Ненайденные клады России: где искать сокровища?

По сообщениям российских СМИ, в Омске рабочие приступили к ремонту знаменитого дома Печокас, в котором предположительно спрятаны сокровища семьи Романовых. После окончания Гражданской войны чекисты уже искали в здании царские сокровища, но безрезультатно. Возможно, они будут найдены в наши дни. При этом интересно отметить, что в России остаётся не найденными большое количество кладов — в основном времён Отечественной войны 1812 года.

Бриллианты в стенах и подоконниках

По данным историков, брат мужа владелицы доходного дома в стиле модерн в Омске Константин Печокас до революции являлся хозяином крупного лесопильного завода и пароходной компании. Контора промышленника располагалась в Тобольске, куда была сослана семья последнего российского императора Николая II. По своим убеждениям Константин Печокас являлся идейным монархистом, искренне сочувствующим судьбе царской семьи.

По одной из версий, императрица Александра Фёдоровна через доверенных лиц попросила его взять на хранение и спрятать в надёжном месте фамильные драгоценности. Промышленник с радостью согласился выполнить просьбу монаршей особы. Ценности К. И. Печокас получил от начальника царской охраны Кобылинского, который сопровождал царскую семью в ссылке и отправился с ними в Омск. Считается, что царские сокровища Константин Печокас замуровал в стенах доходного дома своего брата и его жены, в котором сам также имел квартиру.

Конечно, можно предположить, что данная история — всего лишь байка революционного лихолетья, как множество ей подобных историй. Однако после установления в Омске советской власти чекисты тщательно обыскали дом Печокас в надежде отыскать царский клад. Напрасно. Стены здания надёжно хранили драгоценности царской семьи.

Бессовестные французы

Сложно себе представить, чтобы представители армии агрессора, только что изгнанные с территории государства, подвергшегося их нападению, официально попросили дать им разрешение на поиск кладов, оставленных при отступлении. Тем не менее, именно с такой странной просьбой обратились солдаты и офицеры наполеоновской армии к властям Российской Империи после поражения в Отечественной войне 1812 года.

Сегодня сложно даже приблизительно подсчитать объём ценностей, награбленных войсками армии Наполеона во время похода на нашу страну. В то же время бегство французской армии из России оказалось столь стремительным, что большую часть наворованных сокровищ пришлось спрятать в лесах по пути следования отступающей армии. Причём это были как крупные клады самого императора, так и небольшие по своим размерам тайники французских солдат и офицеров. Большинство данных сокровищ до сих пор покоится в земле, на дне озёр и рек бывшей Старой Смоленской дороги.

Об их количестве можно судить по многочисленным просьбам французов, направленных на имя Александра I с безобразной по своей наглости просьбой вернуться в Россию и заняться поисками кладов, спрятанных в военную компанию 1812 года. Самое удивительное, что Российский император предоставил французам подобное разрешение. Однако найдены были лишь небольшие солдатские клады, основная же масса сокровищ до сих пор ждёт своего нового хозяина.

Озеро с драгоценностями

Считается, что большая часть сокровищ была спрятана вблизи Семлёвского озера, расположенного в Смоленской области. Объём сокрытых здесь ценностей впечатляет. По данным Министерства иностранных дел времен Александра I, из Москвы войсками Наполеона было похищено 18 пудов золота (около 300 кг), 325 пудов серебра (5323 кг) и огромное количество церковной утвари, ценных мехов и произведений искусства. При этом все сокровища в основном остались в России и не найдены до сих пор.

Достоверно известно, что свои трофеи Наполеон поделил на две части, которые отправились к границе разными дорогами, соединившись под Малоярославцем 21 октября 1812 года. Понимая, что мешкать больше нельзя, Наполеон принял решение спрятать награбленные ценности, в противном случае они могли оказаться в руках наступавшей русской армии.

Считается, что большая часть тайников расположена в лесу между Малоярославцем и Можайском. Причём если клады рядовых солдат и младших офицеров французской армии находятся на берегах Протвы, то крупные клады ценностей, вывезенных из Москвы, необходимо искать именно в районе Семлёвского озера.