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Автор Игорь Буккер

Царский род Романовых: его легитимность снова под сомнением

Наследие

Член Академии ДНК-генеалогии Игорь Яковлев предложил общественности версию, которая может поставить под сомнение легитимность всего дома Романовых. Данное исследование поддержал президент той же академии Анатолий Клесов: будто бы Анастасия была не Романовной, а Петровной. Возможность генеалогических "несостыковок" в истории династии с "Правдой.Ру" обсуждает профессор кафедры истории России МПГУ Владимир Волков.

Игорь Буккер: Историки делают весьма далеко идущий вывод, что смуту организовали при помощи Речи Посполитой стоящие за ней силы Ватикана, чтобы посадить на трон династию Романовых. Что за этим стоит?

— Все эти претензии к династии появились, даже когда она еще не была правящей, а была просто боярским московским родом. Были сначала Кобылины, потом Кошкины, потом Захарьины. Но не Рюриковичи, не Гедиминовичи. И поэтому всегда было много претензий. Многие считали, что Романовы не по праву владеют престолом.

И это никуда не уйдет. Многие источники очень темные, противоречивые. Но мне кажется, что сам Иван Васильевич Грозный нисколько не сомневался ни в своей жене, ни в праве своих детей от нее владеть государством. И интересен вопрос, почему он выбрал ее на смотре невест. Некоторые говорят, что у нее был дядя, Михаил Захарьин, очень заметной фигурой. Но мне кажется, дело в нежном чувстве — она была красива и полюбилась ему. Брак продолжался 13 лет, было шестеро детей. Сомневаться в чувствах не приходится.

И скорее всего, она была реально отравлена. Но кому помешала? Если верить нашим исследователям, Никитину и Пановой, там прямо малая Италия.

— Игорь Яковлев работал с документами, где пишут, что на свадьбе не была мать невесты.

— Молодому Ивану, в 16 лет, видимо, было все равно. Он и родную бабушку Анну Глинскую не особо к себе приближал, хотя более родного человека для фактически сироты трудно представить. Хотя даже изначальная фамилия матери неизвестна, известно, что она Ульяна Федоровна.

Более интересен факт, что Захарьины-Юрьевы, будущие Романовы, не участвовали в борьбе за власть в молодые годы Ивана, когда враждовали Бельские с Шуйскими. И есть предположения, что потому царь приблизил этот род. Все, что им поручалось, они выполняли. Иногда пытались поместничать, но не во вред государству, а только в защиту своей чести.

Никогда бы в жизни Романовы не приблизились к вершинам власти, если бы не брак с Иваном Грозным. Настолько был труден доступ в русскую элиту — только через брачные отношения.

А вот предок Романовых по прозвищу Кобыла — он правда выходец из германских земель?

— Здесь много легенд, я даже не возьмусь. Было предположение, что из новгородских или переяславских. Честь рода была выше, так что много приписывали себе. Самая знаменитая здесь легенда связана с Глинскими, которые любили выводить свой род от хана Мамая, хотя серьезные исследователи здесь очень сомневаются.

Чистота рода

— Ну, род Юлия Цезаря вообще от богини Венеры шел.

— По-моему, даже составители Бархатной книги не доверяют. Другое дело, что Глинские — верный род. Это и воеводы, и наместники, и послы, и руководители каких-то дел, которые им поручали. Поэтому их жаловали, давали вотчины. При Василии III их стали отодвигать в сторону, но тут, видимо, было связано с тем, что при нем завершается процесс объединения уделов в государство. Потому в правящий круг Московского государства потоком хлынули Рюриковичи, а потом как раз Гедиминовичи.

— А возможно ли провести ДНК-исследования?

— Это действительно было бы интересно посмотреть. Есть истории и о Петре I, там чуть ли не по семь отцов находят. Насчет Ивана Грозного был спор — якобы он от боярина Овчины-Телепнева. Здесь помогает такое направление, как реконструкция облика по останкам. Иван Грозный очень напоминает именно бабушку Софью Палеолог, тот же средиземноморский тип.

ДНК-исследования — у нас в Петропавловском соборе лежат останки Романовых. Может быть, не трогают, чтобы у людей что-то святое осталось. Вал источников идет с ХVII века, но они противоречат друг другу.

 

Редактор: Михаил Закурдаев
Темы романовы иван грозный владимир волков
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