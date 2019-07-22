Почему египетские жрецы поделили сутки на 24 часа

Известно, что разные народы в разные времена различным образом делили время. Почему же мы, в конце концов, выбрали деление на двадцать четыре часа?

"Самое раннее упоминание суток как соединенных вместе дня и ночи встречается у Гомера, при этом сутки в его произведениях начинались с рассвета. В Древней Руси до XIII века "сутки" как единицу счета времени не использовали. Древнерусские летописцы считали время днями от рассвета до рассвета, — пишет Фёдор Столетов в своей книге "Занимательная история мер измерений, или Какого роста Дюймовочка". — В Месопотамии, например, сутки делились на шестнадцать промежутков, в Египте на двенадцать. Кроме этого у разных народов были разные по количеству дней недели, месяцы и сезоны. В некоторых странах к тому же использовали промежутки времени в несколько лет: декада (10 лет) в Греции, индиктион (15 лет) в Риме, сарос (18 лет) в Вавилоне".

У древних иудеев сутки начинались либо с заходом солнца, либо в сумерках, когда на небосклоне заметны звёзды третьей величины. Христианская Церковь восприняла эту традицию и в средневековой Европе появился так называемый "флорентийский счёт": согласно этой системе выражение "два часа суток" означало "спустя два часа после захода солнца". Некоторые церковные праздники, например Сочельник, которые отмечаются с началом вечера, являются пережитком прежних обычаев, когда религиозные церемонии начинались с вечера предыдущей даты.

В исламских странах сутки считают от захода солнца до захода, то есть полного исчезновения дневного светила, вне зависимости от зарева. Арабы различали восход солнца, подъём, заход, сумерки, ночь, первый крик петуха и рассвет. Жители Исландии ещё в середине 18-го столетия полагали, что сутки состоят из десяти частей. В Древнем Египте сутки считались от восхода до восхода солнца.

В Древнем Египте около 2100 года до н. э. тамошние жрецы впервые прибегли к делению суток на 24 части, но с разной длиной часа. Один час утренних сумерек, десять дневных часов, один час вечерних сумерек и двенадцать ночных часов. Около 1300 года до н. э. суточный счет времени переиначили: светлое и тёмное время суток разделили по 12 частей соответственно, в результате чего продолжительность "дневного" и "ночного" часа менялась в зависимости от времени года.

Точнее, на три сезона, которые зависели от поведения реки. Первый сезон — "ахет" ("половодье") совпадал с разливом Нила. C середины июля по середину ноября река затопляла низины. Второй сезон тоже длился около четырех месяцев и назывался "перет" ("появление суши"). Он продолжался с середины ноября до середины марта. В марте, когда со стороны Сахары начинали дуть иссушающие ветры, наступал последний сезон года, "шему" ("отсутствие воды"). Он длился до середины июля. Таким образом, год по египетскому календарю начинается с 19 июля.

Древние египтяне измеряли время солнечными часами, теневыми часами (гномоном) и водными часами (клепсидрой). В 4241 году до н. э. после многолетних наблюдений за годичным циклом перемещений звезды Сотис (Сириус) египетские жрецы составили древнейший календарь. В основе египетского календаря лежал солнечный, или тропический, год, иначе говоря, период между двумя прохождениями Солнца через точку весеннего равноденствия.

В египетском годе насчитывалось 12 месяцев по 30 дней. Месяц делили на три декады. Таким образом "неделя" состояла из 10 дней. В сутках было 24 часа: 12 часов длилась ночь и столько же — день. 24-часовое деление суток характерно для водяных часов.

Для сравнения, в Новгородской республике светлое время суток, т. е. день, делили на 12 часов, как и в Московии, с той лишь разницей, что поясное время в Новгороде отличалось в 15-м веке от Московского на три часа.

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