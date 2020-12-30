Историк: никакой конкретики о будущем России у Нострадамуса нет

В чем проблема современной молодежи, можно ли прочитать по-своему книги Нострадамуса и что говорил о кризисе 2020 года французский поэт-предсказатель, рассказал ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру специалист по творчеству Мишеля Нострадамуса Алексей Пензенский.

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Проблема нового поколения

— Алексей, ты востребован, но когда читаешь о пророчествах Нострадамуса в Рунете, чаще всего не ссылаются на твой перевод. Это боязнь авторского права или пытаются подогнать свои высказывания под то, что якобы сказал Нострадамус?

— Авторское право при использовании моего перевода не нарушается, ты просто ставишь катрен в моем переводе и пишешь внизу сноску "пер. А. П. ", а в конце указываешь, что книга этого автора. Даже если кто-то это не сделает, это не является нарушением большим.

Во-первых, не все люди просто ее читали. Как один мне писал: "Я не читаю, я расшифровываю". И с чего он расшифровывает? Понятно, он излагает содержимое своей головы.

Во-вторых, это уже новое поколение, 30 лет и моложе, жертвы новой системы образования. Их не научили искать информацию, у них очень тесный, зашоренный мирок.

Основной закон оптики: если я чего-то не вижу, то этого нет. Вот они на что-то наткнулись, прочли пару статей и начинают в "Яндекс.Дзен": "я открываю кейсы", "провожу research". Вот эти два слова — это диагноз.

Им в голову не приходит, что они не первые, что если книга написана 500 лет назад, то, очевидно, кто-то ее исследовал. Но иногда им попадается и моя книга, на Аvito или Youla они купят книжку, сделают компиляцию и назовут ее research. Да, они даже ссылаются на меня. Я за любой хайп, кроме голодовки. Все, что не некролог, все реклама. Хотя я не занимаюсь промоушеном своих книг, но вижу, что множатся сайты и статьи, где использован мой перевод, иногда со ссылкой на меня, иногда нет. Это, конечно, греет душу.

Я регулярно торчу во французском интернете, вижу, сколько подписчиков на сайте у Патриса Гинара, который проводит текстологические исследования Нострадамуса. Когда это начало выходить, 15-20 лет назад, я дрожащими руками хватал ноутбук, читал, что он там нарыл нового. Он безумных денег требует за доступ к своей библиотеке, но это его право. Еще 10-15 лет назад там кипели страсти, на форумах люди подтаскивали источники, сканировали, архивная революция, когда ресурсы всех библиотек начали переводить в цифру, я там тоже выложил редкий альманах. Но сейчас это все сошло на нет.

Про Нострадамуса люди что-то слышали краем уха. Я помню волну нездорового интереса в 1990-х годах, когда ко мне подходили и брали за пуговицы: "Знаете, что Нострадамус предсказал все, что можно, и даже часть того, что нельзя". Я говорил: "Да, да, извините, пожалуйста, я за хлебом". Людей отучили от критического мышления.

— Вот, вы одного зрителя обидели, дизлайк вам поставили.

— Да ради Бога. Я теперь не буду спать всю ночь. Знаешь, сколько мне этих дизлайков ставили? Люди мои хорошие, кем вы себя считаете? Вы не учителя, не надо меня втискивать в оценочные фреймы, а то ведь это дорога с двусторонним движением.

Если кто-то хочет разобраться, сейчас есть для этого все условия, мой перевод не является дефицитным. Вы можете скачать в интернете бесплатно сканы оригинальных первоизданий прижизненных, XVI века. Вы одной рукой книжку мою открываете, другой скачиваете, третьей рукой скачиваете замечательный словарь, которого мне дико не хватало (я все время в Иностранку ездил со списком непонятных слов), — исторический словарь французского языка XVI века, 10-12 томов.

Я же не говорю, что я истина в последней инстанции. Перепроверяйте, пожалуйста, я вот свой перевод сейчас бы дополнил.

У Нострадамуса непонятных топонимов 10-15, я бы расширил их описание, потому что я их в результате нашел. Это, конечно, капля в море, потому что 99% я идентифицировал, иначе грош цена была бы моему переводу. Вот штук 5 остались не идентифицированными, за счет словарной базы.

— Появились новые переводы после тебя?

— Нет, слава Богу. У меня перевод из общего объема книги вот такой, а все остальное — научно-справочный аппарат и комментарии к пророчествам. Раз другого перевода не было, значит, этот сегмент рынка книга заполнила. Я рад.

Циклическое соединение

— Что останется сказать всем нам перед Новым годом, Алексей?

— Меня спрашивают: "Что ты попросишь у Деда Мороза на Новый год?" Я говорю: "На Новый год я у Деда Мороза попрошу пощады". Как говорил Черчилль: "Я не могу вам обещать ничего, кроме крови, пота, слёз".

Если пользоваться астрологическими методами Нострадамуса, теорией больших соединений Юпитера с Сатурном, то сию минуту происходит очередное циклическое соединение.

Нострадамус большое внимание уделял этим циклам, арабские астрологи, Абу Машар написал целый трактат. Предыдущее соединение было в 2000 году. Считается, что оно возвестило кризис. Писали тогда астрологи, что впереди финансовый кризис, первый удар будет в 2008-м.

Сейчас второй виток, развитие кризиса. Он происходит в знаке Водолея, будут изменения политического характера: если первые 20 лет корродировал базис, то сейчас будет трястись и сыпаться надстройка.

История циклична, и в XVI веке в это верили. Отсюда был всего один шаг до попытки вычислить цикл. Кондратьев занимался этим, у Чижевского были циклы солнечной активности.

— Про Россию что Нострадамус сказал?

— Слово "Россия" у него не употребляется вообще. Мы не знаем, в курсе ли он был существования нашей страны. Больше знали про Речь Посполитую, где сын Екатерины Медичи был королем. Самый восточный город, который он упоминает, это Вратислав. Почему-то говорят, что это Братислава, нет, Братислава — это Пресбург, а Вратислав — это Вроцлав. Все остальное для него были не города, а территории.

Никакой конкретики о будущем России мы у Нострадамуса не найдем.

Были такие авторы, супруги под псевдонимом "Зима", о них уже ничего не слышно, но в 1990-х, в период ельцинищины, они прогремели. Они якобы "нашли ключ", придумали новую религию. Я писал об этом в одной из первых своих книг, "Миф о Нострадамусе", в главе "Шифр великого пророка" в потешном стиле это все разобрал, меня убить грозились, это было так мило. Я говорю: я за любой хайп, кроме голодовки. После чего они слились со своим новым пророком, это просто было замешано на антихристианстве.

— Давай пожелания под занавес.

— Есть китайская пословица: когда начинается ветер, то кто-то строит забор, а кто-то строит ветряную мельницу. Я искренне желаю всем зрителям, чтобы вы успели вовремя построить свои мельницы и разместить их в самых оптимальных местах, чтобы они заработали.