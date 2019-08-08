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Игорь Буккер

Как Наполеон Бонапарт проиграл "Турку" в шахматы

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Собственно говоря, никакого шахматного робота во второй половине XVIII столетия и в помине не было. За воскового манекена, облачённого в турецкий национальный костюм, играл живой человек. Но для публики он был "Турок", Schachtürke — для немецко-говорящей, chess Turk — для английских джентльменов и A Török — по-мадьярски.

Как Наполеон Бонапарт проиграл "Турку" в шахматы

Последнее отнюдь не случайно. Изобретателем автомата был архитектор и чиновник из Королевства Венгрии, или (что на тот момент одно и тоже) Эрцгерцогства Австрии Вольфганг фон Кемпелен (Wolfgang von Kempelen). Вольфганг фон Кемпелен происходил из уважаемой немецкоязычной семьи, вероятно, ирландского происхождения, и был младшим сыном камерного советника (Hofkammerrat) Энгельбрехта фон Кемпелена.

По приглашению императрицы Марии Терезии, Кемпелен присутствовал в 1769 году на демонстрации магнитных экспериментов, которые француз Жан Пеллетье (Jean Pelletier) проводил при венском дворе. Кемпелен пренебрежительно отозвался о той демонстрации и объявил, что он в течение полугода может построить гораздо лучшую машину.

Сконструированная им шахматная машина представляла собой восковую мужскую фигуру в турецком костюме, сидящего за шахматным столиком. Начиная игру, "Турок" поднимал левую руку, переставив шахматную фигуру, он снова клал руку на подушку. С каждым ходом противника он оглядывал всю доску. Если противник делал неверный ход, кукла качала головой и исправляла положение фигур на доске. В случае нападения на ферзя (объявлялось по-французски: "Гарде!" — Gardez), манекен дважды кивал головой и трижды, если следовал — шах. Все движения "шахматиста" сопровождались звуком, похожим на работающий часовой механизм.

Спустя несколько лет он показал своё детище императору Священной римской империи Иосифу II и великому князю Павлу Петровичу, гостившему тогда в Вене. Между 1783 и 1785 годами фон Кемпелен совершает сенсационные вояжи в Париж, Лондон и по городам германских государств. В большинстве случаев выигрывавший все свои партии, в Париже "Турок" уступил лучшему тогдашнему шахматисту в мире, французскому оперному композитору Франсуа-Андре Даникану Филидору (François-André Danican Philidor).

В номере Journal des Savants от сентября 1783 года сообщалось, что несколько учёных из Французской академии безуспешно пытались выяснить принцип работы машины. В 1785 году "Турок" якобы обыграл в Берлине короля Фридриха Великого. Говорят, что "старый Фриц" предложил фон Кемпелену крупную сумму за раскрытие тайны и, после того, как это произошло, был сильно разочарован.

С тех пор "Турок" пылился в чулане Потсдамского дворца Сан-Суси, пока в 1806 году о нём не вспомнил Наполеон. Великий полководец и император французов позорно проиграл. Эта история первоначально была изложена в статье, опубликованной в 1834 году в журнале Magazine pittoresque. Согласно последним исследованиям, на самом деле шахматный поединок против Бонапарта, вероятно, состоялся в 1809 году в венском дворце Шёнбрунн.

Вольфганг фон Кемпелен, отошедший в лучший мир в 1804 году, уже не знал ни об этом, ни о том, что в 1824 году Иоганн Непомук Мельцель (Johann Nepomuk Mälzel) снова представит любителям шахмат нестареющего "Турка".

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Темы история шарль луи наполеон бонапарт
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