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Автор Игорь Буккер

Спасенное советскими солдатами требуют вернуть хозяевам

Наследие » Мир

Наследники последнего германского кайзера Вильгельма II выиграли в первичной инстанции суд у немецкого историка и требуют возвращения сокровищ Гогенцоллернов, изъятых после Второй мировой войны и оказавшихся, в том числе, и в СССР.

Спасенное советскими солдатами требуют вернуть хозяевам

Речь идет о возвращении наследникам немецкого монарха культурных ценностей:

  • тысяч картин,
  • скульптур,
  • мебели,
  • книг.

И выплате компенсации (как минимум 250 тысяч евро) за экспроприацию собственности династии Гогенцоллернов Советским Союзом, войска которого оккупировали Восточную Пруссию.

"Это не лучший день для свободы науки и не лучший день для свободы слова, — так в интервью журналу Spiegel прокомментировал решение земельного суда Берлина историк из Потсдама Винфрид Зюс. — Если правовой взгляд на обстоятельства дела суда первой инстанции возобладает, то в будущем ученым будет сложно говорить о своей работе без юридической помощи".

Автор книг об истории Третьего рейха надеется, что данное решение будет отменено во второй инстанции. Он уверен, что Верховный суд Берлина "по-другому оценит факты".

Ассоциация историков Германии уже осудила решение суда.

59-летний австралийский историк Кристофер Кларк, сделавший себе имя на публикациях об истории Пруссии и о Первой мировой войне, специализирующийся на судьбе династии Гогенцоллернов, сделал экспертное заключение о связях этих монархов с нацистами еще в 2011 году.

На первый взгляд подыгравшее нынешним наследникам германского императора, но не отказываясь от написанного 10 лет назад, желающего видеть "готовность кронпринца к сотрудничеству" в поисках консенсуса со стороной ответчика.

Семейка Гогенцоллернов и нацистский режим

В соответствии с немецким законодательством, компенсация возможна только в том случае, если истец не оказал существенного содействия приходу нацистов к власти. Среди историков не было и нет единства по этому вопросу.

Одни утверждают, что семья Гогенцоллернов, давшая Германии трех императоров и девятерых прусских королей, не играла в этом никакой роли. Другие настаивают, приводя в пример, в том числе, знаменитую фотографию Гитлера рядом с кронпринцем Вильгельмом, старшим сыном Вильгельма II. Исторический снимок сделан в Потсдаме в 1933 году. Периодически наследник престола был замечен в униформе штурмовика (штурмовые отряды СА).

Знаменитый англо-германский антисемит и расист Хьюстон Стюарт Чемберлен, которого Геббельс называл "отцом нашего духа", получил немецкое подданство благодаря личному вмешательству Вильгельма II. Незадолго до своего бегства за границу, кайзер успел (в 1916 году) наградить нового подданного Германии Железным крестом. Сохраняя личную привязанность к сбежавшему от революции монарху, Чемберлен вступил в нацистскую партию, сравнивал Гитлера с Мартином Лютером и уверовал, что Германия обрела своего спасителя. Идеологические штудии Чемберлена обрели свое продолжение в "Майн кампф".

На похоронах Чемберлена в первых числах января 1927 года присутствовали представлявший своего отца сын экс-кайзера Вильгельм-Август, будущий фюрер Адольф Гитлер в сопровождении второго человека в иерархии нацистской партии НСДАП Рудольфа Гесса.

Пока поставлена нежирная точка в 7-летней тяжбе между прапраправнуком кайзера, принцем Георгом Фридрихом Прусским, и дюжиной историков и таких авторитетных немецких изданий, как:

  • Frankfurter Allgemeine Zeitung,
  • Berliner Zeitung,
  • Die Zeit.

Вся недолга — у принца Прусского есть в замке недалеко от города Хехинген, в земле Баден-Вюртемберг, свой собственный музей. Кстати, пользующийся успехом у посетителей. Вот туда и планирует отпрыск Гогенцоллернов отправить всю накопленную его предками рухлядь.

Темы европа история германия
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