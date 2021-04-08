Каких только яблок не было на свете

Многие плоды призваны что-то символизировать. Так, яблони в цвету означают любовь. Как же они попадают в мифы? Характерны истории с ньютоновым яблоком и яблоком из Эдемского сада.

Исаак Ньютон

Одна из древнейших легенд рассказывает о том, как герой Геракл совершил свой 11-й подвиг, принеся яблоки вечной молодости из находящегося на краю мира сада Гесперид.

Древнегреческая богиня раздора Эрида стала причиной соперничества Афродиты, Афины и Геры в Троянской войне, подбросив на свадьбе Пелея и Фетиды яблоко с надписью "Прекраснейшей".

В "Младшей Эдде" рассказывается о похищении великаном Тьяцци богини Идунн и ее золотых "молодильных" яблок, благодаря которым боги сохраняют вечную молодость, а у мужчин увеличивают жизненные силы.

Исаак Ньютон

До наших дней благополучно дожила история, о которой школьники узнают раньше, чем о законе всемирного тяготения. Будто бы мысль об этом посетила голову английского физика Ньютона, когда на нее упало яблоко. В небольшой долине, проложенной рекой Уитхем, стоит дом, из окон которого виден сад, где росла яблоня уже давно свалившаяся от ветра.

Писатель Питер Акройд так объясняет этот эпизод: "Существуют четыре различные версии относительно того, как это яблоко упало с дерева, росшего во фруктовом саду близ вулсторпского помещичьего дома. Почему версий так много? Ответ прост: сам Ньютон излагал разным собеседникам разные воспоминания. Уильям Стакли сообщает эту историю, привнося в нее личностный оттенок. "Однажды после обеда, — писал он незадолго до смерти Ньютона, — поскольку погода стояла теплая, мы с ним вдвоем отправились в сад и пили там чай в тени яблонь. Посреди беседы о других предметах он вдруг заметил, что некогда находился в сходной обстановке, и тогда-то мысль о силе тяготения впервые явилась ему на ум. Мысль эту вызвало падение яблока, ибо в то время он сидел в саду, расположенный к созерцанию и размышлению".

А из рассказа Джона Кондуитта, родственника Ньютона, мы узнаём, что "как-то раз, когда он предавался раздумьям в саду, ему пришло в голову, что сила тяжести (которая побуждает яблоко, летящее с дерева, упасть на землю) не ограничивается определенным расстоянием от Земли: напротив, сила эта распространяется значительно дальше, нежели мы обыкновенно думаем. Почему бы и не до самой Луны, сказал он себе, а если так, то сила эта должна влиять на ее движение…".

Молва об этой истории ширилась, и в конце концов всем стало ясно, что теория всемирного тяготения пришла на ум Ньютону, когда он сидел в саду, погруженный в размышления. Эта легенда явно отсылает нас к образу древа познания и рассказу о поедании запретного плода в Эдемском саду. Образ сада вообще дорог англичанам, и вмешательство природы в работу ума гения считается особенным, благим знаком.

По всей видимости, Ньютон сам одобрял это благонамеренное недопонимание истории с яблоком. На самом-то деле все было совсем не так. В его бумагах есть записи о том, что он понимал: впереди у него еще очень много работы — и мыслительной, и вычислительной. Так, он намеревался решить проблемы кругового движения и центробежной силы. Однако какой-то случай наподобие описанного, судя по всему, действительно долгие годы оставался в его памяти, и вполне возможно, что падение яблока натолкнуло его на размышления о вопросах, которые нельзя было тотчас же выяснить".

Древо Познания

В Книге Бытия записан ответ Евы искушающему ее змею: "плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть".

Танах не уточняет, какими плодами питались в раю Адам и Ева. "Нет никаких указаний на то, что речь шла о яблоке", — утверждает профессор когнитивной психологии израильского университета Бар-Илан раввин Ари Зивотофски.

Еврейское слово "пери" в этом стихе обозначает фрукты как на библейском, так и на современном иврите, поясняет Зивотофски. Современное еврейское слово "тапуах" — яблоко, не встречается нигде ни в Книге Бытия, ни в первых пяти книгах еврейской Библии. В библейские времена "тапуах" служило для обозначения любых плодов.

Древняя рукопись

Раввины считали, что плодом могла быть фига (инжир), потому что Адам и Ева прикрылись фиговыми листьями. По мнению других, это могла была пшеница, потому что еврейское слово пшеница — "chitah", похоже на слово "грех" — "cheit".

Еще несколько версий останавливается на выборе винограда или виноградного вина. Наконец, "этрог" — горько-сладкий фрукт похожий на лимон, который использовали во время праздника сбора урожая Суккот — праздника кущей (шалашей).

Откуда взялось яблоко?

Яблоки

В 382 году епископ Рима Дамас, который первый стал величать себя папой — впоследствии Дамасий I (Damasus I) поручил ученому Софронию Евсевию Иерониму (Eusebius Sophronius Hieronymus) перевести Библию на латынь.

Переводчик Вульгаты передал "пери" латинским словом "malum" — яблоко. Не исключено по той причине, что "малум" обозначал не только плод, но и зло. Выбор позднейших толкователей Священного Писания и многочисленных живописцев пал именно на яблоко как на символ любви, брака, чадородия, молодости и бессмертия. Однако все сказанное покоится в области догадок.