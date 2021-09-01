Лавров связал критику Сталина с "атакой на прошлое"

Возглавляющий список кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России" Сергей Лавров порассуждал о "главном злодее".

Иосиф Сталин

Ползучая реабилитация

С тех пор, как пакт Молотова-Риббентропа с его секретным протоколом стал рассматриваться властями России как "дипломатический успех", а не преступное соглашение с нацистской Германией, которое осудил 24 декабря 1989 года Съезд народных депутатов СССР, в стране, по сути, началась эпоха реабилитации сталинизма.

Рассуждения об "отце народов" как об эффективном менеджере постепенно трансформировались в откровенную защиту деятельности Иосифа Сталина — главного вдохновителя чудовищных политических репрессий, которым подверглись народы СССР. Хотя факты были признаны, и не раз, представителями правящей политической элиты, тем не менее, налицо ползучая реабилитация, завуалированная в том числе и под сохранение так называемой исторической правды.

Любой критик большевистского террора, развязанного против собственных граждан, теперь может быть причислен к экстремистам, оскорбляющим ветеранов Великой Отечественной войны. Как ни крути, товарищ Сталин — тот самый ветеран, которого, по идее, теперь защищает российское законодательство.

Даже фреску с его изображением не постеснялись предложить элементом убранства главного храма вооружённых сил России — Воскресения Христова, и всерьёз это обсуждали. Побоку, выходит, что красный террор уничтожил огромное количество православных священнослужителей. Даже системой ГУЛАГ, где те, кто избежал расстрела на полигонах НКВД, превращались в лагерную пыль, теперь уже предлагают чуть ли ни гордиться.

Потрогать товарища Сталина

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России и №1 в списке кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" Сергей Лавров в контексте якобы вмешательства западных стран в грядущие выборы высказался по теме личности Иосифа Сталина:

"Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны".

После его разошедшейся цитаты о Сталине, которую привело, что важно, государственное информационное агентство, глава российского внешнеполитического ведомства обвинил отчего-то "некоторых деятелей нашей оппозиции" и "оппозиционные СМИ" в том, что они якобы неверно истолковали его вполне однозначное по содержанию высказывание:

"Стали затем говорить, что "Лавров оправдывает преступления сталинизма". Это подло!.. По сути дела, я сказал следующее: те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу, а мы эту Европу спасли от завоевания, от уничтожения, и спасли многие народы. И я сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить, видеть всегда слабыми".

Было бы понятно, если бы какой-нибудь экзальтированный пользователь социальной сети невнятно сформулировал бы свои мысли и спровоцировал бы холивар. Либо глава МИД внезапно утратил лингвистическую хватку, либо лукавит. В любом случае, не получится представить, что здесь Сталин — молодец, а там он — кровавый диктатор, как и не получится быть чуть-чуть беременным, на чём настаивает кандидат в депутаты №1 от "Единой России".

Удобная историческая правда

Нет, конечно же, товарищ Сталин — не абсолютное зло. Ну подумаешь, погубил сотни тысяч советских людей. Чего же не сделаешь ради стабильности и удвоения ВВП любыми средствами. Зато выиграл войну. Именно выиграл, потому что победили окопные бойцы-красноармейцы, трудящиеся тыла и вся полуголодная страна, которая отдавала всё без остатка ради победы над нацистами.

Конечно же, товарищ Сталин не ставил целью завоевать Европу. Это случайно так вышло, что на всех территориях Восточной Европы, освобождённых ценой жизней сотен тысяч красноармейцев, остались советские войска за исключением, наверно, Австрии. Потом эти страны все дружно ринулись по доброй воле и под "Смело, товарищи, в ногу!" в строители коммунизма.

Несколько недальновидно рассматривать исторические события только со своей колокольни, не беря во внимание отношение к событиям прошлого в других странах. Что, поляки мечтали о советизации страны? Сомнительно, что финны радовались советской агрессии в 1939 году, приведшей к аннексии их территории. Вероятно, и бывшие советские прибалты не сильно были в восторге, когда их освободили от независимости после имплементации пакта Молотова-Риббентропа.

Об этом сейчас предпочитают не вспоминать представители правящей политической элиты, как бы втихую переписывая ту самую историю, с чем сами, вроде бы, и борются на публике. Отсюда и реакция в странах Восточной Европы на заявления из России, в том числе и о личности Иосифа Сталина, которую в странах бывшего советского лагеря не запрещено отождествлять с Адольфом Гитлером.

Тень Малюты Скуратова

Владимир Путин

Подгонка истории под рамки, которые определены нынешней идеологической парадигмой, когда существует лишь "история победителей", а неприглядные факты отечественной биографии и откровенно преступные её страницы, вроде как, не замечаются, уже больно бьёт по гражданам. Особенно на фоне безудержного культа силовиков.

Кого-то, по данным Комитета против пыток, бьёт током в каком-нибудь РУВД, кого-то ногами и отправляет на самодельную дыбу, как во времена Малюты Скуратова. В конечном счёте, любые проявления опричнины выходят боком русской государственности, как это и случилось по окончании эпохи Ивана Грозного.

В зашедшем разговоре президента России Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей об убийстве смещённого Иваном Грозным митрополита Московского и всея Руси Филиппа глава государства усомнился в виновности Малюты Скуратова и заметил:

"Это только одна из версий".

Сомневаются в официальной картине убийства священнослужителя и сторонники канонизации Ивана IV Грозного, которые давно и тщетно пытаются доказать, что это "только одна из версий".

Видимо и кандидат №1 от партии "Единая Россия" полагает, что злодейство Иосифа Сталина всего лишь "одна из версий", которую непременно нужно рассматривать как атаку на удобную историческую правду. Разумеется, и на грядущие выборы. Жупелом внешней угрозы намного проще оправдывать любые не самые приличные действия, как и внушить гражданам, что "железная рука" предпочтительнее демократии.