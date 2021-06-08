Авиаторша Гитлера: йога, Неру и Кеннеди

Все, кто когда-либо имел дело с Гитлером, получили на Западе "волчий билет". Исключения делались лишь для тех, кто так или иначе работал против СССР, в основном это были ученые (вроде Вернера фон Брауна) или шпионы (как Рейнхард Гелен). Зато долго мурыжили режиссера документальных фильмов Лени Рифеншталь и летчицу-испытательницу Ханну Райч.

Ханна Райч

Удостоенная боевых Железных крестов I и II класса, самая известная авиаторша Третьего рейха Ханна Райч (Hanna Reitsch) незадолго до смерти сменила гражданство ФРГ на австрийское.

Умереть за фюрера

Освещенный разрывами трассирующих снарядов небольшой учебный самолет прорывался сквозь огонь советских зениток над разбомбленным берлинским районом Тиргартен. Капитан люфтваффе Ханна Райч весь вечер умоляла оставить ее в бункере, чтобы умереть вместе со своим фюрером.

"Возможно, это могло быть правильное или неправильное руководство, — не мне судить об этом. Но если вы несете ответственность за это руководство, вы должны быть готовы погибнуть вместе с ним", — вспоминала в своих мемуарах "Взлеты и падения" (Höhen und Tiefen, 1945-1977) Ханна Райч.

24 апреля 1945 года Адольф Гитлер распорядился доставить к нему Грейма, чтобы объявить об отставке со всех постов рейхсмаршала Геринга и назначении Грейма главнокомандующим люфтваффе с присвоением ему звания генерал-фельдмаршала. В том, что хромающий Грейм предстал перед фюрером, была заслуга Ханны, которая взяла на себя штурвал. Над Тиргартеном тогда еще генерал-полковник (Generaloberst соответствовал генералу армии в Красной армии) Грейм получил ранение в ногу. Самолет посадила Райч.

Несмотря на выполненный приказ, молодая женщина-капитан призналась офицеру военной разведки Соединенных Штатов: "Это был самый мрачный день, когда мы не могли умереть рядом с нашим фюрером".

Летучая валькирия

В свободное от уроков время Ханна садилась на велосипед и ехала в городок Грунау, где училась летать на планерах и установила несколько рекордов. Там же она познакомилась с будущим конструктором баллистических ракет "Фау-2" Вернером фон Брауном (Wernher von Braun), с которым до конца жизни поддерживала дружеские отношения. С 1932 года она изучала медицину в Берлине и Киле.

С июня 1934 года Ханна Райч работала летчицей-испытательницей при Немецком исследовательском институте планеризма (Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug) в Грисхайме, а вскоре нацистская пропаганда вознесла ее до невиданных высот. Впрочем, было за что! Ханна испытывала многие модели самолетов, включая ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 Komet, прозванный Kraftei — "ледоколом".

Освободившись в конце 1945 года из лагеря для интернированных лиц, в котором Райч провела около 18 месяцев, она обнаружила, что ее мира больше не существует. Опасаясь репатриации в контролируемую Советским Союзом зону, ее отец, офтальмолог Вильгельм Райч, прежде чем самому застрелиться, прикончил свою жену Эми фон Альпенхайм (Emy von Alpenheim), младшую дочь Хайди и троих ее детей.

После окончания войны немцам запретили пилотировать моторные самолеты, и Райч вернулась к своей первой любви — планерам. С 1955 года она установила несколько новых рекордов.

Перелет от кровавого диктатора к мирному пастырю

Летом 1959 года все в том же звании капитана Райч побывала в доме первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, его дочери и будущего премьер-министра Индиры Ганди и его внуков. После того, как Райч на планере "прокатила" премьер-министра над Нью-Дели, его восторгу не было предела, и последовало приглашение на обед. Последние несколько дней во время своего визита в Индию она гостила в доме Неру.

"Неру особенно интересовал слух, была ли Ханна любовницей Гитлера, — отмечает биограф летчицы Софи Джексон (Sophie Jackson). — Ханна не возражала, рассказывая о времени, проведенном ею в бункере фюрера. По крайней мере, среди этих слушателей она могла говорить открыто, не подвергаясь безоговорочному осуждению".

Внуки Неру — один из которых впоследствии стал пилотом авиакомпании, а затем премьер-министром; другой — погиб в авиакатастрофе — как увлекающиеся всем, что связано с полетами, были полны энтузиазма. Они показали ей свои модели самолетов и сопровождали ее в прогулках по Дели. Индира Ганди и Райч, как следует из ее автобиографии, продолжали переписываться.

Йога и политические деятели

По словам биографа Райч, она заинтересовалась различными формами восточной религии, особенно медитацией. Ханне казалось, что это поможет бороться с тревогой и опустошенностью. Она совершила то, что ее биограф описывает как "паломничество" в Пондичерри, где встретилась с французской спиритуалисткой и оккультисткой Мирой Альфассой (Mira Alfassa). Бывшая нацистская летчица, свидетельствует ее современный биограф, даже практиковал йогу с Неру.

Индира Ганди

Поездка в Индию превратила Райч в феминистскую икону авиации. Затем ее пригласили в Белый дом для встречи с президентом Джоном Кеннеди, потом последовали встречи с другими мировыми лидерами. В 1962 году Ханна переехала в Гану, где открыла летную школу для новой независимой страны. Культовый борец за свободу и первый президент независимой Ганы Кваме Нкрума (Kwame Nkrumah) стал ее близким другом.

В интервью, которые Райч раздавала в последние годы своей жизни, летчица сетовала: "Германия стала страной банкиров и автомобилестроителей. Даже наша великая армия дала слабину. Солдаты носят бороды и подвергают сомнению приказы. Мне не стыдно сказать, что я верила в национал-социализм. Я до сих пор ношу Железный крест с бриллиантами, врученный мне Гитлером. Многие немцы чувствуют себя виноватыми из-за той войны. Но они не объясняют нашу настоящую вину — то, что мы проиграли".