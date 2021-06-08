EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Авиаторша Гитлера: йога, Неру и Кеннеди

Наследие » Мир

Все, кто когда-либо имел дело с Гитлером, получили на Западе "волчий билет". Исключения делались лишь для тех, кто так или иначе работал против СССР, в основном это были ученые (вроде Вернера фон Брауна) или шпионы (как Рейнхард Гелен). Зато долго мурыжили режиссера документальных фильмов Лени Рифеншталь и летчицу-испытательницу Ханну Райч.

Ханна Райч
Ханна Райч

Удостоенная боевых Железных крестов I и II класса, самая известная авиаторша Третьего рейха Ханна Райч (Hanna Reitsch) незадолго до смерти сменила гражданство ФРГ на австрийское.

Умереть за фюрера

Освещенный разрывами трассирующих снарядов небольшой учебный самолет прорывался сквозь огонь советских зениток над разбомбленным берлинским районом Тиргартен. Капитан люфтваффе Ханна Райч весь вечер умоляла оставить ее в бункере, чтобы умереть вместе со своим фюрером.

"Возможно, это могло быть правильное или неправильное руководство, — не мне судить об этом. Но если вы несете ответственность за это руководство, вы должны быть готовы погибнуть вместе с ним", — вспоминала в своих мемуарах "Взлеты и падения" (Höhen und Tiefen, 1945-1977) Ханна Райч.

24 апреля 1945 года Адольф Гитлер распорядился доставить к нему Грейма, чтобы объявить об отставке со всех постов рейхсмаршала Геринга и назначении Грейма главнокомандующим люфтваффе с присвоением ему звания генерал-фельдмаршала. В том, что хромающий Грейм предстал перед фюрером, была заслуга Ханны, которая взяла на себя штурвал. Над Тиргартеном тогда еще генерал-полковник (Generaloberst соответствовал генералу армии в Красной армии) Грейм получил ранение в ногу. Самолет посадила Райч.

Несмотря на выполненный приказ, молодая женщина-капитан призналась офицеру военной разведки Соединенных Штатов: "Это был самый мрачный день, когда мы не могли умереть рядом с нашим фюрером".

Летучая валькирия

В свободное от уроков время Ханна садилась на велосипед и ехала в городок Грунау, где училась летать на планерах и установила несколько рекордов. Там же она познакомилась с будущим конструктором баллистических ракет "Фау-2" Вернером фон Брауном (Wernher von Braun), с которым до конца жизни поддерживала дружеские отношения. С 1932 года она изучала медицину в Берлине и Киле.

С июня 1934 года Ханна Райч работала летчицей-испытательницей при Немецком исследовательском институте планеризма (Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug) в Грисхайме, а вскоре нацистская пропаганда вознесла ее до невиданных высот. Впрочем, было за что! Ханна испытывала многие модели самолетов, включая ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 Komet, прозванный Kraftei — "ледоколом".

Освободившись в конце 1945 года из лагеря для интернированных лиц, в котором Райч провела около 18 месяцев, она обнаружила, что ее мира больше не существует. Опасаясь репатриации в контролируемую Советским Союзом зону, ее отец, офтальмолог Вильгельм Райч, прежде чем самому застрелиться, прикончил свою жену Эми фон Альпенхайм (Emy von Alpenheim), младшую дочь Хайди и троих ее детей.

Самолёт
 

После окончания войны немцам запретили пилотировать моторные самолеты, и Райч вернулась к своей первой любви — планерам. С 1955 года она установила несколько новых рекордов.

Перелет от кровавого диктатора к мирному пастырю

Летом 1959 года все в том же звании капитана Райч побывала в доме первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, его дочери и будущего премьер-министра Индиры Ганди и его внуков. После того, как Райч на планере "прокатила" премьер-министра над Нью-Дели, его восторгу не было предела, и последовало приглашение на обед. Последние несколько дней во время своего визита в Индию она гостила в доме Неру.

"Неру особенно интересовал слух, была ли Ханна любовницей Гитлера, — отмечает биограф летчицы Софи Джексон (Sophie Jackson). — Ханна не возражала, рассказывая о времени, проведенном ею в бункере фюрера. По крайней мере, среди этих слушателей она могла говорить открыто, не подвергаясь безоговорочному осуждению".

Внуки Неру — один из которых впоследствии стал пилотом авиакомпании, а затем премьер-министром; другой — погиб в авиакатастрофе — как увлекающиеся всем, что связано с полетами, были полны энтузиазма. Они показали ей свои модели самолетов и сопровождали ее в прогулках по Дели. Индира Ганди и Райч, как следует из ее автобиографии, продолжали переписываться.

Йога и политические деятели

По словам биографа Райч, она заинтересовалась различными формами восточной религии, особенно медитацией. Ханне казалось, что это поможет бороться с тревогой и опустошенностью. Она совершила то, что ее биограф описывает как "паломничество" в Пондичерри, где встретилась с французской спиритуалисткой и оккультисткой Мирой Альфассой (Mira Alfassa). Бывшая нацистская летчица, свидетельствует ее современный биограф, даже практиковал йогу с Неру.

Индира Ганди
Индира Ганди

Поездка в Индию превратила Райч в феминистскую икону авиации. Затем ее пригласили в Белый дом для встречи с президентом Джоном Кеннеди, потом последовали встречи с другими мировыми лидерами. В 1962 году Ханна переехала в Гану, где открыла летную школу для новой независимой страны. Культовый борец за свободу и первый президент независимой Ганы Кваме Нкрума (Kwame Nkrumah) стал ее близким другом.

В интервью, которые Райч раздавала в последние годы своей жизни, летчица сетовала: "Германия стала страной банкиров и автомобилестроителей. Даже наша великая армия дала слабину. Солдаты носят бороды и подвергают сомнению приказы. Мне не стыдно сказать, что я верила в национал-социализм. Я до сих пор ношу Железный крест с бриллиантами, врученный мне Гитлером. Многие немцы чувствуют себя виноватыми из-за той войны. Но они не объясняют нашу настоящую вину — то, что мы проиграли".

Немецкий асс в юбке Ханна Райч и Железный Крест.
Редактор: Ирина Гусакова
Темы ханна райч третий рейх индира ганди адольф гитлер джавахарлал неру
Новости
Доктор Комаровский перечислил самые безопасные места во время грозы
Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17
Молодая жена Петросяна рассказала о питании годовалого сына
Депутат бундестага: "Мы больше не будем бесплатно кормить Украину"
Сборная России не будет участвовать в Евро-2020, заявили на Украине
Экс-президент Бразилии прокомментировал ситуацию со "Спутником V"
Женщина в ЮАР родила сразу десять детей
В Петербурге погибла женщина, спускавшаяся по простыням с девятого этажа
Баку отказал в аккредитации на Евро-2020 российскому журналисту Арустамяну
Иеромонах Фотий оценил "блатной" номер Ваенги в монашеской рясе
Последние материалы
Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17
Авиаторша Гитлера: йога, Неру и Кеннеди
Молодая жена Петросяна рассказала о питании годовалого сына
Как оформить крыльцо на даче
Эксперт: в сфере безопасности дорожного движения коммерсантам делать нечего
Выращиваем лаванду у себя в саду
Как не смешивать грядки и ландшафтный дизайн
Депутат бундестага: "Мы больше не будем бесплатно кормить Украину"
Кто ты в жизни: Винни-Пух, Иа или Пятачок?
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Популярное
Фитнес
Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?

Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.

Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?
Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС
Бывший СССР
Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС
Новости Украины
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Евросоюз
Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2"
Василий Амирджанов Россияне не знают действующих депутатов Госдумы Василий Амирджанов Любовь Степушова Апокалипсис в Турции: морская слизь добралась до Чёрного и Эгейского морей Любовь Степушова Усам Оздемиров Кому быть увядающей державой Усам Оздемиров
Общество
В Коммунарке от COVID-19 скончался народный артист России Валерий Лонской
Энергетика
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
Как "Северный поток - 2" убьет экономику Украины
Новости Украины
Как "Северный поток - 2" убьет экономику Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников