исследователей в области электронных вычислений.