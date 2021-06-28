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Автор Игорь Буккер

“Без срока давности”: Главархив Москвы рассказал о зверствах нацистов

Наследие » Советское наследие

О виртуальном музее Москвы и проекте "Без срока давности”, посвящённом Великой Отечественной войне, а также о найденных дневниках подмосковных школьников, переживших оккупацию, рассказала ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру главный специалист Центрального государственного архива города Москвы Ольга Акимова.

“Без срока давности”: Главархив Москвы рассказал о зверствах нацистов

Уникальный проект

— Ольга, Главархив Москвы недавно опубликовал книгу о зверствах нацистов на временно оккупированной территории под Москвой "Без срока давности". Книга доступна в виртуальном музее "Москва: с заботой об истории". Это очень важные мероприятия. Откуда вы получали эти материалы, как это всё делалось?

— Многотомный федеральный проект "Без срока давности" начался в 2020 году. На сайте музея "Москва: с заботой об истории" опубликованы две книги. Первая вышла в 2020 году. Вторую сейчас разместили. Оба сборника документов — это итог сотрудничества с УФСБ России по Москве и Московской области, серьезной кропотливой работу по сбору документов.

Издание представляет собой по большей части подлинные архивные документы, подлинные фотодокументы, и очень многие документы публикуются впервые. В этом уникальность издания.

— Видимо, самоизоляция заставила вас сделать виртуальный музей. Или задумки были до этого?

— Мы сейчас будем говорить о музее. Музей, конечно, был к 75-летию Победы организован изначально. То есть идея была, когда в МФЦ люди приносили дорогие семье артефакты, связанные непосредственно с Великой Отечественной войной:

  • письма родственников и близких людей,
  • медали,
  • другие предметы.

То есть задумка была изначально у виртуального музея именно принять у населения такие дорогие вещи для сохранения памяти. А потом уже и пандемия сыграла свою роль. Но мы же сейчас в век цифровизации. Конечно, Главархив стал уже размещать и фотографии архивные на разные темы, и издания.

Все-таки хочется надеяться, что у нас достаточно людей, интересующихся историей, и любопытных в хорошем смысле слова. Виртуальный музей "Москва: с заботой об истории" как раз кладезь информации проверенной. Там выложены документы отсканированные, подлинники. Очень много писем с поля боя. Мы сейчас говорим конкретно о Великой Отечественной войне. Потому что там есть ряд других разделов.

— Это треугольные конверты, которые с фронта шли?

— Да. Плюс видеохроника архивная, очень много записей. Сборники фотографий, то есть издания электронные. Что-то выходило на бумаге. Но все в электронном виде можно посмотреть. Это очень ценно, потому что это подлинники, настоящие документы.

— Навигация удобная у музея?

— Удобная. Если есть у человека желание найти информацию, погрузиться в эпоху и узнать правду, почитать документы, то там с навигацией всё предельно ясно.

— Песни военных лет там есть?

— Помимо хроники, там еще известные актеры читают военные письма. Недавно был выявлен в фондах Главархива Москвы уникальный документ личного происхождения — это рассказы школьников Подмосковья Солнечногорского района. Они были написаны непосредственно после окончания оккупации. И позволяют увидеть повседневность гитлеровского нового порядка глазами детей. Раздел называется "Дневники детей войны". Это проект Главархива Москвы и департамента образования и науки Москвы, где дети, школьники, юнармейцы отряда "Арт-экспресс" зачитывают воспоминания школьников Подмосковья. Это очень ценно, связь поколений идет.

Кровь в жилах стынет, потому что дети — первый класс, второй, третий, четвертый — буквально после оккупации фиксируют свои ощущения, впечатления, что они увидели, то есть это из первых уст.

— Плюс сохранность: документы все-таки уже оцифрованы.

— Часть оцифрована, часть еще нет. Очень большой объем, оперативно сделать не всегда получается. Но работа ведется.

Связь через МФЦ

— Ольга, с поисковиками вы сотрудничаете? Они могут вам передать документы, награды?

— Нет, с поисковиками нет. У нас социальная сфера, то есть именно люди приносят. У нас связь с МФЦ, люди туда сдавали. Больше ориентировано на жителей Москвы.

— Я к тому, что у меня есть знакомые ребята, которые занимаются поиском. Они могут передать непосредственно вам или лучше через МФЦ?

— Лучше через МФЦ. А они уже отправляют. Эта акция еще продолжается. Пожалуйста. Для сохранности.

— А то, что делалось, когда фотографии "Бессмертного полка" потом выставлялись на улицах Москвы, транслировалось, это все пропадает или тоже к вам попадает?

— Нет. Насчет этого я не могу точно сказать. Но все-таки "Бессмертный полк" — это люди со своими фотографиями. Если они отдали награды, это хранится в архиве. Но не все же взяли и принесли. Ну не может человек расстаться с этим. Поэтому я думаю, что нет, вряд ли.

— Виртуально. А кто-то вдруг захочет посетить и пусть через стекло посмотреть. Это возможно сделать? Где-то это всё выставляется?

— У нас вообще организовывается. Всё это было до этих ограничительных мероприятий. У нас в главном офисе много было проведено, где действительно можно было прийти, посмотреть. Но, конечно, не в том объеме. Ряд предметов выбирался. Были выставки. Но сейчас это все в разы стало сложнее.

— Это понятно. Но тематические выставки — это как вариант.

— Да, но чтобы полностью ознакомиться и подробно, — это, пожалуйста, на сайте.

Редактор: Марина Севастьянова
Темы музеи архив проекты история ольга акимова великая отечественная война
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