"Тайна Шампольона" в денежном эквиваленте

Предложившие наиболее оригинальные расшифровки загадочной скальной надписи во французской Бретани (Bretagne) были объявлены в 2021 году победителями международного конкурса по прочтению этого петроглифа. Среди 61 участника конкурса, в основном из Франции, а также из Бразилии, Испании, Италии, ОАЭ, США и Таиланда, приняли участие и наши соотечественники.

Предположительно таинственная надпись была сделана 250 лет назад на своего рода бретонском диалекте. Скала с петроглифом расположена в небольшой коммуне Плугастель-Даулас (Plougastel-Daoulas) в департаменте Финистер (Finistère).

Тайна надписи разгадана

В основе своём жюри было представлено профессиональными историками, которые выделили обоих победителей оригинального конкурса. Помимо благодарности за помощь в разгадке головоломки, каждый из победителей получил приз в размере двух тысяч евро.

Одним из победителей стал профессор английского языка Ноэль Рене Тудич (Noël René Toudic), имеющий ученую степень по кельтским исследованиям.

Он сказал, что надпись, вероятно, посвящена солдату Сержу Ле Бри (Serge Le Bris), который погиб в море во время шторма. После чего другой солдат, Грегуар Алото (Grégoire Haloteau), по просьбе его товарищей, выгравировал в память о покойнике эту надпись на камне.

Другими победителями объявили репортера и писателя Роджера Фалиго (Roger Faligot) и автора комиксов и иллюстратора Алена Робера (Alain Robert).

Этот творческий тандем предположил, что надпись была сделана тем, кто таким образом выражал накопившийся гнев против тех, кто стал причиной смерти его друга.

Мэр Плугастель-Даула Доминик Кап (Dominique Cap) сказал в интервью агентству France-Presse:

"Мы пытались выяснить историю петроглифа на этой скале; что означают эти 20 выгравированных на камне линий. Мы обратились к историкам, местным археологам, но не получили ответа. Поэтому мы сказали самим себе, а почему бы не устроить конкурс?"

Итак, в настоящее время имеются два совершенно противоположных пути прочтения надписи, которая ещё совсем недавно представляла собой неразрешимую даже для специалистов загадку:

память об утонувшем в море моряке;

его друге, который выгравировал петроглиф в знак уважения к нему.

Некоторые части надписи по-прежнему не подлежат прочтению. В частности, мэр коммуны отметил, что имя солдата, названного Тудичем, ещё предстоит выяснить по архивам.

"Тайна Шампольона"

Ситуацию с конкурсом окрестили "Тайной Шампольона" в память о великом французском учёном Жане-Франсуа Шампольоне (Jean-François Champollion), известного прежде всего своей расшифровкой египетских иероглифов на Розеттском камне и считающегося одним из отцов-основателей египтологии.

В коммуне теперь стремятся сделать скалу более доступной для посетителей, которые проявляют интерес к её истории. На расположенной у подножия утеса скале имеются петроглифы, почти целиком покрывающие одну из её сторон, а также рисунки, в том числе изображение парусника с мачтой, а также можно рассмотреть две даты: 1786 и 1787 год, которые соответствуют годам размещения различных артиллерийских батарей, которые некогда защищали побережье полуострова Бретань.