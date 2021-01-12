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Автор Игорь Буккер

Бык в разных культурах: год будет непростым

Наследие » Мир

3 февраля 2021 года, согласно восточному календарю, начинается год металлического (белого) быка. Празднования в Китае начнутся несколько позднее — 12 февраля. Первый иероглиф означает драгоценный металл, второй — прохладу почвы. Какие праздники, где главным персонажем выступает бык, отмечают представители других культур?

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Испания

В Испании быки издавна являются частью традиционного забега быков в столице Наварры Памплоне — это фиеста Сан-Фермин (Sanfermines) и всемирно известная коррида (Corrida de toros). Хотя бои быков можно увидеть в Португалии и в ряде латиноамериканских стран, традиционная коррида существует только в Испании.

Среди многочисленных иберийских племен (предположительно, от них произошли баски), расселившихся на Пиренейском полуострове (прежде всего на юге и востоке нынешней Испании), было распространено ритуальное принесение в жертву быков.

Завоевавшие Пиренеи римляне, которые устраивали бои быков, лишь ещё более подогрели традицию.

Юго-Восточная Азия

На юге Китая, в северном Вьетнаме, в Лаосе, Таиланде и Мьянме проживает группа народов мяо, или хмонги, которые также практикуют бои быков. Основное отличие от испанской корриды: дерутся два быка, а не бык с матадором. Если быки впадают в раж и могут поранить друг друга, их разводят по сторонам.

Для мяо бык символизирует тяжкий труд и храбрость. Во время празднества они просят быков даровать им хороший урожай.

Наибольшей популярностью бои быков у мяо пользуются в предместье Гуйяна (городской округ в китайской провинции Гуйчжоу).

Таиланд

Волшебный бык, или водяной буйвол, тайской мифологии Кхвай Тану защищает людей от черной магии, и ему до сих пор поклоняются.

Чтобы этот призрак не смог переродиться и причинить вред хозяину, нужно из дров, которые использовались для кремации умершего во вторник и сожженного в пятницу, собрать туловище Кхвай Тану. По окончании этого шаман наложит на него заклятие.

Коста-Рика

Предки коренных жителей Коста-Рики борука (известные также как Boruca или Brunca, Brunka) славились производством тканей и выделкой из пробкового дерева раскрашенных масок.

Каждую зиму эти маски надевают во время церемонии Danza de los Diablitos, где изображено сопротивление представителя борука в образе diablito ("чертенок" или "бесенок") против испанских конкистадоров, которых символизируют быки.

В конце концов, аборигены изгоняют со своей земли незваных пришельцев.

Соединенные Штаты Америки

Наиболее опасный вид родео на быке (bull riding), по правилам североамериканских штатов, заключается в способности продержаться на спине животного в течение восьми секунд.

"Для "сдерживания" быка разрешается использовать только одну верёвку, которая плотно обвязана вокруг тела быка и вокруг одной руки и запястья наездника; на эту руку обычно надевается перчатка. Недопустимо наличие на быке седла, стремени или уздечки, также наезднику запрещается прикасаться второй рукой к чему бы то ни было — верёвке, телу быка и даже собственному телу; если такое происходит, то участник дисквалифицируется", — сообщается в "Википедии".

Кстати, оценивается не только продолжительность нахождения на быке и изящество, с которым всадник сдерживает рогатого, но и поведение животного во время его укрощения.

Подобный вид состязания популярен не только в англо-саксонских странах, но также и в латиноамериканских.

Эфиопия

Обряд инициации в племени Хамар, которое обитает на берегах эфиопской реки Омо, заключается в том, чтобы юноша сумел перебежать со спины на спину семи-десяти быков, при этом не свалившись на землю более четырех раз.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы сша родео 2021 год буйвол призрак коррида таиланд эфиопия испания год быка культура коста-рика
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