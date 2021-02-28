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Автор Игорь Буккер

Подземные города Третьего рейха

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Когда речь заходит о таинственных подземных городах, как правило всплывают названия экзотических мест, иногда расположенных в дальних уголках планеты, но мало кто обращает внимание на расположенное в центре Европы. Как пел Поэт, "удивительное рядом, но оно запрещено".

Подземные города Третьего рейха

Секретные рудники

Если выехать из Магдебурга, двигаясь по автобану А14, то менее чем через полтора часа можно доехать до небольшой деревушки Ванслебен-ам-Зе в земле Саксония-Анхальт. Впервые упомянутое как местечко Венцеслеба во Фризенфельде, в качестве плательщиков аренды монастырю Херсфельд, сделанное между 881 и 899 годами.

Восточнее Ванслебена находились ныне засыпанные шахты Георги (Georgi, 1898 г.) и Ноймансфельд (Neumansfeld, 1910 г.). Здесь на калийных рудниках с 1944 года действовал лагерь-спутник концентрационного лагеря Бухенвальд, концлагерь Ванслебен, под кодовыми названиями:

  • Mansfeld,
  • Biber II,
  • A 6,
  • Wilhelm.

2 024 заключенных строили подземные галереи, где производилась военная продукция Третьего рейха, в том числе шесть подземных авиационных заводов.

В них выпускали:

  • двигатели для самолетов Junkers,
  • насосы для самолетов Messerschmitt,
  • детали для крылатых ракет "Фау-1" и "Фау-2",
  • детонаторы для снарядов.

12 апреля 1945 года гитлеровцы расстреляли первых заключенных, которые не могли ходить, всего за два дня до освобождения небольшим подразделением резервистов 104-й пехотной дивизии США "Тимбервольф" (Timberwolf означает восточный или североамериканский лесной волк), под командованием генерал-майора Терри Аллена.

Сокрытые ценности

Спустя 11 недель после американцев сюда пришли победоносные русские войска. Выяснилось, что с октября 1943 года в подземных помещениях хранились произведения искусства, в том числе 500 ящиков из библиотеки и архивных фондов Германской академии естествоиспытателей Leopoldina.

Свое название "Леопольдина" этот крупнейший центр, ставший национальной Академией наук Германии, получил в 1687 году в честь своего учредителя императора Священной Римской империи германской нации Леопольда I.

Среди более чем 260 тысяч раритетных книг по медицине, биологии и естественным наукам, которые были перемещены в Москву, а потом частично вернули в ГДР, до сих не найдены ранняя монография астронома Иоганна Кеплера, тексты знаменитого Парацельса, уникальный анатомический атлас Андреаса Везалиуса, датированный 1543 годом.

Кроме исторических и культурных ценностей, в шахтах обнаружили технические новинки, представляющие интерес для военных инженеров. На послевоенных советских аэродромах испытывали, например, немецкие реактивные истребители Ме 163 и Ме 262. Со своей стороны, конкуренты Вилли Мессершмитта из фирмы "Юнкерс" разработали на базе стратегического бомбардировщика Junkers Ju 287 — "летающее крыло" — EF 131 (акроним Entwicklungsflugzeug, т. е. опытно-конструкторская модель самолета).

"Так уж сложились обстоятельства, что мне, советскому летчику-испытателю с весьма приличным стажем, — вспоминал Петр Стефановский, — судьба уготовила первый в жизни полет на реактивном самолете, не на своем, отечественном, а на чужестранном, бывшем вражеском".

Продолжение следует…

Темы нацисты история германия сокровища третий рейх подземный город
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