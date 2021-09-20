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Автор Игорь Буккер

Принесённые в жертву: тёмная сторона корейского "Замка Луны"

Наследие » Мир

Добропорядочные корейцы свято верили, что их достопочтенные предки никогда не совершали человеческих жертвоприношений — даже при закладке святилищ. К сожалению, "ужасный миф" оказался правдой.

государство Силла
Государство Силла

Жуткие обряды религиозной церемонии

В дворцовом комплексе государства Силла (57 г. до н. э. — 935 г.) в Вольсоне, расположенном в южнокорейском городе Кёнджу, провинции Кёнсан-Пукто, обнаружены останки мужчины и женщины, что повергло всю нацию в состояние шока. Археологические находки подтвердили: человеческие жертвоприношения в V веке являлись обычной практикой для государства Силла, чьи правители носили титул "кан". Останки ещё одной 20-летней женщины были обнаружены в полуметре над местом, где была сделана предыдущая находка. В её ногах находилась керамическая посуда.

Как сказано в отчёте Национального института культурного наследия Кёнджу, тела всех трёх не выказывали никаких признаков борьбы, лица обращены к небу. Судя по ряду признаков, все они принадлежали к низшему классу. Единственное отличие — возраст: мужчине и женщине было за 50 лет.

"Первое, что мы делаем, когда находим человеческие останки, — это выясняем пол и возраст", — говорит сотрудник Национального института культурного наследия Ким Хон Сок.

На рентгеновском снимке глиняной посуды исследователи обнаружили внутри кувшина чашу меньшего размера. В большой глиняной посуде, возможно, был спирт или какая-то жидкость.

"После повторной находки нельзя отрицать практику человеческих жертвоприношений в государстве Силла", — утверждает почётный профессор археологии в университете Сунгсил Чой Бён Хон.

Останки всех трёх жертв положили на самый нижний слой западной стены "Замка Луны", прямо перед тем местом, где должны были располагаться западные ворота.

"После завершения фундамента и перехода к следующему этапу строительства крепости для ее устойчивости необходимо было укрепить грунт. В этом процессе, я думаю, люди государства Силла проводили обряды жертвоприношений, принося в жертву не только животных, но и людей", — сказал Чой.

Три древних государства Кореи

Профессор геологии Ли Сон Чжу из Национального университета Кёнпук сослался на исторические записи периода Трёх корейских государств:

  • Когурё,
  • Пэкче,
  • Силла

о человеческих жертвоприношениях в соседнем Китае в эпоху династии Шан (1600 — 1046 до н. э.) при строительстве больших зданий. Принесённых в жертву обычно находили возле входов.

"Исторические записи говорят, что такие ритуалы проводились перед сооружением ворот или непосредственно перед началом самой важной части процесса строительства", — утверждает Ли.

Кёнджу
Кёнджу

В старейшей летописи корейской истории "Самгук саги", или "Хронике трёх королевств", сказано, что Вольсон был построен в 101 году и использовался в течение 800 лет как резиденция канов государства Силла. Ему наследовало государство Корё (918 — 1392 гг.). Исследование обнаруженных в крепости глиняных изделий показало, что крепость возводили на протяжении 50 лет между четвёртым и пятым веками.

Почему же корейцев расстроило известие о человеческих жертвоприношениях? Возможно, ответ следует искать в том, что именно на землях государства Силла выковался корейский национальный характер. Распространённая корейская фамилия Ким восходит к аристократической династии государства Силла.

Королевство Силла, Корея, 2018, Kingdom of Silla, Korea
Редактор: Людмила Черткова
Темы история археология
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