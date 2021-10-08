Срок для трезвенника: почему царские власти боролись с обществами трезвости

Весной этого года власти страны приступили к разработке новой антиалкогольной государственной программы, рассчитанной до 2030 года. При этом интересно отметить, что если в современной России власти борются с чрезмерным употреблением населением алкогольных напитков, то при царе за пропаганду трезвого образа жизни можно было угодить за решётку.

Алкоголь и вера

В современном обществе существует устойчивый миф о том, что в Российской империи Церковь активно способствовала спаиванию народа. Это не так!

Несмотря на традицию причащения красным вином, патриархи Православной церкви всегда резко негативно выступали против излишнего употребления алкоголя своей паствой. Согласно текстам церковных летописей еще Иоанн Златоуст говорил:

"Многие составляют товарищества для гулянья и винопития. Составляй, человек, товарищества для того, чтобы истреблять страсть к пьянству".

В свою очередь, в "Слове о пьянстве" преподобный Феодосий Печерский утверждал:

"Пьянством — ангела-хранителя отгоняем от себя, а злого беса привлекаем, ибо бесы радуются нашему пьянству. В пьяном человеке бес достигает всех своих коварных желаний, ибо сам он становится бесом".

Мало того, для ограждения населения страны от пьянства Патриах Никон в XVII веке созвал "Собор о кабаках" для создания механизмов борьбы с употреблением крепкого алкоголя в деревнях и городах Российской империи.

Трезвая деревня

Россия — страна парадоксов. Если в советские годы население государства всеми силами противилось проведению антиалкогольной кампании, то в дореволюционные времена первые общества трезвости создавались по инициативе самих крестьян.

Известно, что первое в стране общество трезвости было организовано 130 лет назад в 1891 году священником П. И. Поляковым. Звучит невероятно, но за несколько лет до революции в 1911 году в стране вело активную пропагандистскую работу 1767 общественных организаций, ратовавших за трезвый образ жизни.

Мало того, в ряде регионов отвращение к пьянству достигало таких размеров, что происходили настоящие народные восстания с поджогом и разрушением винокуренных предприятий и заведений, отпускающих населению крепкий алкоголь.

Самым агрессивным в этом отношении являлось население

Рязанской,

Тульской,

Курской,

Ковенской

и Екатеринославской губерний.

Доходило до того, что крестьяне на деревенских сходах торжественно клялись перед старостой и друг другом никогда не пить хлебного вина (водки), в знак подтверждения своих слов совершая крестное знамение. Данный ритуал имел очень серьёзное психологическое значение и работал лучше любого современного кодирования от пьянства. В то же время указом Священного синода от 1859 года на церковных землях стран полностью запрещалась продажа любого алкоголя.

Не пьёшь? В тюрьму!

Не удивительно, что при подобной масштабной борьбе с пьянством Россия в конце XIX века являлась одной из самых малопьющих стран Европы. Казалось бы, правительство должно было только радоваться подобному положению дел. Вместо этого министр финансов А. М. Княжевич в 1858 году развязал против обществ трезвости и их активистов самую настоящую войну. В частности, чиновник в обращении к обер-прокурору Священного Синода заявил:

"Совершенное запрещение горячего вина посредством сильнодействующих на умы простого народа религиозных угроз и клятвенных обещаний не должно быть допускаемо, как противное не только общему понятию о пользе умеренного употребления вина, но и тем постановлениям, на основании которых правительство отдало питейные сборы в откупное содержание".

Перейдя от угроз к репрессивным методам, власти страны во второй половине XIX века за агитацию трезвого образа жизни отправило в тюрьмы и ссылки более 11 тысяч человек.

В ответ в Санкт-Петербурге в 1909 году прошёл Первый Всероссийский съезд по борьбе с алкоголизмом, организованный иерархами Православной церкви. В результате при каждом церковном приходе появилось своё обособленное общество трезвости. Власти страны буквально рвали на себе волосы от катастрофического падения сбора налогов от производства и продажи алкогольных напитков, но поделать с этим ничего не могли.