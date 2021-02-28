Когда речь заходит о таинственных подземных городах, как правило всплывают названия экзотических мест, иногда расположенных в дальних уголках планеты, но мало кто обращает внимание на расположенное в центре Европы. Как пел Поэт, "удивительное рядом, но оно запрещено".
Если выехать из Магдебурга, двигаясь по автобану А14, то менее чем через полтора часа можно доехать до небольшой деревушки Ванслебен-ам-Зе в земле Саксония-Анхальт. Впервые упомянутое как местечко Венцеслеба во Фризенфельде, в качестве плательщиков аренды монастырю Херсфельд, сделанное между 881 и 899 годами.
Восточнее Ванслебена находились ныне засыпанные шахты Георги (Georgi, 1898 г.) и Ноймансфельд (Neumansfeld, 1910 г.). Здесь на калийных рудниках с 1944 года действовал лагерь-спутник концентрационного лагеря Бухенвальд, концлагерь Ванслебен, под кодовыми названиями:
2 024 заключенных строили подземные галереи, где производилась военная продукция Третьего рейха, в том числе шесть подземных авиационных заводов.
В них выпускали:
12 апреля 1945 года гитлеровцы расстреляли первых заключенных, которые не могли ходить, всего за два дня до освобождения небольшим подразделением резервистов 104-й пехотной дивизии США "Тимбервольф" (Timberwolf означает восточный или североамериканский лесной волк), под командованием генерал-майора Терри Аллена.
Спустя 11 недель после американцев сюда пришли победоносные русские войска. Выяснилось, что с октября 1943 года в подземных помещениях хранились произведения искусства, в том числе 500 ящиков из библиотеки и архивных фондов Германской академии естествоиспытателей Leopoldina.
Свое название "Леопольдина" этот крупнейший центр, ставший национальной Академией наук Германии, получил в 1687 году в честь своего учредителя императора Священной Римской империи германской нации Леопольда I.
Среди более чем 260 тысяч раритетных книг по медицине, биологии и естественным наукам, которые были перемещены в Москву, а потом частично вернули в ГДР, до сих не найдены ранняя монография астронома Иоганна Кеплера, тексты знаменитого Парацельса, уникальный анатомический атлас Андреаса Везалиуса, датированный 1543 годом.
Кроме исторических и культурных ценностей, в шахтах обнаружили технические новинки, представляющие интерес для военных инженеров. На послевоенных советских аэродромах испытывали, например, немецкие реактивные истребители Ме 163 и Ме 262. Со своей стороны, конкуренты Вилли Мессершмитта из фирмы "Юнкерс" разработали на базе стратегического бомбардировщика Junkers Ju 287 — "летающее крыло" — EF 131 (акроним Entwicklungsflugzeug, т. е. опытно-конструкторская модель самолета).
"Так уж сложились обстоятельства, что мне, советскому летчику-испытателю с весьма приличным стажем, — вспоминал Петр Стефановский, — судьба уготовила первый в жизни полет на реактивном самолете, не на своем, отечественном, а на чужестранном, бывшем вражеском".
Продолжение следует…
Гонорар Людмила Поргина получает, несмотря на то, что давно не выходит на сцену.