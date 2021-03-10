США покрывали нацистов ради создания атомной бомбы

"Правда.Ру" продолжает публикацию материалов, посвященных подземным городам Третьего рейха. Даже короткое описание каждого объекта займет слишком много страниц, поэтому стоит ознакомиться с наиболее интересными. Один из таких объектов — запретный район в Тюрингии: Sperrgebiet S III / Olga.

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Число им — легион

"Чудо-оружие" — Wunderwaffen — в Третьем рейхе разрабатывали в разбросанных по оккупированным территориям подземным городам.

В 1941 году Wiener Neustädter Flugzeugwerke GmbH (WNF) под контролем технического управления СС приступило к разработке не имевшего абсолютно ничего общего с любыми самолетами, когда-либо производившимися до того времени, а именно самолета с вертикальным взлетом и посадкой.

Авиационный центр WNF в условиях полной секретности занимался планами создания небольших реактивных самолетов с дистанционным управлением Feuerball ("Огненный шар") и Kugelblitz ("Шаровая молния"). Во время бомбардировки Штутгарта 6 сентября 1943 года летчики союзников визуально отметили появление нескольких продолговатых серебристых дисков длиной 244 см и шириной 122 см.

"Секретные объекты, на которых шла работа по созданию и развертыванию в будущем летающих дисков, находились в Северной Италии на озере Гарда, местечко Волкенрод, и Женевском озере (остров, замок семьи Барамеев), в горах карликовой Андорры, где есть горячие источники", — отмечает руководитель Ситуационного центра НАСТ России, специалист в сфере проведения информационно-психологических операций, направленных на решение оперативных задач системы национальной безопасности Александр Борисович Рудаков.

И далее:

""Берлин-2" представлял собой самую мощную в Германии, а может быть, даже в Европе, сеть сухих, хорошо оборудованных подземелий и шахт. Здесь находились следующие объекты: "Нордхаузен" — подземные заводы по производству ракетной техники ("Фау-1", "Фау-2"), в горе Конштайн вблизи Нордхаузена на общей площади 560 тыс. кв. м на большой глубине залегает подземный ракетный завод фирмы "Миттельверк". Производство ракет "Фау" было сосредоточено в 19 подземных галереях, все объекты под землей соединялись узкоколейной метросистемой. Здесь под землей шла работа над антигравитационном двигателем "Колокол". В Бернтероде находились подземные хранилища для боеприпасов и место хранения праха Фридриха Великого, а также драгоценностей. Меркерс — подземное хранилище золотого запаса Германии, музейных ценностей. Фридрихрод — резиденция Гитлера "Вольфштурм"; "Оберхоф" — подземная рейхсканцелярия; "Ильменау" — резиденция имперских министерств; "Штадтильм" — научно-исследовательский центр по созданию ядерного оружия; Кала — подземный авиационный завод".

От мистики до атомной бомбы

Авантюрист Калиостро сделался персонажем многих литературных произведений. Появился он и в романе французской писательницы Жорж Санд "Графиня Рудольштадт" (La Comtesse de Rudolstadt). Но сейчас речь не о беллетристике и даже не о тайных обществах XIX столетия, хотя без магии тут не обошлось.

В лежащей на известняковом Ордруфском плато долине Йонасталь (Jonastal), между городами Арнштадт, Ордруф и замком графини Рудольштадт была устроена последняя Главная ставка фюрера "Ольга" — Führerhauptquartier Olga. С какой целью в ракушечном известняке нацисты прорубили 25 штолен?

По прямому заданию Гиммлера, обергруппенфюрер и генерал ваффен-СС Ханс Каммлер, занимавшийся строительством лагерей смерти, проектированием газовых камер, руководил строительством подземных авиационных заводов. Он был воплощением настоящего прусского офицера: высокий и стройный голубоглазый блондин с орлиным носом на породистом лице.

"При всей своей фанатичности Гиммлер при подборе персонала прежде всего интересовался не партийным стажем, а такими качествами, как энергичность, смекалка и рвение. Весной 1942 года Гиммлер назначил удовлетворявшего всем этим требованиям Каммлера, тогда высокопоставленного сотрудника отдела строительства министерства авиации, начальником строительного управления СС, а летом 1943 года поручил ему ракетную программу. Каммлер показал себя хладнокровным расчетливым человеком, фанатично и беспринципно рвущимся к цели", — написал в своих мемуарах экс-рейхсминистр вооружения и боеприпасов Альберт Шпеер.

3 апреля 1945 года Каммлер в последний раз имел аудиенцию у Адольфа Гитлера.

"Каммлер преуспевает и на него возлагаются большие надежды", — записал 4 апреля 1945 г. в своем дневнике Геббельс.

Согласно официальной версии, Ханс Каммлер покончил жизнь самоубийством в Праге 9 мая 1945 года. Однако в 2014 году берлинский историк Райнер Карлш привел доказательства того, что Каммлер попал в руки американских спецслужб. Прежде всего он основывался на показаниях сыновей скончавшегося в 1997-м году американского офицера, который, как утверждали его отпрыски, допрашивал и опекал Каммлера. Позже Карлш и журналист из Йены Франк Дёберт добыли более веские доказательства.