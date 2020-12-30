Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Историк: никакой конкретики о будущем России у Нострадамуса нет

Наследие » Мир

В чем проблема современной молодежи, можно ли прочитать по-своему книги Нострадамуса и что говорил о кризисе 2020 года французский поэт-предсказатель, рассказал ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру специалист по творчеству Мишеля Нострадамуса Алексей Пензенский.

Читайте начало интервью: Историк: Нострадамус появился, потому что Возрождению не хватало пророка

Проблема нового поколения

— Алексей, ты востребован, но когда читаешь о пророчествах Нострадамуса в Рунете, чаще всего не ссылаются на твой перевод. Это боязнь авторского права или пытаются подогнать свои высказывания под то, что якобы сказал Нострадамус?

— Авторское право при использовании моего перевода не нарушается, ты просто ставишь катрен в моем переводе и пишешь внизу сноску "пер. А. П. ", а в конце указываешь, что книга этого автора. Даже если кто-то это не сделает, это не является нарушением большим.

  • Во-первых, не все люди просто ее читали. Как один мне писал: "Я не читаю, я расшифровываю". И с чего он расшифровывает? Понятно, он излагает содержимое своей головы.
  • Во-вторых, это уже новое поколение, 30 лет и моложе, жертвы новой системы образования. Их не научили искать информацию, у них очень тесный, зашоренный мирок.

Основной закон оптики: если я чего-то не вижу, то этого нет. Вот они на что-то наткнулись, прочли пару статей и начинают в "Яндекс.Дзен": "я открываю кейсы", "провожу research". Вот эти два слова — это диагноз.

Им в голову не приходит, что они не первые, что если книга написана 500 лет назад, то, очевидно, кто-то ее исследовал. Но иногда им попадается и моя книга, на Аvito или Youla они купят книжку, сделают компиляцию и назовут ее research. Да, они даже ссылаются на меня. Я за любой хайп, кроме голодовки. Все, что не некролог, все реклама. Хотя я не занимаюсь промоушеном своих книг, но вижу, что множатся сайты и статьи, где использован мой перевод, иногда со ссылкой на меня, иногда нет. Это, конечно, греет душу.

Я регулярно торчу во французском интернете, вижу, сколько подписчиков на сайте у Патриса Гинара, который проводит текстологические исследования Нострадамуса. Когда это начало выходить, 15-20 лет назад, я дрожащими руками хватал ноутбук, читал, что он там нарыл нового. Он безумных денег требует за доступ к своей библиотеке, но это его право. Еще 10-15 лет назад там кипели страсти, на форумах люди подтаскивали источники, сканировали, архивная революция, когда ресурсы всех библиотек начали переводить в цифру, я там тоже выложил редкий альманах. Но сейчас это все сошло на нет.

Про Нострадамуса люди что-то слышали краем уха. Я помню волну нездорового интереса в 1990-х годах, когда ко мне подходили и брали за пуговицы: "Знаете, что Нострадамус предсказал все, что можно, и даже часть того, что нельзя". Я говорил: "Да, да, извините, пожалуйста, я за хлебом". Людей отучили от критического мышления.

— Вот, вы одного зрителя обидели, дизлайк вам поставили.

— Да ради Бога. Я теперь не буду спать всю ночь. Знаешь, сколько мне этих дизлайков ставили? Люди мои хорошие, кем вы себя считаете? Вы не учителя, не надо меня втискивать в оценочные фреймы, а то ведь это дорога с двусторонним движением.

Если кто-то хочет разобраться, сейчас есть для этого все условия, мой перевод не является дефицитным. Вы можете скачать в интернете бесплатно сканы оригинальных первоизданий прижизненных, XVI века. Вы одной рукой книжку мою открываете, другой скачиваете, третьей рукой скачиваете замечательный словарь, которого мне дико не хватало (я все время в Иностранку ездил со списком непонятных слов), — исторический словарь французского языка XVI века, 10-12 томов.

Я же не говорю, что я истина в последней инстанции. Перепроверяйте, пожалуйста, я вот свой перевод сейчас бы дополнил.

У Нострадамуса непонятных топонимов 10-15, я бы расширил их описание, потому что я их в результате нашел. Это, конечно, капля в море, потому что 99% я идентифицировал, иначе грош цена была бы моему переводу. Вот штук 5 остались не идентифицированными, за счет словарной базы.

— Появились новые переводы после тебя?

— Нет, слава Богу. У меня перевод из общего объема книги вот такой, а все остальное — научно-справочный аппарат и комментарии к пророчествам. Раз другого перевода не было, значит, этот сегмент рынка книга заполнила. Я рад.

Циклическое соединение

— Что останется сказать всем нам перед Новым годом, Алексей?

— Меня спрашивают: "Что ты попросишь у Деда Мороза на Новый год?" Я говорю: "На Новый год я у Деда Мороза попрошу пощады". Как говорил Черчилль: "Я не могу вам обещать ничего, кроме крови, пота, слёз".

Если пользоваться астрологическими методами Нострадамуса, теорией больших соединений Юпитера с Сатурном, то сию минуту происходит очередное циклическое соединение.

Нострадамус большое внимание уделял этим циклам, арабские астрологи, Абу Машар написал целый трактат. Предыдущее соединение было в 2000 году. Считается, что оно возвестило кризис. Писали тогда астрологи, что впереди финансовый кризис, первый удар будет в 2008-м.

Сейчас второй виток, развитие кризиса. Он происходит в знаке Водолея, будут изменения политического характера: если первые 20 лет корродировал базис, то сейчас будет трястись и сыпаться надстройка.

История циклична, и в XVI веке в это верили. Отсюда был всего один шаг до попытки вычислить цикл. Кондратьев занимался этим, у Чижевского были циклы солнечной активности.

— Про Россию что Нострадамус сказал?

— Слово "Россия" у него не употребляется вообще. Мы не знаем, в курсе ли он был существования нашей страны. Больше знали про Речь Посполитую, где сын Екатерины Медичи был королем. Самый восточный город, который он упоминает, это Вратислав. Почему-то говорят, что это Братислава, нет, Братислава — это Пресбург, а Вратислав — это Вроцлав. Все остальное для него были не города, а территории.

Никакой конкретики о будущем России мы у Нострадамуса не найдем.

Были такие авторы, супруги под псевдонимом "Зима", о них уже ничего не слышно, но в 1990-х, в период ельцинищины, они прогремели. Они якобы "нашли ключ", придумали новую религию. Я писал об этом в одной из первых своих книг, "Миф о Нострадамусе", в главе "Шифр великого пророка" в потешном стиле это все разобрал, меня убить грозились, это было так мило. Я говорю: я за любой хайп, кроме голодовки. После чего они слились со своим новым пророком, это просто было замешано на антихристианстве.

— Давай пожелания под занавес.

— Есть китайская пословица: когда начинается ветер, то кто-то строит забор, а кто-то строит ветряную мельницу. Я искренне желаю всем зрителям, чтобы вы успели вовремя построить свои мельницы и разместить их в самых оптимальных местах, чтобы они заработали.

Редактор: Марина Севастьянова
Темы нострадамус предсказания алексей пензенский
Новости
В АПЛ отреагировали на информацию о приостановке чемпионата
В НАТО рассказали о пользе коронавируса
Тиньков о российских футболистах: "Выглядят уже получше"
"Готовы к любой ситуации": Мантуров отчитался по "продуктовому вопросу"
Бывшая участница "Дома-2" попала в серьёзную аварию
Робототехническую платформу "Маркер" испытали в автономном режиме
Лукашенко объявил о созыве ВНС. Оппозиция ответила
Ибрагимович не сможет сыграть против "Ювентуса"
Петербургские кафе и рестораны закрылись на пять дней
Власти разрешили: упрощённую маркировку лекарств сохранят до лета
Последние материалы
Тиньков о российских футболистах: "Выглядят уже получше"
"Готовы к любой ситуации": Мантуров отчитался по "продуктовому вопросу"
Бывшая участница "Дома-2" попала в серьёзную аварию
Робототехническую платформу "Маркер" испытали в автономном режиме
Лукашенко объявил о созыве ВНС. Оппозиция ответила
Ибрагимович не сможет сыграть против "Ювентуса"
Петербургские кафе и рестораны закрылись на пять дней
Власти разрешили: упрощённую маркировку лекарств сохранят до лета
Ход конём: власти Украины закупили вакцину в Китае
Молодая жена Петросяна поразила подписчиков женственными образами
Популярное
Общество
Умер "самый крупный ребёнок в мире" Джамбулат Хатохов

В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.

Умер "самый крупный ребёнок в мире" Джамбулат Хатохов
Медики не могли помочь Бари Алибасову
Российский шоу-бизнес
Медики не могли помочь Бари Алибасову
Газ
Эксперт: ситуация с газом на Украине не такая, какой её видят в России
Российский шоу-бизнес
Лариса Гузеева изменилась до неузнаваемости ради "Голубого огонька"
Игорь Буккер Геноцид индейцев признали, но количество жертв сократили Игорь Буккер Любовь Степушова Трампу нужен удар по Ирану Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия включается в лунную гонку Усам Оздемиров
Комментарии
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Зачем Бог сотворил мир и какое наше место в этом мире
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Разъединенные Штаты Америки — скорая реальность
Пушков - Кулебе: "Сам ты гибридное оружие!"
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников