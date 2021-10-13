Удивительные дома Москвы: архитектурные шутки купцов-домовладельцев

В этом году исполнилось 45 лет с тех пор как на экраны страны вышла новогодняя кинокомедия "Ирония судьбы, или С лёгким паром". Завязка сюжета основана на большом количестве однотипных жилых кварталов на улицах Москвы и Ленинграда. До революции всё было не так. Каждый купец-домовладелец украшал свое жильё в силу собственной буйной фантазии. Порой столь оригинально, что современники не знали, плакать им или смеяться.

Литературные классики во фривольных позах

Самым необычным из всех зданий Москвы считается фасад дома по адресу Плотников переулок, 4/5. Всё дело в скульптурном панно, размещённом на стенах жилого здания. На барельефах в полный рост многократно изображены А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь и Л. Н. Толстой.

Казалось бы, можно только приветствовать увековечивание памяти великих писателей. Удивляет только то, что классики русской литературы вылеплены из камня почему-то обнажёнными, без одежды. Их тела лишь немного прикрыты накидками в античном стиле. Мало того, на некоторых барельефах отчётливо видно, что писатели обнимают неких полуобнажённых дам. Фантасмагория и только. К тому же здание было возведено в 1907 году — при жизни Л. Н. Толстого, чей дом располагался всего в нескольких кварталах. Теоретически классик русской литературы мог видеть данное эротическое панно со своим участием.

Историки неоднократно пытались установить причину возникновения загадочного барельефа, но безуспешно. В качестве основной версии существует предположение, что эротическое панно было изготовлено скульптором французом Леопольдом Семеновичем Синаевым-Бернштейном по заказу мецената И. В. Цветаева для фасада ГМИИ имени А. С. Пушкина. По сюжету литераторы стоят в очереди к Аполлону в окружении муз. Очевидно, столь фривольное изображение великих русских писателей не понравилось заказчику, и приобретать панно он отказался. Не беда, его тут же купил владелец строящегося доходного дома Г. Е. Бойдо, разместив на фасаде своего здания для привлечения жильцов.

Дом под рюмкой и рыцарь на Арбате

На всю Москву прославился своими архитектурными чудачествами и купец Я. М. Филатов. В 1907-1909 годах предприниматель возвёл по адресу Остоженка, 3/14 красивый доходный дом, на вершине которого разместил гигантскую перевёрнутую рюмку. Говорят, разбогатев на торговле трубами для прокладки водопровода и канализации, Яков Михайлович много пил, но затем решил завязать. В подтверждение своего зарока он и водрузил столь странный предмет на крышу здания. Об абсурдном поступке купца писал в дореволюционные годы даже "Московский еженедельник".

Причём, что интересно, Яков Михайлович после появления перевёрнутой рюмки на доходном доме пить, действительно, бросил. Но чудить продолжил. В подарок своей жене купец построил доходный дом по адресу Арбат, 35, украсив его огромными металлическими скульптурами средневековых рыцарей. Мотив данного поступка не известен, но впоследствии М. А. Булгаков, гуляя по Арбату, благодаря данному строению создал образ печального рыцаря Фагота-Коровьева из своего знаменитого произведения "Мастер и Маргарита".

Лев на крыше

Считается, что самое большое количество каменных львов расположено в Санкт-Петербурге, что было метко подмечено в комедии "Приключения итальянцев в России". Тем не менее, немало подобных изваяний и в Москве. Причём, если обычно каменных львов размещали у входа в здания или на худой конец у ворот ограды, то знаменитый архитектор Лев Кекушев решил проявить оригинальность. В особняке адресу Остоженка, 21, который зодчий построил для себя лично, он поместил льва на крыше. Зачем? Неизвестно. Очевидно, создавая по всей Москве купеческие и дворянские особняки, архитектор настолько проникся чудачествами этой социальной прослойки российского общества, что решил им ни в чём не уступать.

Впрочем, жизнь в данном доме счастья архитектору не принесла. Участок под свой дом Л. Н. Кекушев купил за бесценок у знаменитого миллионера Саввы Мамонтова, который к тому моменту был на грани разорения. Говорят, промышленник был очень зол, продавая землю. Вскоре после окончания строительства архитектор как-то раз не вовремя пришёл домой, где застал свою молодую красавицу супругу с любовником в недвусмысленной позе. Расстроенный мужчина вышел из особняка и… пропал. Говорят, свои дни легендарный архитектор, проектировавший в том числе гостиницу "Метрополь", закончил в психиатрической клинике.